Republica Moldova speră să primească o foaie de parcurs pentru aderarea la UE. Ce ar însemna noul document

Republica Moldova speră să se numere printre statele candidate pentru care Comisia Europeană va pregăti foi de parcurs în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, consideră că un asemenea document ar oferi Chișinăului mai multă claritate asupra reformelor și etapelor care trebuie parcurse.

Mesajul vine după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre pregătirea unor foi de parcurs pentru țările candidate care înregistrează progrese rapide. Gherasimov a salutat inițiativa și a descris-o drept un semnal politic important pentru statele care continuă reformele.

Vicepremierul moldovean și-a exprimat speranța că Republica Moldova va beneficia de acest mecanism, în contextul evaluărilor făcute până acum de Comisia Europeană asupra progreselor țării.

„Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar noi sperăm ca țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ne-ar ajuta să ne concentrăm și mai bine eforturile și resursele pe realizarea acestui obiectiv național”, a afirmat Gherasimov într-o postare pe Facebook.

O eventuală foaie de parcurs ar funcționa ca un reper pentru continuarea procesului de reformă. Aceasta ar cuprinde priorități, termene și rezultate concrete care trebuie urmărite și ar permite autorităților să aibă o imagine mai clară asupra pașilor următori.

Primirea unui asemenea document nu ar însemna însă stabilirea unei date la care Republica Moldova ar urma să intre în Uniunea Europeană.

„Potrivit Comisiei, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în implementarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Ea nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor, care rămân legate de progresele și reformele realizate de fiecare țară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere a UE”, a explicat vicepremierul moldovean.

Prin urmare, ritmul procesului ar continua să depindă de reformele și progresele realizate de fiecare stat candidat.

Subiectul a fost abordat de Ursula von der Leyen în discursul privind Starea Uniunii Europene susținut miercuri în Parlamentul European. Președinta Comisiei Europene a vorbit despre necesitatea consolidării sentimentului de apartenență la o comunitate europeană mai largă.

În acest context, șefa Comisiei a indicat Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest printre țările apropiate de Uniunea Europeană în care proiectul european continuă să aibă o importanță majoră.

Pentru autoritățile de la Chișinău, perspectiva unei foi de parcurs ar oferi astfel un cadru mai clar pentru organizarea reformelor și pentru urmărirea etapelor necesare în continuarea procesului de aderare.