Se schimbă modul de monitorizare al stocurilor de medicamente. Ministerul Sănătății vrea alerte înainte ca tratamentele să dispară de pe piață

Ministerul Sănătății pregătește schimbări în sistemul prin care sunt urmărite stocurile de medicamente din România. Ministrul interimar Cseke Attila a cerut un audit al mecanismului actual și dezvoltarea unui sistem digital care să avertizeze autoritățile înainte ca stocurile să ajungă la niveluri critice.

Cseke Attila susține că actualul sistem nu permite autorităților să reacționeze suficient de repede atunci când există riscul ca un anumit medicament să dispară de pe piață.

„Este inadmisibil ca România să nu aibă încă un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului și să știm, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic. Nu putem să așteptăm ca un medicament să lipsească de pe piață și abia apoi să căutăm soluții”, susține Cseke Attila.

În opinia sa, intervenția autorităților trebuie să aibă loc înainte ca lipsa unui tratament să ajungă să afecteze pacienții, nu după apariția unei crize.

În acest sens, Cseke Attila a dispus demararea de urgență a unui audit asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor. Verificarea va include și procedura prin care sunt eliberate Autorizațiile de Nevoi Speciale.

Ministrul interimar al Sănătății a solicitat Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România un raport complet privind monitorizarea și supravegherea pieței medicamentelor.

Documentul trebuie să identifice problemele existente și schimbările necesare pentru reducerea situațiilor în care anumite tratamente ajung în discontinuitate.

Raportul trebuie să conțină și propuneri pentru îmbunătățirea soluțiilor informatice folosite în prezent. Obiectivul este introducerea unui mecanism automat de alertare care să semnaleze din timp scăderea stocurilor.

Cseke Attila consideră că autoritățile au nevoie de date clare și disponibile în timp real, astfel încât să poată interveni înainte de apariția unei crize.

„Este nevoie de un sistem care să ne alerteze înainte să avem o criză, nu după ce aceasta apare. Avem nevoie de date clare și în timp real, nu de estimări și informații care ajung cu întârziere. Pacientul trebuie să fie primul nostru reper atunci când vorbim despre disponibilitatea medicamentelor”, a declarat Cseke Attila.

O altă schimbare pregătită de Ministerul Sănătății privește procedura de eliberare a Autorizației de Nevoi Speciale, cunoscută și sub abrevierea ANS.

Cseke Attila a cerut direcției de specialitate revizuirea procedurii și modificarea ordinului aflat în vigoare.

Una dintre variantele analizate este creșterea nivelului minim al stocului de la care poate începe procedura de eliberare sau reautorizare a unei Autorizații de Nevoi Speciale.

În prezent, acest prag este de 10%. Ministerul analizează stabilirea unui nivel mai ridicat, astfel încât procedurile să poată începe mai devreme.

„Dacă un medicament este deja la un nivel foarte scăzut în stoc, nu putem trata această situație ca și cum nu ar exista un risc pentru pacienți. Pragul actual îl vom modifica. Regulile trebuie să ne permită să intervenim mai devreme și să protejăm accesul pacienților la tratament.”, a mai precizat ministrul interimar al Sănătății.

Măsurile anunțate de ministrul interimar vin după mai multe semnale referitoare la problemele de aprovizionare cu anumite medicamente.

Miercuri, Alexandru Rogobete a atras atenția asupra tratamentelor pentru epilepsie și a afirmat că 21 de tratamente figurează în discontinuitate. Cu o zi înainte, fostul ministru al Sănătății ceruse demisia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, pe care l-a acuzat că minimalizează problemele privind accesul pacienților la citostatice și alte tratamente.

Premierul Ilie Bolojan a abordat, la rândul său, problema. Acesta a afirmat că pacienții oncologici trebuie să aibă acces la tratamente și a recunoscut existența unor sincope de aprovizionare în cazul unor medicamente speciale, importate în cantități mici.

Potrivit informațiilor pe care premierul a precizat că le-a primit de la CNAS, peste 90% dintre pacienții oncologici beneficiază însă de tratamentele aflate pe liste, acestea fiind disponibile în stoc.