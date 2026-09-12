Românii care își păstrează banii în cont trebuie să știe asta. Ce se întâmplă în cazul în care banca dă faliment
SURSA FOTO: Dreamstime – Bancă, ghișeu bancar
Falimentul unei bănci poate pune sub semnul întrebării recuperarea economiilor păstrate în conturi sau depozite. În România, deponenții beneficiază de protecție printr-un mecanism de garantare aplicat atunci când o instituție de credit nu își mai poate onora obligațiile. Plafonul general este de 100.000 de euro pentru fiecare deponent și pentru fiecare bancă, iar compensația este achitată în lei.
Falimentul unei bănci: până la 100.000 de euro sunt garantați pentru fiecare deponent
În cazul falimentului unei bănci, protecția oferită de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare nu acoperă exclusiv depozitele la termen, ci și banii păstrați în conturi curente, conturi de economii și conturi asociate cardurilor. Limita maximă este de 100.000 de euro, în echivalent lei, pentru fiecare deponent la fiecare instituție de credit.
Numărul conturilor sau al depozitelor deschise la aceeași bancă nu modifică plafonul. Toate sumele eligibile ale unei persoane sunt cumulate pentru stabilirea compensației.
Astfel, dacă un client are 20.000 de euro într-un cont curent și 50.000 de euro într-un depozit deschis la aceeași bancă, valoarea totală luată în calcul va fi de 70.000 de euro. În momentul în care depozitele sunt declarate indisponibile în condițiile legii, compensația se determină pentru întreaga sumă eligibilă, nu individual pentru fiecare cont.
Regula se aplică diferit atunci când economiile sunt distribuite între mai multe bănci participante la scheme de garantare. Dacă o persoană deține 80.000 de euro la o bancă și 70.000 de euro la alta, plafonul de 100.000 de euro se aplică separat pentru fiecare dintre cele două instituții.
Ce se întâmplă cu suma care depășește plafonul de 100.000 de euro
Pentru economiile care depășesc limita generală, FGDB achită, în mod obișnuit, cel mult echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro. În cazul unui depozit eligibil de 120.000 de euro, compensația maximă acordată prin schema generală rămâne de 100.000 de euro.
Diferența de 20.000 de euro nu este acoperită automat de mecanismul general de garantare. Pentru a încerca să recupereze această sumă, deponentul trebuie să se înscrie la masa credală în cadrul procedurii de insolvență a băncii. Restituirea banilor depinde ulterior de modul în care se desfășoară procedura și de fondurile disponibile.
Legea prevede și situații în care anumite solduri temporar ridicate pot beneficia de protecție suplimentară, peste plafonul general. FGDB include în această categorie, între altele, banii obținuți din vânzarea unei locuințe, anumite indemnizații acordate pentru pensionare sau disponibilizare și unele sume legate de căsătorie, divorț, invaliditate ori deces. De asemenea, protecția poate viza anumite despăgubiri. Această garanție suplimentară se acordă pentru 12 luni, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.
Compensațiile încep să fie plătite în cel mult șapte zile lucrătoare
Deponenții nu trebuie să aștepte încheierea întregii proceduri de faliment pentru a primi partea garantată din economii. Potrivit FGDB, plata compensațiilor începe în maximum șapte zile lucrătoare de la data la care depozitele sunt declarate indisponibile.
Compensația este achitată în lei, indiferent dacă banii au fost păstrați inițial în euro, dolari sau în altă monedă. Pentru economiile în valută se folosește cursul comunicat de Banca Națională a României la data relevantă pentru indisponibilizarea depozitelor. Suma poate fi încasată în numerar sau transferată într-un alt cont prin băncile mandatate de FGDB.
Cum este calculată suma pe care o primește fiecare deponent
Plafonul de 100.000 de euro reprezintă limita maximă a protecției, nu suma acordată automat fiecărui client. O persoană care are în bancă echivalentul a 30.000 de euro va primi suma eligibilă care îi aparține, fără ca despăgubirea să fie majorată până la plafonul maxim.
Calculul include depozitele eligibile și dobânzile acumulate până la momentul indisponibilizării. Din valoarea acestora pot fi scăzute anumite obligații ale clientului, precum comisioane, rate ajunse la scadență și neachitate, impozitul datorat pentru dobândă sau sume blocate. Compensația finală nu poate depăși echivalentul în lei al plafonului general de 100.000 de euro.
Protecția aplicabilă depinde și de statutul instituției la care sunt păstrate economiile. FGDB garantează depozitele constituite la băncile persoane juridice române care participă la Fond. Pentru sucursalele din România ale unor bănci cu sediul în alte state ale Uniunii Europene, garantarea este asigurată prin schema din țara de origine a instituției respective.
Deponenții care păstrează economii importante trebuie să verifice schema de garantare la care participă banca. Plafonul general de protecție este de 100.000 de euro pentru fiecare persoană la fiecare bancă, nu pentru fiecare cont sau depozit deschis în cadrul aceleiași instituții.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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