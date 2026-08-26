Tim Curry, actorul celebru din „Rocky Horror Picture Show”, a murit

Tim Curry, actorul britanic cunoscut pentru rolul Dr. Frank N. Furter din „The Rocky Horror Picture Show”, a murit la vârsta de 80 de ani. Managerul său a anunțat miercuri că actorul a murit marți, în pace, la domiciliul său din Los Angeles, informează Reuters.

Cauza morții nu a fost comunicată imediat. Curry se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate și își redusese treptat activitatea profesională. Actorul a avut o carieră întinsă pe mai multe decenii, cu apariții în filme, producții de teatru și proiecte de animație. A fost nominalizat de trei ori la premiul Tony pentru rolurile sale de pe Broadway și a devenit, de asemenea, o voce cunoscută în numeroase filme și seriale de animație.

Cel mai cunoscut personaj interpretat de Curry a rămas însă Dr. Frank N. Furter, rolul din filmul său de debut, „The Rocky Horror Picture Show”. Producția horror-comedie-muzical din 1975 i-a avut în distribuție și pe Susan Sarandon și Barry Bostwick și avea să devină una dintre cele mai cunoscute producții cu public de cult.

Personajul interpretat de Curry era un „travestit dulce” din Transilvania, iar actorul a combinat interpretarea scenică, machiajul extravagant și costumul provocator pentru a construi unul dintre cele mai recognoscibile personaje ale filmului. Într-una dintre scene, Curry cântă: „Nu sunt un bărbat prea măreț la lumina zilei. Dar noaptea sunt un iubit pe cinste. Sunt doar un travestit dulce din Transilvania transsexuală”.

Într-un interviu televizat din 1975, Curry a vorbit despre riscul ca rolul să-i marcheze definitiv cariera. Actorul a spus că, atunci când a citit textul, i s-a părut „foarte, foarte spiritual și amuzant”, deși a avut inițial unele rezerve în privința acceptării personajului.

„Adică, am ezitat, dacă ar funcționa, ar putea fi greu să scap de asta. Dar, sincer, am crezut întotdeauna că (o parte) nu merită făcută decât dacă îți asumi un risc”, a spus Curry.

Filmul nu a avut un succes imediat după lansare, însă a dobândit ulterior un public de cult, în special prin proiecțiile de la miezul nopții organizate la New York și în alte orașe. Spectatorii au început să vină costumați asemenea personajelor din „Rocky Horror”, contribuind la transformarea producției într-un fenomen cultural.

Printre celelalte filme în care a jucat Tim Curry se numără „Îngerii lui Charlie” (2000), „Insula comorii Muppet” (1996), „Umbra” (1994), „Cei trei mușchetari” (1993), „Singur acasă 2: Pierdut în New York” (1992), „Indiciu” (1985), „Legendă” (1985) și „Annie” (1982).

Curry și-a desfășurat o mare parte din activitate pe scenă, unde a primit trei nominalizări la premiile Tony. Prima a venit în 1981, pentru interpretarea lui Mozart din „Amadeus”, piesa despre relația dintre Wolfgang Amadeus Mozart și rivalul său, Salieri.

În 1993, actorul a fost nominalizat din nou la Tony pentru „My Favorite Year”. A treia nominalizare a venit în 2005, pentru rolul Regelui Arthur din musicalul „Monty Python’s Spamalot”.

Vocea sa baritonală l-a făcut să fie solicitat și pentru proiecte de animație. În 1991, Curry a câștigat un premiu Emmy pentru prestația vocală din producția animată „Peter Pan și pirații”.

Pe ecran, actorul a fost distribuit frecvent ca antagonist. Rânjetul său sinistru și râsul amenințător au devenit elemente asociate cu astfel de personaje, iar multe dintre interpretările sale au avut o componentă comică și au mizat pe un joc actoricesc intenționat exagerat.

„Îmi plac foarte mult acele roluri – sunt întotdeauna cele mai bine scrise”, spunea Curry. Actorul a vorbit și despre filmele pe care nu le considera reușite. Printre acestea a menționat „Congo”, producția din 1995 despre o mină de diamante și gorile ucigașe. „Am fost foarte slab în el”, a spus Curry. „Am câștigat un premiu Razzy pentru una dintre cele mai slabe performanțe ale anului – și l-am meritat pe deplin.”

Tim Curry s-a născut pe 19 aprilie 1946, în Grappenhall, Cheshire, un sat din Anglia. Tatăl său, capelan al Marinei Regale, a murit când Curry avea 12 ani, iar mama sa a lucrat ca secretară de școală.

Actorul a studiat teatrul la Universitatea din Birmingham. În 1973, a primit rolul Dr. Frank N. Furter în versiunea originală londoneză a spectacolului „The Rocky Horror Show”.

Curry a interpretat producția și la New York, precum și la Los Angeles, înainte ca spectacolul să fie adaptat pentru cinema sub titlul „The Rocky Horror Picture Show”. Rolul avea să devină asociat definitiv cu numele actorului.

În 2011, Curry s-a retras dintr-o producție teatrală britanică din cauza unor probleme de sănătate. Doi ani mai târziu, agentul său a anunțat că actorul suferise un accident vascular cerebral, precizând că acesta se recupera „cu o dispoziție excelentă”.

După accidentul vascular cerebral, Curry a folosit un scaun cu rotile și și-a redus activitatea profesională. În 2024, actorul a revenit însă pe marele ecran, cu o apariție în filmul de groază „Stream”.

Curry a locuit în Los Angeles și nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. Pe lângă actorie, a avut activitate ca interpret și compozitor, a cântat alături de propria trupă rock și a lansat mai multe albume.