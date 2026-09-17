Gazele naturale s-au scumpit puternic pe bursele europene. România, printre piețele cu cele mai mici cotații

Prețurile gazelor naturale au urcat puternic pe piețele europene față de nivelurile înregistrate la finalul lunii februarie 2026. România se menține însă printre piețele analizate cu cele mai reduse cotații, în ciuda creșterii importante consemnate în ultimele luni.

Pe Bursa Română de Mărfuri (BRM), prețul mediu al gazelor naturale a ajuns la 362,03 lei/MWh. Cu acest nivel, România ocupă poziția a treia între piețele analizate în funcție de cele mai mici prețuri.

Cotații mai reduse au fost consemnate în Grecia, unde gazele au ajuns la 333,11 lei/MWh, și în Bulgaria, cu 341,63 lei/MWh.

La celălalt capăt al clasamentului se află Spania, cu o cotație de 437,10 lei/MWh, urmată de Italia, cu 429,79 lei/MWh. În Austria, gazele s-au tranzacționat la 428,74 lei/MWh, iar în Germania la 425,84 lei/MWh.

În Polonia, valoarea indicată este de 437,71 lei/MWh.

Comparativ cu 27 februarie 2026, majorările raportate pentru principalele burse europene sunt semnificative. În Grecia, pe Enex Group, creșterea este de 117,56%, iar pe Balkan Gas Hub din Bulgaria ajunge la 142,57%.

Pe Bursa Română de Mărfuri, avansul este de 133,30%. CEEGEX din Ungaria indică o majorare de 142,63%, în timp ce CEGH din Austria înregistrează 148,03%.

În Polonia, pe Polish Power Exchange, creșterea ajunge la 145%, iar în Italia, pe GME, la 157,44%. Trading Hub Europe din Germania consemnează un avans de 154,77%, iar TTF din Olanda de 158,95%.

În Franța, pe PEG, majorarea ajunge la 168,63%, în timp ce Spania înregistrează cea mai ridicată creștere dintre piețele prezentate, de 186,15%.

Pe măsură ce se apropie sezonul rece, atenția pieței se îndreaptă și către cantitățile de gaze existente în depozitele europene.

Nivelul rezervelor este important pentru acoperirea consumului din lunile de iarnă. Un grad de umplere mai redus poate face piața mai vulnerabilă în cazul unor dificultăți de aprovizionare sau al unei creșteri rapide a consumului.

Din acest motiv, evoluția stocurilor, importurile de gaze naturale lichefiate (LNG) și nivelul cererii din Europa sunt urmărite îndeaproape de participanții la piață.

În România, comparația dintre 27 februarie și 15 septembrie indică o majorare de 133,30% a prețului pe Bursa Română de Mărfuri. Evoluția vine în contextul în care creșteri au fost consemnate pe toate piețele europene analizate.

Scumpirea gazelor pe bursă nu înseamnă însă că facturile consumatorilor cresc automat în aceeași proporție. Prețul final este influențat de mai multe componente, printre care condițiile contractuale, costurile de furnizare și transport, tarifele reglementate, taxele și mecanismele de protecție aplicabile.

Evoluțiile de pe piețele angro rămân însă importante pentru sectorul energetic, în condițiile în care creșterile ample ale cotațiilor pot exercita presiuni asupra furnizorilor, traderilor și consumatorilor industriali și casnici.