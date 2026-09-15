Bancomatele dispar treptat în Germania. Ce se întâmplă în România cu accesul la numerar

Numerarul continuă să fie folosit în Germania, însă accesul la bancnote și monede devine mai dificil în unele zone. În timp ce plățile cu cardul câștigă teren de la un an la altul, rețeaua prin care populația poate retrage bani se restrânge, pe fondul reducerii numărului de bancomate și al închiderii unor sucursale bancare.

Tendința este vizibilă mai ales în localitățile în care serviciile bancare tradiționale au fost reduse. Pentru persoanele care preferă numerarul, dispariția unui ATM poate însemna deplasări mai lungi până la cel mai apropiat punct de retragere.

Datele Deutsche Bundesbank pentru 2025 arată, în același timp, o creștere puternică a utilizării cardurilor. Aproximativ 14,5 miliarde de tranzacții au fost realizate anul trecut cu carduri emise de furnizori germani de servicii de plată.

Comparativ cu anul anterior, numărul tranzacțiilor a crescut cu 11%. Plățile cu cardul au ajuns să reprezinte aproximativ 43% din totalul plăților realizate de entități care nu sunt instituții financiare.

În timp ce numărul tranzacțiilor cu cardul crește, infrastructura destinată numerarului urmează direcția opusă. Numărul ATM-urilor operate de furnizorii germani de servicii de plată a scăzut cu aproximativ 3% în 2025.

Germania a ajuns astfel la aproximativ 48.000 de bancomate, față de circa 49.700 cu un an înainte.

Scăderea nu se limitează la aparatele folosite pentru retragerea numerarului. Numărul terminalelor destinate transferurilor bancare, instalate în special în sucursale și în zonele de autoservire ale băncilor, s-a redus tot cu aproximativ 3%.

Dacă în 2024 existau aproximativ 22.500 de asemenea terminale, în 2025 numărul acestora a coborât la aproximativ 21.700.

Reducerea numărului de bancomate este legată atât de schimbarea comportamentului de plată al populației, cât și de presiunile asupra costurilor suportate de sectorul bancar.

Efectele sunt resimțite în special în zonele rurale. Închiderea unei sucursale și retragerea ATM-ului aferent pot obliga locuitorii să parcurgă distanțe mai mari pentru a avea acces la propriul numerar.

Germania încearcă însă să compenseze parțial reducerea infrastructurii bancare prin posibilitatea retragerii banilor direct de la comercianți.

Clienții mai multor supermarketuri, drogherii și benzinării pot solicita numerar atunci când își achită cumpărăturile cu Girocard. Serviciul este oferit, printre altele, de comercianți precum Rewe, Edeka, Aldi Nord și Aldi Süd, Lidl, Penny, Rossmann, dm și Netto.

Retragerea este, în general, gratuită, însă există anumite condiții. Plata cumpărăturilor trebuie efectuată cu cardul, iar unele magazine stabilesc o valoare minimă a coșului pentru accesarea serviciului.

Există și o limită privind suma care poate fi primită. De regulă, comercianții nu oferă prin această metodă mai mult de 200 de euro în numerar.

Sistemul permite astfel accesul la cash inclusiv în localitățile în care rețeaua bancară s-a restrâns, dar nu înlocuiește complet serviciile unui ATM, deoarece retragerea este legată de efectuarea unei cumpărături și de condițiile stabilite de fiecare comerciant.

Situația din România este diferită, cel puțin potrivit celor mai recente date disponibile. La 31 decembrie 2025, numărul ATM-urilor furnizate de prestatorii de servicii de plată rezidenți ajunsese la 11.136, cu 1.108 mai multe decât în iunie 2025, potrivit datelor BNR.

În paralel, utilizarea instrumentelor de plată moderne continuă să se extindă. România avea 28,63 milioane de carduri active la sfârșitul anului 2025, cu 10,07% mai multe decât la jumătatea anului. Dintre acestea, 24,68 milioane aveau funcție de numerar. Rețeaua POS ajunsese la 729.408 terminale, cu peste 161.000 mai multe decât în iunie 2025.

Datele europene confirmă dimensiunea rețelei de ATM-uri din România. Banca Centrală Europeană publică separat indicatorii privind terminalele ATM și aparatele cu funcție de retragere de numerar, pe baza statisticilor furnizorilor de servicii de plată, potrivit ECB

Din 2026, legislația românească a consolidat accesul la mijloace moderne de plată. Legea nr. 239/2025 prevede că operațiunile de încasări și plăți ale persoanelor juridice și ale mai multor categorii de profesioniști se realizează și prin mijloace moderne de plată, iar persoanele juridice trebuie să dețină cel puțin un cont de plăți pe durata desfășurării activității.

Aceasta nu înseamnă însă dispariția numerarului. Legea menține expres dreptul beneficiarilor de salarii, pensii, indemnizații și alocații de asistență socială de a primi sumele cuvenite în numerar sau prin mijloace moderne de plată.

Legislația permite și un mecanism asemănător celui întâlnit în magazinele din Germania. Anumiți comercianți pot oferi, în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante, servicii de avans în numerar la terminalele de plată, odată cu utilizarea serviciilor de plată.

Astfel, deși România urmează tendința de extindere a plăților electronice, cele mai recente date disponibile nu indică aceeași evoluție a numărului de bancomate ca în Germania: între iunie și decembrie 2025, rețeaua raportată de furnizorii rezidenți a crescut, nu s-a redus.