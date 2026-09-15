Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de peste 76%, peste media UE de 68,26%

România are în prezent aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi de gaze naturale în depozite, ceea ce corespunde unui grad de umplere de 76,26%. Nivelul este peste media Uniunii Europene, însă pregătirile pentru sezonul rece au loc într-un context dificil, în care prețurile gazelor au crescut puternic.

Datele prezentate de Ministerul Energiei arată că depozitele de gaze naturale din România sunt umplute în proporție de aproximativ 76,26%, peste media de 68,26% înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

Cantitatea stocată în România este de aproximativ 2,43 miliarde de metri cubi.

Ținta stabilită pentru perioada următoare este atingerea unui grad de înmagazinare de 80% până la 1 octombrie.

Situația stocurilor a fost analizată marți în cadrul Comandamentului Energetic dedicat sectorului gazelor naturale, coordonat de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi.

La discuții au participat directorul general al Transgaz, Ion Sterian, reprezentanți ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), producătorilor și furnizorilor de gaze, operatorilor de distribuție și instituțiilor cu atribuții în sectorul energetic.

Operatorii care au obligații privind constituirea stocurilor au transmis că sunt în grafic pentru atingerea nivelului de 80% până la începutul lunii octombrie.

Pregătirea pentru iarna 2026-2027 are loc în condițiile unei creșteri puternice a prețurilor pe piața europeană.

Potrivit Ministerului Energiei, cotațiile europene TTF au ajuns în ultimele zile la 83-84 de euro/MWh. Nivelul este de aproape trei ori mai mare decât cel de la începutul anului și reprezintă cea mai ridicată valoare înregistrată din decembrie 2022.

Ministerul indică printre cauzele acestei evoluții tensiunile geopolitice, dificultățile existente pe piața globală a gazelor naturale lichefiate (GNL) și nivelul mai redus al stocurilor europene.

„Pregătirea pentru iarna 2026-2027 are loc într-un context european dificil, marcat de creşterea puternică a preţului gazelor naturale şi de niveluri ale stocurilor mai reduse decât în anii anteriori”, arată Ministerul Energiei.

Autoritățile urmăresc continuarea înmagazinării într-un ritm susținut în următoarele săptămâni, astfel încât rezervele disponibile la intrarea în sezonul rece să fie suficiente.

„Ministerul Energiei urmăreşte îndeaproape evoluţia procesului de înmagazinare, astfel încât România să intre în sezonul rece cu un nivel adecvat al rezervelor şi cu toate măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea cu gaze naturale”, se arată în comunicat.

Ministerul precizează că, în actualele condiții de piață, securitatea aprovizionării în timpul iernii și menținerea ritmului de umplere a depozitelor rămân principalele priorități pentru perioada următoare.