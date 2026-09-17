Misterul fraudei de la Revolut: S-a aflat metoda folosită de hackerii. Detaliul care le-a ușurat „munca”

O fraudă informatică de amploare la Revolut a fost realizată prin folosirea adresei de poștă electronică certificată a Prefecturii Reggio Calabria. Persoanele implicate s-au prezentat drept anchetatori și au transmis către Revolut solicitări pentru obținerea unor informații despre sute de clienți.

Revolut a confirmat că a furnizat date referitoare la 680 de clienți. Printre informațiile transmise s-au aflat date din pașapoarte, adrese de domiciliu, conturi bancare și informații despre tranzacții, potrivit celor relatate de Il Post.

Adresa utilizată de infractorii cibernetici era asociată Prefecturii Reggio Calabria. Aceasta poate fi observată în capturi ale mesajelor transmise către Revolut, publicate de un cont de pe platforma X.

Grupul care și-a atribuit atacul se prezintă sub numele „IAmNotAVillain”. Membrii grupului ar fi solicitat ulterior o recompensă financiară de la Revolut și au amenințat că vor face publice datele obținute, precum și comunicațiile dintre bancă și clienți.

Solicitările au fost concepute astfel încât să pară parte a unei anchete oficiale. În mesajele transmise către Revolut erau menționate o presupusă investigație a Parchetului din Milano și regulile europene care permit autorităților să solicite informații de la instituțiile financiare.

Printre instrumentele invocate se afla și ordinul european de anchetă, care permite cooperarea judiciară între statele membre ale Uniunii Europene. Infractorii nu au trimis însă solicitările către sediul italian al Revolut, ci către sediul companiei din Lituania.

Schimbul de mesaje dintre cele două părți s-a întins pe o perioadă de mai multe luni. Într-un mesaj transmis la 24 martie 2026, Revolut le-a cerut persoanelor care formulaseră solicitarea să corecteze antetul documentului.

Banca le-a explicat inclusiv modul în care trebuia completată cererea pentru ca informațiile să poată fi transmise. La începutul lunii mai, Revolut și-a cerut scuze pentru întârzierea furnizării datelor și a precizat că a început un audit intern pentru verificarea situației.

Adresa asociată Prefecturii Reggio Calabria apare într-o captură a unui e-mail transmis la 24 iulie. În mesaj, Revolut confirmă că documentele solicitate au fost furnizate și precizează că parola necesară pentru decriptarea datelor urma să fie trimisă separat.

Același e-mail conține și informații despre o parte dintre profilurile vizate. Revolut precizează că 169 dintre acestea erau administrate de sediul din Marea Britanie, pentru care trebuia aplicată o procedură juridică diferită.

Solicitările conțineau însă mai multe elemente neobișnuite. Unul dintre acestea era folosirea unei adrese din Reggio Calabria pentru o presupusă anchetă a Parchetului din Milano.

În documente apăreau și numere de protocol greșite, asociate Parchetului din Roma. Alte detalii puteau ridica, de asemenea, semne de întrebare privind autenticitatea documentelor, însă Revolut a furnizat informațiile solicitate.

Până în prezent, nu este clar cum au obținut infractorii accesul la adresa de poștă electronică certificată asociată Prefecturii Reggio Calabria. Conturile de acest tip pot fi, în mod obișnuit, protejate prin autentificare în doi pași.

Nu se știe însă dacă această măsură de securitate era activată pentru adresa respectivă. Situația este investigată în prezent de Poliția Poștală, potrivit informațiilor transmise de Ministerul italian de Interne.