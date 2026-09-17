Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în iulie. Industria bunurilor de capital, declin de peste 10%

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în luna iulie 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate joi, 17 septembrie, de Institutul Național de Statistică (INS) arată un declin de 5,2% față de iunie și de 6,9% față de iulie 2025.

În luna iulie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare, pe total – piața internă și piața externă –, au scăzut în termeni nominali cu 5,2% comparativ cu luna iunie.

Cea mai importantă reducere a fost înregistrată în industria bunurilor de capital, unde comenzile au coborât cu 10,1%. Industria bunurilor de folosință îndelungată a consemnat o scădere de 6,3%, iar industria bunurilor de uz curent, de 0,7%.

În sens opus a evoluat industria bunurilor intermediare, unde comenzile noi au crescut cu 3,4% față de luna precedentă.

Evoluția este negativă și în comparație anuală. În iulie 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au fost cu 6,9% mai mici decât în iulie 2025.

Toate marile grupe industriale analizate de INS au înregistrat scăderi.

Cel mai puternic declin a fost consemnat în industria bunurilor de uz curent, de 14,6%. Comenzile din industria bunurilor de capital au scăzut cu 8,5%, cele din industria bunurilor de folosință îndelungată cu 5,8%, iar cele din industria bunurilor intermediare cu 2,5%.

Graficul publicat de INS arată o schimbare semnificativă față de situația de acum un an. În iulie 2025, comenzile totale din industria prelucrătoare înregistrau o creștere anuală de 11%, în timp ce în iulie 2026 indicatorul arată o scădere de 6,9%.

Datele INS indică o scădere și dacă este analizată întreaga perioadă ianuarie-iulie.

În primele șapte luni din 2026, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut, în termeni nominali, cu 3,6% față de aceeași perioadă din 2025.

Industria bunurilor de uz curent a înregistrat cea mai mare reducere, de 10,3%. În industria bunurilor de capital, comenzile au coborât cu 3,9%, iar în industria bunurilor intermediare cu 2%.

Singura creștere a fost înregistrată în industria bunurilor de folosință îndelungată, unde comenzile noi au avansat cu 0,2%.

Potrivit metodologiei INS, comenzile noi din industrie reprezintă valoarea contractelor încheiate în luna de referință între un producător și un client și privesc livrările de bunuri și servicii aferente producătorului, indiferent de perioada în care acestea urmează să fie onorate.

În calcul nu sunt incluse taxele legate de produse, precum TVA, și nici rabaturile și discounturile atunci când acestea sunt acordate contractual. Indicii publicați de INS măsoară evoluția comenzilor în prețuri curente.