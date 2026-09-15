Europarlamentarul PPE Dan Motreanu anunță noi măsuri pentru fermierii europeni: Au nevoie de sprijin suplimentar

Fermierii europeni care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu ar putea beneficia de sprijin suplimentar, în condițiile în care Comisia Europeană are în vedere noi mecanisme de recompensare a rezultatelor obținute în domeniul protecției mediului și al climei.

Europarlamentarul PPE Dan Motreanu a prezentat pe Facebook demersul pe care l-a făcut împreună cu europarlamentarul Daniel Buda, prin care cei doi au întrebat Comisia Europeană dacă intenționează să propună un cadru legal european pentru remunerarea serviciilor ecosistemice furnizate de fermieri. Inițiativa ar urma să fie distinctă de cadrul existent privind agricultura carbonului.

Dan Motreanu a subliniat că fermierii care reduc emisiile, protejează solul, economisesc apa, păstrează peisajele agricole sau contribuie la protejarea biodiversității au un rol care depășește producția de alimente. Prin aceste activități, ei contribuie și la protejarea mediului.

În același timp, aplicarea unor astfel de practici presupune costuri pentru agricultori. Fermierii trebuie să își modifice anumite practici, să facă investiții și să se adapteze, în timp ce beneficiile economice rezultate pentru ei nu sunt întotdeauna clare sau ușor de obținut.

„Fermierii europeni care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu au nevoie de sprijin suplimentar. Un fermier care reduce emisiile, protejează solul, economisește apa, păstrează peisajele agricole sau ajută la protejarea biodiversității face mai mult decât să producă alimente. Contribuie la protejarea mediului de care avem nevoie cu toții. Dar aceste lucruri au și un cost. Fermierul trebuie să schimbe anumite practici, să investească și să se adapteze, în timp ce beneficiile pentru el nu sunt întotdeauna clare sau ușor de obținut”, a scris acesta pe Facebook.

Răspunsul la întrebarea adresată de Dan Motreanu și Daniel Buda a venit din partea lui Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură.

Potrivit răspunsului prezentat de europarlamentarul PPE, propunerea Comisiei Europene pentru viitoarea Politică Agricolă Comună prevede stimulente financiare pentru fermierii care aplică măsuri destinate protejării mediului și climei.

Mecanismul reprezintă, potrivit explicațiilor transmise de comisar, o trecere de la simpla compensare a unor costuri către recompensarea fermierilor pentru rezultatele pe care aceștia le obțin în beneficiul mediului.

Comisia Europeană face referire și la Regulamentul european privind absorbțiile de carbon și agricultura carbonului, cunoscut sub acronimul CRCF. Acesta creează posibilitatea unui sistem voluntar prin care fermierii să poată fi recompensați pentru carbonul absorbit în agricultură.

„Împreună cu colegul meu, Daniel Buda, am întrebat Comisia Europeană dacă intenționează să propună un cadru european legal pentru remunerarea serviciilor ecosistemice furnizate de fermieri, suplimentar față de cadrul privind agricultura carbonului”, a mai scris acesta.

Un alt element menționat în răspunsul Comisiei Europene este adoptarea metodologiilor CRCF pentru mai multe domenii. Metodologiile care acoperă agricultura, agrosilvicultura, reumidificarea turbăriilor și împădurirea au fost adoptate la 9 iulie 2026.

Acestea fac parte din cadrul european destinat absorbțiilor de carbon și agriculturii carbonului și creează baza metodologică pentru mecanismele voluntare prin care poate fi recompensată captarea carbonului în agricultură.

„Ce răspuns am primit de la Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură: Propunerea Comisiei pentru viitoarea Politică Agricolă Comună prevede stimulente financiare pentru fermierii care aplică măsuri pentru protejarea mediului și a climei. Cu alte cuvinte, se face un pas de la simpla compensare a unor costuri către recompensarea fermierilor pentru rezultatele pe care le obțin pentru mediu. Regulamentul european privind absorbțiile de carbon și agricultura carbonului (CRCF) creează, de asemenea, posibilitatea unui sistem voluntar prin care fermierii să poată fi recompensați pentru carbonul absorbit în agricultură”, a subliniat europarlamentarul.

Comisia Europeană a adoptat, în plus, Foaia de parcurs către credite pentru natură. Potrivit răspunsului transmis de Christophe Hansen, un grup de experți lucrează deja la modalitățile prin care serviciile pentru natură pot fi măsurate, verificate și finanțate.

Demersul vine în contextul în care fermierii care aplică practici benefice pentru mediu trebuie să suporte costuri și să facă investiții pentru adaptarea activității lor.

„Metodologiile CRCF care acoperă agricultura, agrosilvicultura, reumidificarea turbăriilor și împădurirea au fost adoptate la 9 iulie 2026. În plus, Comisia Europeană a adoptat Foaia de parcurs către credite pentru natură. Un grup de experți lucrează deja la modul în care aceste servicii pentru natură pot fi măsurate, verificate și finanțate”, a conchis acesta.

Prin măsurile prezentate de Comisia Europeană sunt avute în vedere atât stimulente financiare în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune, cât și mecanisme voluntare legate de absorbția carbonului și de serviciile oferite naturii.

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