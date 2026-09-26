România a pierdut un actor de geniu! Românii încă îl plâng. Generații întregi îl știu de la TV

Au trecut 10 ani de când Sebastian Papaiani a plecat dintre noi, însă personajele sale au rămas vii în memoria românilor. Păcală, plutonierul Căpșună și Ieremia sunt doar câteva dintre rolurile care au transformat un actor îndrăgit într-un nume de referință pentru cinematografia și televiziunea românească.

Pe 27 septembrie 2026 se împlinesc 10 ani de la moartea lui Sebastian Papaiani, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români de teatru, film și televiziune.

Actorul a murit la vârsta de 80 de ani, pe data de 27 septembrie 2016, la locuința sa din București, după o lungă perioadă în care starea sa de sănătate s-a deteriorat.

Ultimul an din viața actorului a fost marcat de probleme grave de sănătate. În mai 2016, Sebastian Papaiani a suferit un accident vascular cerebral ischemic sever. A fost internat timp de mai multe luni la Spitalul Universitar de Urgență din București și, ulterior, într-un centru de recuperare.

În urma AVC-ului și a unor afecțiuni cronice asociate, starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat. După o lungă perioadă de suferință, Sebastian Papaiani a decedat pe 27 septembrie 2016, la locuința sa din București.

Sebastian Papaiani s-a născut pe 25 august 1936. A absolvit, în 1960, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, la clasa profesorului Radu Beligan. A devenit unul dintre actorii foarte apreciați de public, fiind remarcat pentru farmecul personal, umorul cald și expresivitatea sa comică.

Actorul a devenit cunoscut la nivel național în 1963, când a interpretat rolul Fanache în filmul „Un surâs în plină vară”, regizat de Geo Saizescu. Au urmat numeroase roluri care aveau să rămână în memoria publicului.

Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale sale a fost Păcală, în filmul omonim din 1974, regizat tot de Geo Saizescu. Producția s-a numărat printre cele mai vizionate și de succes filme din istoria cinematografiei românești.

Sebastian Papaiani a devenit cunoscut și pentru rolul plutonierului Căpșună din seria comediilor polițiste „B.D.” – „B.D. intră în acțiune”, „B.D. în alertă” și „B.D. la munte și la mare”. Un alt personaj îndrăgit a fost Ieremia, din serialul „Toate pânzele sus!”, difuzat în 1977.

În cinematografie, Papaiani a mai interpretat rolul lui Alecu în „Astă seară dansăm în familie”, din 1972, dar și personaje în producții precum „Nea Mărin miliardar”, „Liceenii”, „Ciprian Porumbescu”, „Ștefan cel Mare – Vaslui 1475” și „Cucoana Chirița”.

Cariera sa s-a desfășurat și pe scenă. La începutul activității profesionale, Sebastian Papaiani a jucat la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, după care s-a mutat la București, unde a devenit unul dintre actorii de bază ai Teatrului Odeon, fostul Teatru Giulești.

A fost, de asemenea, o prezență constantă în emisiunile de divertisment și în scheciurile umoristice ale Televiziunii Române. În anii 2000, actorul a continuat să apară în producții de televiziune populare, inclusiv în telenovelele și serialele „Numai iubirea”, „Lacrimi de iubire” și „Nimeni nu-i perfect”.

Pentru întreaga sa carieră artistică, Sebastian Papaiani a primit mai multe forme de recunoaștere. În 2002, a fost decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. În 2011, actorul a primit o stea pe Aleea Celebrităților, Walk of Fame-ul din Piața Timpului din București.