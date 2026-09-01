CNAS schimbă modul în care pacienții își consultă datele medicale. Ce informații vor putea vedea direct de pe telefon

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a finalizat modernizarea platformei informatice, după mai mulți ani marcați de blocaje și întârzieri. Anunțul a fost făcut marți, la Palatul Victoria, de președintele instituției, Horațiu Moldovan. Pacienții vor avea acces online la istoricul medical, rețete, bilete de trimitere și serviciile decontate în numele lor. Noile funcționalități vor fi introduse treptat prin portalul „Sănătatea Mea”.

CNAS a modernizat platforma informatică pentru a elimina problemele tehnice care au afectat, timp de mai mulți ani, activitatea furnizorilor de servicii medicale și accesul pacienților la sistem. Blocarea cardului de sănătate, imposibilitatea validării unor servicii și întârzierile în transmiterea raportărilor au fost puse în principal pe seama infrastructurii învechite.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat marți, în cadrul conferinței de presă organizate la Palatul Victoria, că situația devenise critică încă din 2023. Majoritatea echipamentelor ajunseseră la finalul duratei de funcționare, unele aplicații nu mai beneficiau de licențe sau actualizări, iar capacitatea de stocare și procesare era aproape epuizată.

„În ultimii 20 de ani, sistemul nostru de sănătate, toți furnizorii care erau într-un fel sau altul în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, au experimentat, în mod repetat și pe perioade de timp foarte mari, sincope în funcționarea diverselor componente ale sistemului informatic. Fie se bloca celebrul card de sănătate, fie serviciile medicale nu puteau fi validate, fie nu se puteau face raportările la timp”, a declarat Moldovan.

În 2023, platforma a fost declarată infrastructură critică națională și componentă importantă pentru securitatea națională. Procesul efectiv de modernizare a început în 2025 și a inclus înlocuirea infrastructurii hardware, transferarea bazelor de date și optimizarea sistemului informatic.

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o alocare de aproximativ 100 de milioane de euro, echivalentul a 493 de milioane de lei fără TVA. Horațiu Moldovan a precizat că, până la încheierea proiectului, au fost cheltuiți 434.679.000 de lei, iar jalonul prevăzut în PNRR a fost îndeplinit.

Una dintre cele mai importante funcționalități ale platformei CNAS este portalul „Sănătatea Mea”, conceput pentru a le permite pacienților să consulte direct informațiile medicale deja înregistrate în sistem.

Până în prezent, datele erau colectate în dosarul electronic al pacientului, însă persoanele asigurate nu le puteau vedea și utiliza în mod direct. Președintele instituției a arătat că pacientul nu avea acces la informațiile rezultate în urma consultațiilor și a celorlalte servicii medicale primite.

„Pacientul a fost spectator în acest punct de vedere în relația cu sistemul digital al Casei de Asigurări de Sănătate, deși de foarte mulți ani dosarul electronic al pacientului trebuia să devină realitate. El se populează în continuare cu date, dar ele nu puteau să fie folosite de către pacient. Pacientul nu vedea datele care rezultau în urma consultațiilor pe care le avea în sistemul sanitar”, a spus președintele CNAS.

Prin intermediul noului portal, pacienții își vor putea verifica istoricul medical acumulat în ultimii zece ani. Totodată, vor avea posibilitatea să consulte istoricul rețetelor eliberate în ultimii cinci ani.

Informațiile referitoare la serviciile medicale decontate vor fi actualizate în fiecare noapte. Astfel, pacientul va putea vedea în ziua următoare serviciile înregistrate în sistem până la sfârșitul zilei precedente.

Noua platformă le va permite pacienților să verifice serviciile raportate de furnizori și plătite de CNAS în numele lor. Portalul va afișa inclusiv numărul de puncte acordat medicului sau suma achitată de casa de asigurări pentru consultațiile și serviciile prestate.

„Mai mult decât istoricul medical și istoricul rețetelor, pacientul va avea acces la istoricul decontărilor, în care va vizualiza fie numărul de puncte pe care medicul l-a primit ca urmare a serviciilor pe care le-a prestat pacientului, fie suma de bani pe care Casa de Asigurări de Sănătate a decontat-o medicului ca urmare a consultațiilor sau serviciilor pe care le-a prestat pacientului respectiv”, a explicat Moldovan.

Pacientul va putea compara informațiile afișate în portal cu serviciile medicale primite în realitate de la furnizorii care au contracte cu sistemul asigurărilor de sănătate.

„Pacientul vede în portalul Sănătatea Mea care sunt serviciile medicale pe care le-a primit în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate de către orice furnizor de servicii medicale”.

Portalul „Sănătatea Mea” va include rețetele și biletele de trimitere eliberate de medici, astfel încât pacienții să poată avea aceste documente pe telefon și să le prezinte atunci când merg la un specialist.

Documentele emise de medicul de familie sau de un medic din ambulatoriul de specialitate vor fi introduse automat în contul pacientului.

„Pacientul se prezintă la un medic, medic de familie, medicul din ambulatorul de specialitate care eliberează o rețetă sau eliberează un bilet de trimitere. În mod automat rețeta, biletul de trimitere se va regăsi în portalul Sănătatea Mea. Pacientul va putea să meargă cu acest formular pe care îl va avea pe telefonul mobil la medicul de specialitate și va putea să îi ofere aceste date”, a declarat președintele CNAS.

Într-o etapă ulterioară, pacienții nu ar mai trebui să prezinte biletul de trimitere în format fizic. Aplicarea acestei măsuri depinde însă de modificarea legislației. Până la adoptarea schimbărilor necesare, documentele vor putea fi utilizate atât electronic, cât și pe hârtie.

Pacienții vor putea utiliza platforma și pentru programări online, prima etapă urmând să îi includă pe furnizorii din ambulatoriul de specialitate care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Utilizatorul va putea căuta furnizorii disponibili, va selecta unitatea medicală dorită și va alege data și intervalul orar potrivite.

„Pacientul va putea să vadă în acea platformă de programări furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în prima etapă cu ambulatorul de specialitate, să selecteze furnizorul de servicii și să-și facă programarea la o dată și un interval orar care îi sunt convenabile”, a spus Moldovan.

Programarea prin intermediul platformei nu va deveni obligatorie. Pacienții care nu doresc sau nu pot să folosească sistemul online vor avea în continuare la dispoziție metodele clasice de programare.

Modernizarea platformei nu presupune oprirea bruscă a vechiului sistem începând cu 1 septembrie. Noile instrumente digitale vor fi activate progresiv, pentru a permite funcționarea în paralel a soluțiilor existente și a celor nou-introduse.

Cardul de sănătate va continua să fie utilizat, iar în perioada următoare pacienții vor putea folosi și cartea electronică de identitate pentru accesarea serviciilor medicale.

„Ca să mă exprim într-un limbaj foarte plastic, nu mai trebuie să lăsăm cardul de sănătate la doctor pentru că platforma nu mai funcționează. Din contră, nu doar că funcționează vechiul card de sănătate, dar pacientul va putea să utilizeze și carte electronică de identitate și ele vor funcționa o vreme în paralel”, a declarat Moldovan.

În urma înlocuirii echipamentelor și a optimizării sistemului, durata necesară pentru procesarea solicitărilor a fost redusă considerabil, potrivit conducerii CNAS.

„Am scăzut de zeci de ori timpii de reacție în momentul în care interoghez platforma informatică până la răspunsul pe care ți-l dă”, a afirmat președintele CNAS.

Platforma modernizată cuprinde mai multe submodule integrate în portalul „Sănătatea Mea”. Celelalte funcționalități prevăzute în proiect vor deveni disponibile gradual.