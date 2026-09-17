Titluri de stat Fidelis 2026. Statul plătește dobânzi de până la 7,50% românilor. Câștigurile nu se impozitează

Ministerul Finanțelor a atras 847 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 162 de milioane de euro, prin cea de-a noua ofertă Fidelis derulată în 2026. Cele șapte emisiuni de titluri de stat lansate în septembrie intră joi, 17 septembrie, la tranzacționare la Bursa de Valori București. Dobânzile ajung până la 7,50% pe an pentru titlurile în lei și până la 6,30% pentru cele denominate în euro.

Oferta Fidelis din septembrie s-a desfășurat în perioada 4-11 septembrie și a cuprins șapte emisiuni, dintre care patru denominate în lei și trei în euro. Câte o tranșă în fiecare monedă a fost rezervată donatorilor de sânge.

În total, investitorii au transmis 11.492 de ordine de subscriere. Din suma atrasă de stat, 254,7 milioane de lei provin din emisiunile în moneda națională, iar alte 113,7 milioane de euro au fost investite în titlurile denominate în moneda europeană.

Oferta a fost intermediată de un sindicat condus de BT Capital Partners, alături de Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, TradeVille și UniCredit Bank. Din grupul de distribuție au făcut parte Banca Transilvania, Salt Bank și Libra Internet Bank.

Pentru economiile în lei, Ministerul Finanțelor a oferit patru variante de maturitate și dobândă.

Tranșa destinată donatorilor de sânge, cu scadența la doi ani, are o dobândă anuală de 7,30%. Pentru emisiunea obișnuită cu aceeași maturitate, randamentul este de 6,30% pe an.

Investitorii care au ales scadența la patru ani beneficiază de o dobândă de 6,90% pe an, în timp ce titlurile cu maturitatea de zece ani oferă cea mai ridicată dobândă dintre emisiunile în lei, de 7,50% anual.

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei. Suma minimă necesară pentru subscriere a fost de 5.000 de lei în cazul tranșelor obișnuite și de numai 500 de lei pentru cea dedicată donatorilor de sânge.

În euro au fost disponibile trei emisiuni. Donatorii de sânge au avut acces la titluri cu maturitatea de trei ani și o dobândă anuală de 5%.

Pentru emisiunea standard cu scadența la trei ani, dobânda este de 4% pe an. Cei care și-au plasat banii pentru zece ani beneficiază de o dobândă anuală de 6,30%.

Valoarea nominală este de 100 de euro pentru fiecare titlu. Pragul minim de subscriere a fost stabilit la 100 de euro pentru donatori și la 1.000 de euro pentru celelalte două emisiuni.

Unul dintre avantajele programului Fidelis este regimul fiscal. Veniturile obținute de investitori atât din dobânzi, cât și din eventualele câștiguri de capital nu sunt impozabile.

La ofertă au putut participa persoane fizice rezidente și nerezidente care aveau peste 18 ani până la data închiderii perioadei de subscriere, inclusiv.

Odată cu listarea la BVB, deținătorii nu sunt obligați să păstreze titlurile până la scadență. Acestea pot fi vândute în timpul ședințelor bursiere, iar investitorii pot cumpăra suplimentar titluri prin intermediul unei bănci sau al unei societăți de brokeraj autorizate să tranzacționeze la bursă.

Programul Fidelis a ajuns la 40 de oferte derulate începând din august 2020. În această perioadă, populația a investit în total aproximativ 72,4 miliarde de lei, echivalentul a 14,5 miliarde de euro.

O parte importantă a sumei a fost atrasă numai în 2026. Emisiunile derulate de la începutul acestui an au adus Ministerului Finanțelor peste 10,4 miliarde de lei, respectiv aproape două miliarde de euro.

Cele șapte emisiuni din septembrie pot fi urmărite la Bursa de Valori București sub simbolurile R2809B, R2809A, R3009A, R3609A, R2909BE, R2909AE și R3609AE, în funcție de moneda, maturitatea și categoria titlurilor.