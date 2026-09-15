Un mare producător de mase plastice din România va fi preluat. Cine se află în spatele tranzacției
SURSA FOTO: Sterk Plast
Antreprenorul turc Islambay Suleyman preia integral Sterk Plast, unul dintre cei mai importanți producători de mase plastice din România. Consiliul Concurenței a analizat această tranzacție și a constatat că nu afectează semnificativ concurența pe piața românească. Cumpărătorul deținea deja o participație în companie. În 2025, Sterk Plast a înregistrat afaceri de 165,9 milioane de lei și un profit de 1,6 milioane de lei.
Consiliul Concurenței a analizat tranzacția prin care Islambay Suleyman preia Sterk Plast
Prin această tranzacție, Islambay Suleyman, care avea deja calitatea de asociat al Sterk Plast S.R.L., preia integral producătorul de articole din plastic pentru uz casnic și gospodăresc.
Antreprenorul deține participații și la Ecofriend Recycling, companie care colectează, reciclează și valorifică deșeuri din plastic. Aceasta furnizează, de asemenea, materii prime reciclate și regranulate.
În urma evaluării operațiunii, Consiliul Concurenței a stabilit că preluarea nu creează obstacole semnificative pentru concurența efectivă pe piața românească sau pe o parte a acesteia. Autoritatea nu a identificat îndoieli serioase privind compatibilitatea tranzacției cu un mediu concurențial normal.
Sterk Plast a obținut un ajutor de stat pentru extinderea producției la Medgidia
În 2021, Sterk Plast a beneficiat de un ajutor de stat de 2,5 milioane de euro pentru un proiect de investiții în valoare totală de 5 milioane de euro.
Investiția urmărea majorarea capacității de producție a fabricii din Medgidia. Finanțarea nerambursabilă, acordată prin schema de ajutor de stat reglementată de HG 807/2014, acoperea jumătate din valoarea proiectului.
La momentul respectiv, administratorul Sterk Plast, Suleyman Islambay, explica destinația investiției și planurile companiei pentru dezvoltarea vânzărilor externe:
„Am căutat să identificăm cea mai potrivită soluție pentru finanțarea proiectului nostru de investiții în creșterea capacității de producție a fabricii Sterk Plast, respectiv în achiziționarea de noi echipamente ce vor spori atât portofoliul actual, cât și posibilitatea de a lansa noi game de produse pe piața locală.
Mai mult, extinderea capacității de producție ne va ajuta să ne intensificăm prezența la export, pentru următorii ani vizând 40% din vânzările noastre să se regăsească pe piețele din Bulgaria, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Ucraina sau Rusia. Investițiile totale din România ale Sterkplast se ridică până în prezent la peste 20 milioane euro și vor continua și în anii următori”, a precizat atunci Suleyman Islambay, administrator Sterk Plast.
Fabrica din Medgidia a devenit operațională în 2018
Sterk Plast a început în 2015 un proiect amplu de investiții într-o nouă fabrică din Medgidia, județul Constanța, cu o suprafață de peste 42.000 de metri pătrați. Unitatea a intrat în funcțiune în 2018.
Compania a fost fondată în anul 2000, la Constanța, de doi antreprenori de origine turcă, având ca activitate producția de mase plastice.
Portofoliul Sterk Plast cuprinde articole pentru baie, bucătărie, grădină și gospodărie, alături de bidoane și produse pentru copii. Compania produce și comercializează astfel o gamă de articole destinate în principal utilizării casnice.
Produsele sunt vândute prin marile rețele de hipermarketuri și prin magazine mici, dar ajung și pe piețe externe. Printre țările de export menționate se numără Bulgaria, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Ucraina și Rusia.
Afacerile Sterk Plast au crescut cu 4%, iar profitul a scăzut cu 90%
Sterk Plast a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 165,9 milioane de lei, cu 4% peste nivelul înregistrat în 2024.
Profitul raportat a fost de 1,6 milioane de lei, în scădere cu 90% față de anul precedent.
În același an, compania a raportat 470 de angajați.
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