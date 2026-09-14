UM Cugir semnează un contract de 54 de milioane de euro pentru producția de muniție NATO. Investiția vizează utilaje speciale și modernizarea capacităților de producție

Uzina Mecanică Cugir a semnat un contract în valoare de 54 de milioane de euro pentru furnizarea unor utilaje speciale destinate producției de elemente de muniție NATO. Investiția face parte dintr-un program strategic de modernizare a infrastructurii industriale, de creștere a capacității de producție și de diversificare a gamei de fabricație a muniției de tip NATO.

Reprezentanții Uzinei Mecanice Cugir au anunțat că documentul a fost semnat la data de 11 septembrie 2026. Contractul prevede furnizarea unor utilaje speciale, executate la temă, destinate producției de elemente de muniție NATO de calibrul 12,7 x 99 mm.

Programul strategic în care este inclusă investiția are o valoare estimată de 552,9 milioane de lei și urmărește creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO de calibre 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm.

Modernizarea infrastructurii industriale urmărește, pe lângă dezvoltarea capacității de producție, și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Proiectul are în vedere, de asemenea, creșterea eficienței și a responsabilității față de mediu.

Utilajele speciale care vor fi executate la temă trebuie să fie capabile să producă elemente de muniție de calibrul 12,7 x 99 mm de tip NATO. Printre acestea se numără degetarul pentru tub, degetarul pentru glonț, tubul, cămașa glonțului, montajul glonțului și montajul cartușului.

Echipamentele trebuie să permită producția a trei tipuri de cartușe de calibrul 12,7 x 99 mm de tip NATO, respectiv M8, M20 și M33.

Totodată, linia de producție trebuie să asigure o capacitate de cel puțin 80 de cartușe pe minut și o eficiență de minimum 85%.

„Cugirul intră într-o nouă etapă industrială. Programul strategic de modernizare în vederea creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO, calibru 5,56 x 45 mm și calibru 12,7 x 99 mm, a Uzinei Mecanică Cugir, cu o valoare estimată de 552,9 milioane de lei, a mai parcurs o etapa Uzina Mecanică Cugir a semnat, la data de 11 septembrie 2026, contractul în valoare de 54 de milioane de euro pentru furnizarea unor utilaje speciale, executate la temă, destinate producției de elemente de muniție NATO, calibrul 12,7 x 99 mm. Contractul vizează modernizare infrastructurii industriale, creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO și urmărește îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și creșterea eficienței și a responsabilității față de mediu”, informează Uzina Mecanică Cugir într-o postare realizată pe Facebook.

Partenerul comercial cu care a fost semnat contractul nu a fost anunțat. În cadrul procedurii de licitație au fost depuse trei oferte, dintre care una provenea din Belgia, iar două din Turcia.

Criteriul de atribuire stabilit pentru contract a fost cel mai bun raport calitate-preț.

Contractul reprezintă o nouă etapă în cadrul proiectului strategic de modernizare și dezvoltare a producției de muniție la standarde NATO derulat de Uzina Mecanică Cugir.

La sfârșitul lunii trecute, UM Cugir anunța derularea unui proiect strategic în valoare de peste o jumătate de miliard de lei pentru modernizarea și dezvoltarea producției de muniție la standarde NATO.

Proiectul este prezentat drept cel mai mare proiect de investiții implementat la Cugir în ultimii 30 de ani.

Programul a fost structurat în patru etape. Una dintre acestea a presupus realizarea studiului de fezabilitate, în timp ce celelalte trei vizează modernizarea halei industriale, modernizarea capacităților de producție și dezvoltarea acestora.

Etapa dedicată modernizării halei industriale presupune investiții de 74,5 milioane de lei din fonduri proprii. Termenul de finalizare pentru această etapă este luna decembrie 2026.

O altă etapă vizează modernizarea și dezvoltarea capacităților de producție pentru muniția de calibrul 5,56 x 45 mm. Aceasta are o valoare de aproape 68 de milioane de lei, iar termenul de finalizare este stabilit pentru noiembrie 2026.

Cele mai mari investiții sunt realizate în cadrul etapei de modernizare și dezvoltare a capacității de producție pentru muniția de calibrul 12,7 x 99 mm. Această etapă este în derulare și presupune investiții de peste 409 milioane de lei.

Investițiile strategice derulate în cadrul UM Cugir sunt finanțate prin intermediul unui sprijin financiar acordat de Guvernul României în urmă cu doi ani, precum și din bugetul propriu al companiei.

Prin programul aflat în derulare, Uzina Mecanică Cugir urmărește modernizarea infrastructurii industriale și dezvoltarea capacităților necesare pentru producția de muniție la standarde NATO, inclusiv pentru calibrele 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm.

„Semnarea acestui contract este un moment de referință pentru Uzina Mecanică Cugir și reprezintă rezultatul unui efort comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, ROMARM, Administratorului Special, Consiliului de Administrație, organizațiilor sindicale și, nu în ultimul rând, conducerii companiei și profesioniștilor care au contribuit la fundamentarea, coordonarea și implementarea proiectului. Programul de investiții derulat la UMC reprezintă cel mai important proiect de dezvoltare al companiei din ultimele trei decenii și deschide noi perspective de dezvoltare, prin modernizare tehnologică, creșterea capacității industriale și consolidarea poziției companiei în industria națională de apărare, cu atenție acordată protecției mediului, eficienței utilizării resurselor și îmbunătățirii condițiilor de muncă”, a transmis conducerea Uzinei Mecanice Cugir.

Uzina din Cugir are o istorie care începe în anul 1799, când a fost înființată în timpul Imperiului Habsburgic sub denumirea de Fabrica de Fier și Oțel. În anul 2004, societatea s-a împărțit în două entități, respectiv Uzina Mecanică și Fabrica de Arme.