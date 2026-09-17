Un raport recent publicat de Anthropic privind utilizarea abuzivă a modelelor sale de inteligență artificială arată că un grup de hackeri asociat Rusiei a folosit Claude pentru a automatiza atacuri împotriva a peste 20 de organizații. Printre ținte s-au numărat ministere ale apărării din Ucraina, agenții guvernamentale, companii din industria apărării și furnizori de tehnologie pentru drone.

Potrivit companiei americane, modelul de inteligență artificială a fost utilizat și în operațiuni de ciberspionaj care au vizat instituții guvernamentale din Ucraina și Europa. Separat, Anthropic a identificat activități de dezinformare pro-Kremlin desfășurate în Africa și Moldova.

Raportul menționează, de asemenea, utilizarea Claude pentru dezvoltarea unor programe destinate dronelor kamikaze. Într-unul dintre proiectele identificate, dezvoltatorii au folosit Claude Code pentru a crea software destinat unui sistem autonom de identificare și atacare a țintelor.

Anthropic susține că toate activitățile rău intenționate descrise în raport au fost blocate. Compania a precizat că informațiile obținute în urma investigațiilor au fost folosite pentru îmbunătățirea sistemelor de securitate și au fost transmise autorităților și partenerilor din industrie.

Unul dintre principalele cazuri prezentate de Anthropic îl are în centru pe grupul de hackeri identificat drept GTG-20006. Potrivit companiei, acesta a utilizat Claude pentru automatizarea unor operațiuni împotriva a peste 20 de organizații, între care ministere, agenții de apărare și informații, ambasade, organizații de analiză și companii din sectorul apărării.

Ucraina a reprezentat principala țintă a operațiunilor identificate. Printre obiective s-au aflat furnizori de tehnologie militară pentru drone și companii aflate în lanțurile lor de aprovizionare. Grupul a urmărit, de asemenea, departamente guvernamentale din Orientul Mijlociu și Asia, despre care Anthropic spune că aveau legături cu activități maritime.

Anthropic a asociat GTG-20006 cu Midnight Blizzard, grup de hackeri pe care evaluările serviciilor de informații occidentale îl atribuie Serviciului de Informații Externe al Rusiei, SVR.

Claude a fost folosit în mai multe etape ale operațiunilor. Potrivit raportului, modelul a servit drept asistent tehnic pentru dezvoltarea de programe malware, kituri de phishing și instrumente de supraveghere, dar și ca executor de comenzi în rețelele victimelor, inclusiv pentru colectarea acreditărilor și extragerea datelor, sub îndrumare umană. În unele situații, utilizarea instrumentului a ajuns la operațiuni cu un grad ridicat de autonomie, în care intervenția umană era redusă la supraveghere, relatează Euronews.

Anthropic a identificat, în colaborare cu anchetatorii proiectului All Eyes On Wagner, un cont administrat de o persoană vorbitoare de limbă rusă din Bangui. Potrivit investigației, contul era implicat într-o operațiune de dezinformare asociată Radio Lengo Songo, post de radio înființat și finanțat în 2017 de grupul de mercenari Wagner, condus de Kremlin.

Operatorul producea zilnic materiale favorabile Rusiei pentru postul de radio și colabora cu publicațiile ruse de stat RT, Sputnik Afrique și TASS. În activitatea sa era inclusă și cooperarea cu centrul cultural local „Casa Rusă”, prezentat în raport drept parte a unei rețele utilizate de Rusia pentru activități politice și de influență în străinătate.

Potrivit anchetei All Eyes On Wagner, materialele publicate susțineau constant guvernul Republicii Centrafricane și gruparea Wagner. În același timp, conținutul era folosit pentru a critica Franța și persoane asociate opoziției interne.

Operațiunea fusese organizată astfel încât activitatea să pară administrată local. O singură persoană coordona producția, în timp ce contractele, scenariile și materialele publicate erau prezentate drept activitatea unui post de radio cu sediul în Bangui.

Anchetatorii au identificat operatorul prin intermediul unor facturi asociate unui abonament Claude, emise în centrul Madridului. Potrivit Anthropic, persoana era legată de Africa Politology, cunoscută și sub denumirea „Compania”, divizia de tehnologie informațională și politică a African Corps, organizație prezentată drept succesorul Wagner în Africa și despre care se afirmă că este controlată de SVR.

În Moldova, Anthropic a identificat o altă utilizare a Claude în activități de producție și adaptare a conținutului politic. Potrivit companiei, un fost șef regional al rețelei media de stat ruse Sputnik a folosit instrumentul pentru a adapta știri, date provenite din sondaje și materiale ale opoziției astfel încât acestea să corespundă narațiunilor pro-Kremlin.

Un alt caz prezentat de Anthropic vizează un grup de dezvoltatori cu legături cu Rusia, care utiliza Claude Code pentru dezvoltarea de software destinat dronelor kamikaze. Compania a identificat inclusiv un sistem autonom de țintire care fusese testat pe hardware real.

Dezvoltatorii au folosit imagini provenite din operațiunile militare din Ucraina pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. O locație fixă din regiunea Donețk a fost utilizată ca țintă demonstrativă în cadrul testelor.

Obiectivul declarat al proiectului era dezvoltarea unui sistem complet autonom bazat pe un roi de drone FPV kamikaze. Anthropic a identificat nouă conturi asociate proiectului și le-a legat de o universitate regională din Rusia și de un centru federal de cercetare conectat la Academia Rusă de Științe.

Compania nu a făcut publice numele instituțiilor respective. Potrivit raportului, informațiile privind legăturile dintre conturi și aceste organizații au fost obținute în cursul investigației asupra proiectului.

Claude nu este disponibil oficial în Rusia. Accesul la site-ul și API-ul Anthropic este blocat, iar cardurile bancare emise în Rusia nu sunt acceptate pentru plata serviciilor.

În ciuda acestor restricții, dezvoltatorii identificați în investigație au reușit să utilizeze serviciile Anthropic prin redirecționarea traficului prin servere private virtuale, cunoscute sub acronimul VPN.