Doliu pentru o generație întreagă. A murit actorul pe care milioane de oameni îl știu din „Saved by the Bell”

Dennis Haskins, actorul devenit cunoscut publicului pentru rolul directorului Richard Belding din serialul „Saved by the Bell”, a murit la vârsta de 75 de ani. Informația a fost confirmată pentru ABC News de agentul său, Jay Schachter. Cauza decesului nu a fost anunțată.

Jay Schachter a vorbit despre relația pe care Haskins o avea cu publicul și despre popularitatea personajului care l-a consacrat.

„Este o pierdere tragică. Toată lumea l-a iubit pe domnul Belding, iar cei dintre noi care l-au cunoscut pe Dennis l-au iubit și mai mult. A fost o persoană minunată și și-a iubit, adică și-a iubit absolut fanii. Întotdeauna a avut timp pentru ei, indiferent de situație”, a declarat agentul său.

Până în acest moment, cauza morții actorului nu a fost făcută publică.

Dennis Haskins a rămas asociat în special cu Richard Belding, directorul școlii Bayside. Actorul a interpretat personajul pentru prima dată în „Good Morning, Miss Bliss”, producție care a precedat serialul „Saved by the Bell”.

Haskins a continuat apoi în „Saved by the Bell”, în toate cele patru sezoane difuzate între 1989 și 1993. Ulterior, a revenit în același rol în „Saved by the Bell: The New Class”, serial care a avut șapte sezoane, între 1993 și 2000.

„Saved by the Bell” a devenit unul dintre sitcomurile cunoscute ale anilor ’90, povestea urmărind un grup de adolescenți și experiențele lor din perioada liceului. Richard Belding era una dintre figurile centrale ale școlii, iar personajul a rămas cunoscut inclusiv pentru replica „Hey, hey, hey, what is going on here?”.

Una dintre ultimele apariții ale lui Haskins în postura directorului Belding a avut loc în 2015. Atunci, actorul s-a reunit cu Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Mario Lopez și Tiffani Thiessen pentru un sketch inspirat de „Saved by the Bell”, prezentat în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Cariera sa nu s-a limitat însă la serialul care l-a consacrat. Dennis Haskins a apărut de-a lungul anilor în numeroase producții de televiziune și film.

Printre acestea se numără „It’s Always Sunny in Philadelphia”, „A Million Ways to Die in the West”, „Men of a Certain Age”, „The Bold and the Beautiful”, „Victorious”, „Mad Men”, „How I Met Your Mother”, „New Girl” și „Hot in Cleveland”.