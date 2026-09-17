România a pierdut un mare actor! Românii nu-l vor uita vreodată. Rolurile sale au cucerit inimile tuturor generațiilor

Pe 17 septembrie 2000, România pierdea unul dintre cei mai îndrăgiți actori de comedie. Dem Rădulescu, „Bibanu’”, s-a stins brusc, cu doar patru zile înainte să împlinească 69 de ani. De la boxul de performanță la marile scene, televiziune și cinematografie, viața sa ascunde o poveste impresionantă.

Pe 17 septembrie 2026 se împlinesc 26 de ani de la moartea lui Dem Rădulescu, unul dintre cei mai mari actori de comedie ai României și un distins profesor universitar de artă teatrală.

Supranumit „Bibanu’”, actorul s-a stins din viață la București, în anul 2000, cu doar patru zile înainte de a împlini 69 de ani.

Dem Rădulescu s-a născut pe 21 septembrie 1931, la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de comercianți. Celebra poreclă „Bibanu’” i-a fost atribuită încă din anii de liceu și avea legătură cu ocupația tatălui său, care vindea pește.

A urmat Liceul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, iar în tinerețe a fost pasionat și de sport. A practicat boxul de performanță la categoria mijlocie înainte de a-și construi o carieră în lumea teatrului și cinematografiei. Ulterior, Dem Rădulescu a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. A absolvit instituția în anul 1954, ca șef de promoție.

Actorul a activat timp de zeci de ani pe scenele marilor teatre din Capitală, printre care Teatrul Național, Teatrul Bulandra și Teatrul de Comedie. S-a consacrat prin interpretarea unor roluri magistrale în comediile lui I.L. Caragiale, inclusiv „O scrisoare pierdută” și „O noapte furtunoasă”, dar și în opere semnate de Tudor Mușatescu sau Molière.

În cinematografie, Dem Rădulescu a devenit unul dintre reperele comediei românești. Unul dintre personajele sale celebre a fost Gogu Steriade din seria „Brigada Diverse”, în filmele „B.D. intră în acțiune”, „B.D. în alertă” și „B.D. la munte și la mare”.

Actorul a avut, de asemenea, roluri antologice în filme precum „Nea Mărin Miliardar”, „Astă seară dansăm în familie”, „Secretul lui Bachus”, „Tufă de Veneția”, „Telegrame”, „Șantaj” și „A doua cădere a Constantinopolului”.

Pe lângă cariera de actor, Dem Rădulescu a avut și o importantă activitate pedagogică. A fost profesor universitar la IATC, devenit ulterior UNATC București, unde a format generații întregi de actori de elită.

Printre studenții săi s-au numărat Horațiu Mălăele, Maia Morgenstern, Dan Puric, Claudiu Bleonț și George Ivașcu.

Dem Rădulescu a rămas prezent și în televiziune și radio, unde a devenit un punct de referință pentru divertismentul românesc. A realizat sute de scheciuri umoristice pentru emisiunile TVR și pentru Teatrul Național Radiofonic.

Viața actorului s-a încheiat pe 17 septembrie 2000, la București. Dem Rădulescu a murit la vârsta de 68 de ani, cu numai patru zile înainte de aniversarea sa, când ar fi împlinit 69 de ani.

Actorului i s-a făcut rău la casa sa de vacanță din Câmpina. A fost transportat de urgență la un spital din București, însă nu a mai putut fi salvat. Cauza decesului a fost un infarct miocardic.

Dem Rădulescu a fost căsătorit de două ori. Prima sa soție a fost balerina și actrița Paula Rădulescu. Ulterior, actorul s-a căsătorit cu actrița Adriana Șchiopu, care îi fusese studentă.

Din mariajul cu Adriana Șchiopu a rezultat o fiică, Irina Rădulescu, care a ales, la rândul său, cariera de actriță.