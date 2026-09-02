Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru 5G. Dan Motreanu: Doar 2% dintre consumatorii din UE au acces la tehnologia autonomă

Uniunea Europeană pregătește noi măsuri pentru accelerarea dezvoltării rețelelor 5G autonome și reducerea diferențelor dintre statele membre. Europarlamentarul Dan Motreanu a solicitat Comisiei Europene informații despre măsurile avute în vedere, în condițiile în care acoperirea 5G autonomă este disponibilă pentru numai 2% dintre consumatorii din UE, comparativ cu 80% în China, 52% în India și 24% în Statele Unite.

Europarlamentarul Dan Motreanu a anunțat că a solicitat Comisiei Europene să precizeze ce măsuri intenționează să adopte pentru reducerea fragmentării în materie de reglementare între statele membre și pentru accelerarea implementării tehnologiei 5G autonome în Uniunea Europeană.

Această tehnologie permite dezvoltarea unor servicii industriale și economice care necesită rețele mai flexibile, mai sigure și cu timpi de răspuns foarte reduși.

Datele prezentate de europarlamentar indică însă un decalaj considerabil între Uniunea Europeană și alte mari economii.

„Acoperirea 5G autonomă este disponibilă doar pentru 2% dintre consumatorii din UE, față de 80% în China, 52% în India și 24% în Statele Unite. Implementarea acestor rețele diferă semnificativ de la un stat membru la altul, iar cetățenii din multe țări au acces la viteze mai mici”, a transmis Dan Motreanu.

Europarlamentarul a prezentat și răspunsul primit din partea Hennei Maria Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene.

Potrivit acestuia, Comisia propune un act legislativ privind rețelele digitale, prin care urmărește introducerea unor condiții mai coerente și mai favorabile investițiilor pentru alocarea spectrului de frecvențe radio.

Una dintre măsurile prevăzute este acordarea licențelor pe durate nedeterminate și facilitarea reînnoirii acestora.

Comisia urmărește, de asemenea, o utilizare mai eficientă a spectrului prin integrarea partajării acestuia, atunci când soluția este fezabilă din punct de vedere tehnic și respectă legislația în domeniul concurenței.

Propunerea europeană include și consolidarea obligațiilor privind principiul „utilizării sau partajării” spectrului.

În același timp, Comisia Europeană dorește ca atribuirea spectrului să devină mai previzibilă. În acest scop este prevăzut un mecanism ex ante al pieței unice a spectrului, destinat prevenirii denaturării pieței.

Planurile includ și o abordare pe termen lung în ceea ce privește frecvențele necesare noilor tehnologii.

Mai exact, Comisia propune planificarea pe termen lung a spectrului și asigurarea disponibilității acestuia pentru servicii și tehnologii esențiale, prin instituirea unei strategii și a unei foi de parcurs a Uniunii Europene privind spectrul de frecvențe radio.

Reducerea diferențelor de reglementare dintre statele membre este considerată una dintre condițiile necesare pentru stimularea investițiilor în infrastructura de telecomunicații.

Potrivit răspunsului prezentat de Dan Motreanu, Comisia Europeană consideră că noile norme vor permite modernizarea mai rapidă a rețelelor și extinderea tehnologiei 5G autonome.

„Prin îmbunătățirea condițiilor de investiții și prin reducerea fragmentării în materie de reglementare, noile norme vor accelera modernizarea rețelei și tranziția către tehnologia 5G autonomă, deschizând calea pentru viitoarea implementare a tehnologiei 6G”, a transmis europarlamentarul Dan Motreanu, prezentând răspunsul Comisiei Europene.

Măsurile nu vizează doar recuperarea decalajului actual în ceea ce privește rețelele 5G autonome. Comisia Europeană urmărește ca noul cadru să pregătească infrastructura și condițiile de investiții necesare pentru următoarea generație de comunicații mobile.

Prin stabilirea unor reguli mai unitare privind spectrul radio, planificarea pe termen lung a frecvențelor și reducerea fragmentării dintre statele membre, Executivul european consideră că poate accelera tranziția către 5G autonom și, ulterior, implementarea tehnologiei 6G în Uniunea Europeană.