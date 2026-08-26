Harry și Meghan ar fi aterizat deja la Birmingham. Ce se află în spatele revenirii după șase ani

Prințul Harry și Meghan Markle au ajuns în Regatul Unit, alături de cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. Familia ar fi călătorit cu un avion privat din California, iar potrivit informațiilor, aeronava a aterizat deja la Birmingham.

Ducele și Ducesa de Sussex s-au întors miercuri în Regatul Unit, potrivit mai multor surse media, la șase ani după ce au părăsit țara și s-au retras din îndatoririle oficiale ale familiei regale. Revenirea are loc după o perioadă în care cei doi au locuit în Statele Unite și au rămas în afara activităților oficiale ale monarhiei britanice, informează Express.

Agenția britanică PA Media a relatat că familia ar fi călătorit cu un avion de afaceri de lux destinat zborurilor pe distanțe lungi, un Bombardier Global Express XRS. Un purtător de cuvânt al familiei Sussex nu a confirmat informațiile despre deplasarea acestora atunci când CNN a solicitat detalii.

Revenirea familiei în Marea Britanie, după șase ani petrecuți în Statele Unite, fusese anunțată săptămâna trecută. Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani, sunt deja înscriși la școli britanice pentru următorul semestru, care începe în septembrie.

Harry și Meghan se întorc în Marea Britanie ca cetățeni obișnuiți și nu vor relua îndatoriri oficiale în numele regelui Charles al III-lea. Cei doi au părăsit Marea Britanie în 2020 și au ales să se stabilească în America de Nord după retragerea din viața regală.

În anii care au urmat, relațiile cu restul familiei regale au fost marcate de o ruptură publică. Harry și Meghan au indicat printre motivele plecării intruziunea tabloidelor, rasismul pe care l-au asociat unor instituții britanice, abuzurile online și dificultățile existente în relațiile de familie.

Prințul Harry a revenit de mai multe ori în Marea Britanie după mutarea în Statele Unite. Printre aceste vizite s-au numărat deplasarea pentru înmormântarea bunicii sale, regina Elizabeth a II-a, în 2022, precum și participarea la încoronarea tatălui său, regele Charles al III-lea, un an mai târziu.

Familia a revenit cel mai recent în Marea Britanie în vara acestui an, când Harry și Meghan i-au vizitat pe regele Charles și regina Camilla la Highgrove, reședința privată de la țară a monarhului din Gloucestershire. A fost prima întâlnire a regelui, în vârstă de 77 de ani, cu nepoții săi după o perioadă de patru ani.

Ducii de Sussex au petrecut, de asemenea, timp cu familia mamei lui Harry la Althorp House, proprietatea familiei Spencer din Northamptonshire. Vizita în Marea Britanie a avut loc înainte ca planurile privind revenirea familiei pentru o perioadă mai lungă să fie făcute publice.

Regele Charles a fost informat abia la începutul acestei luni despre intenția fiului său de a se muta din nou în Marea Britanie. Prințul William și Catherine, prințesa de Wales, au fost, de asemenea, informați despre planurile familiei Sussex.

Întrebată săptămâna trecută de CNN despre motivele revenirii, o sursă apropiată cuplului a făcut referire la faptul că Harry și Meghan s-au bucurat de vizita în familie efectuată în Marea Britanie luna trecută. Cei doi nu au oferit public, până în prezent, detalii suplimentare despre planurile lor.

Problema securității a reprezentat în mod repetat un punct sensibil în cazul revenirilor prințului Harry în Marea Britanie. El a purtat o dispută juridică de mai mulți ani cu guvernul britanic după ce nivelul protecției sale, finanțate din bani publici, a fost redus de Comitetul Executiv pentru Familia Regală și Personalități Importante (RAVEC), după retragerea sa și a lui Meghan din activitățile oficiale în numele monarhului.

Ulterior, deciziile privind securitatea prințului Harry au fost luate de la caz la caz. Anul trecut, ducele a pierdut la Curtea de Apel din Marea Britanie procesul intentat Ministerului de Interne în legătură cu această decizie.

La momentul respectiv, Harry a declarat că nu-și putea „imagina o lume în care să-și aducă soția și copiii înapoi în Marea Britanie în acest moment”. Declarația a fost făcută pe fondul disputei privind nivelul de protecție acordat familiei sale atunci când se află în Regatul Unit.

Nu este clar dacă măsurile de securitate au fost modificate în ultimele săptămâni și nici cine ar urma să suporte costurile pentru eventualele măsuri necesare după revenirea familiei. La sfârșitul lunii iunie, prințul Harry încă aștepta o reevaluare din partea Consiliului de gestionare a riscurilor al RAVEC.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a descris anterior sistemul de securitate destinat casei regale drept „riguros şi proporţional”. Chestiunea protecției rămâne astfel legată de statutul pe care Harry îl are după renunțarea la îndatoririle oficiale.

În iulie, prințul Harry și alte șase personalități publice au pierdut un proces privind încălcarea vieții private, intentat împotriva unui editor de tabloid britanic la Înalta Curte a Regatului Unit. Printre ceilalți membri ai grupului s-au aflat Elton John și soțul său, David Furnish.

Săptămâna trecută, un judecător a stabilit că grupul trebuie să achite o plată inițială de 9,5 milioane de lire sterline, echivalentul a 13 milioane de dolari, către Associated Newspapers Limited. Cheltuielile de judecată ar putea ajunge însă la 34,5 milioane de lire sterline, aproximativ 46,9 milioane de dolari.

Potrivit presei britanice, Harry și Meghan intenționează să se stabilească din nou în Marea Britanie pentru o perioadă mai lungă. Familia ar urma să locuiască într-o proprietate privată situată în afara Londrei.

Cei doi nu au prezentat public, până acum, detalii despre locuința în care vor sta sau despre planurile lor pe termen lung în Regatul Unit. Revenirea are loc însă într-o perioadă în care prințul Harry are deja mai multe activități programate.

Ducele este așteptat să participe în următoarele săptămâni la angajamente caritabile, între care ceremonia anuală organizată de WellChild, organizație dedicată copiilor și tinerilor grav bolnavi din Marea Britanie. În același timp, continuă pregătirile pentru Jocurile Invictus, care vor fi organizate la Birmingham anul viitor.

Meghan ar urma să continue dezvoltarea proiectelor sale comerciale și a brandului de lifestyle „As Ever”. Ultimele sale postări de pe Instagram indică faptul că activitatea în acest domeniu rămâne parte a planurilor sale.

În ultimele zile au apărut și informații potrivit cărora Ducesa de Sussex ar lua în calcul revenirea la actorie. Ea s-ar afla în discuții pentru o eventuală apariție în al treilea sezon al serialului „The Gentlemen”, realizat de Guy Ritchie și filmat în Marea Britanie, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile, citată anterior de CNN. Ulterior, informațiile privind posibila revenire în serial au fost negate.