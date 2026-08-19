David Krumholtz își pune cariera de actor pe pauză. Vedeta a plecat de la Hollywood pe termen nelimitat

După 30 de ani petrecuți în lumina reflectoarelor, David Krumholtz a decis să se retragă temporar din actorie. Starul din „Oppenheimer” și „Supergirl” spune că profesia și-a pierdut strălucirea, iar decizia, deși dificilă, i-a adus o ușurare neașteptată.

Actorul american David Krumholtz, cunoscut pentru rolurile din „Oppenheimer” și „Supergirl”, a anunțat că își suspendă pe termen nelimitat cariera, după trei decenii în industria cinematografică. La 48 de ani, actorul spune că profesia și-a pierdut strălucirea și că se simte sătul și frustrat.

Krumholtz a explicat pe contul său de Threads că decizia a fost una la care s-a gândit de ceva vreme, însă momentul în care și-a pus oficial cariera pe pauză i-a adus un sentiment puternic de ușurare. El a recunoscut că, ani la rând, s-a temut să facă acest pas, în special din cauza riscului financiar și a ideii că ar putea rămâne în afara industriei.

Actorul a mărturisit că nu știe încă ce va face pentru bani și nici cum va reuși să se descurce în perioada următoare, însă consideră că a scăpat de o povară uriașă, pe care nu a realizat cât de apăsătoare era până când aceasta a dispărut.

Anunțul său a provocat numeroase mesaje de susținere și afecțiune din partea colegilor. Krumholtz a precizat că nu renunță definitiv la actorie, ci face un pas înapoi și își acordă o pauză pe termen nelimitat. El a adăugat că stresul provocat de situația actuală l-a făcut să se întrebe dacă nu cumva există o altă direcție pe care ar trebui să o urmeze.

Ca răspuns la reacțiile de surprindere, dragoste și încurajare primite după anunț, actorul a făcut diferența între actoria profesionistă și plăcerea de a practica efectiv această meserie. El a spus că s-a bucurat de fiecare moment în care și-a exersat talentul și că a apreciat inclusiv atenția și spectacolul din jurul profesiei.

Krumholtz a explicat că, într-o anumită perioadă, competitivitatea și implicarea totală în carieră i-au servit scopurilor și l-au motivat. În opinia sa, acea perioadă a trecut, spre propria surprindere. Actorul consideră că bucuria de a juca va exista întotdeauna, însă profesia de actor, ca activitate profesională, și-a pierdut pentru el strălucirea.

„Mi-am pus cariera de actor pe pauză zilele trecute. A fost ceva de care am fost îngrozit să fac ani de zile. Mai exact, teama era că voi da faliment și nu voi mai putea suporta să fiu în afara jocului. Dar am trimis e-mailul definitiv. Și trebuie să spun că m-a cuprins un val imens de ușurat. Nu sunt sigur ce voi face pentru bani în schimb sau cum voi reuși, dar tocmai am scăpat de o povară uriașă, una pe care nu am înțeles-o cu adevărat până nu a dispărut. Frustrat, sătul. Nu renunț complet. Doar fac un mic pas înapoi și o pauză pe termen nelimitat. Stresul momentului mă face să mă întreb dacă există o chemare mai înaltă pe care să o urmez. Mulțumesc pentru gândul atât de amabil. Cu adevărat. Actoria profesională este un concept foarte diferit de exercițiul actoricesc în sine. M-am bucurat de fiecare minut în care mi-am exersat mușchii. M-am bucurat de fanfară. A fost o vreme când competitivitatea și implicarea în sine îmi serveau cu adevărat scopurilor. Acel timp a trecut. Spre marea mea surpriză. Va exista întotdeauna o mare bucurie în acest exercițiu. Dar pentru mine, profesia și-a pierdut strălucirea”, a scris actorul.

David Krumholtz este considerat un actor de personaj apreciat, cunoscut pentru capacitatea de a aduce un plus de valoare proiectelor în care joacă. Și-a început cariera la doar 13 ani, după ce și-a însoțit prietenii la o audiție deschisă pe Broadway, în 1992. A obținut atunci un rol în piesa „Conversations with My Father”, unde a jucat alături de Judd Hirsch și Tony Shalhoub.

Doi ani mai târziu, Krumholtz și-a făcut loc în producțiile de film și televiziune. A devenit cunoscut publicului pentru rolul elfului Barnard din franciza „The Santa Clause”, dar și pentru aparițiile din drama „The Ice Storm”, regizată de Ang Lee în 1998, și comedia romantică „10 Things I Hate About You”, lansată în 2000 și avându-i în rolurile principale pe Julia Stiles și Heath Ledger.

Actorul a avut, de asemenea, apariții memorabile în serialele „Freaks and Geeks” și „ER”. În cea din urmă producție, Krumholtz a interpretat un pacient cu schizofrenie, personaj aflat în centrul unuia dintre episoadele considerate importante ale dramei medicale.

În anii 2000 și în deceniile următoare, actorul a continuat să primească roluri secundare în producții apreciate, printre care „Ray” (2004), „Superbad” (2007), „Hail, Caesar!” (2016) și „The Ballad of Buster Scruggs” (2018). A colaborat și cu creatorul serialului „The Wire”, David Simon, în producțiile „The Deuce”, difuzată între 2017 și 2019, și „The Plot Against America”, lansată în 2020.

În 2023, Krumholtz a făcut parte din distribuția filmului „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan și premiat cu Oscarul pentru cel mai bun film. Actorul l-a interpretat pe fizicianul Isidor Isaac Rabi. În 2026, a apărut în filmul „Supergirl”, unde l-a interpretat pe Zor-El, tatăl personajului principal, într-o producție care nu a avut succesul comercial așteptat.

David Krumholtz locuiește în New Jersey împreună cu soția sa, actrița Vanessa Britting, și cei doi copii ai lor.