Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 2 septembrie 2026. Cotațiile stabilite de banca centrală includ principalele valute internaționale, dar și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Euro este cotat la 5,2555 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5412 lei. Lira sterlină ajunge la 6,1267 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,5726 lei.

Dolarul australian are un curs de 3,2356 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2581 lei. În cazul coroanei cehe, cursul este de 0,2171 lei, în timp ce coroana daneză are valoarea de 0,7031 lei.

Lira egipteană este cotată la 0,0887 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4232 lei, iar 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 2,8407 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2619 lei, în timp ce coroana norvegiană este cotată la 0,4859 lei. Zlotul polonez ajunge la 1,2132 lei, iar rubla rusească are valoarea de 0,0523 lei.

Coroana suedeză este cotată la 0,4701 lei, iar lira turcească are un curs de 0,0940 lei. Randul sud-african este cotat la 0,2810 lei, iar realul brazilian la 0,8807 lei.

Renminbi-ul chinezesc are o valoare de 0,6756 lei. Rupia indiană este cotată la 0,0478 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni cursul este de 0,3325 lei.

Peso-ul mexican are valoarea de 0,2668 lei, iar dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6380 lei. Dinarul sârbesc ajunge la 0,0448 lei, în timp ce hryvna ucraineană este cotată la 0,1017 lei.

În cazul monedelor din Orientul Mijlociu și Asia, dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2365 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1363 lei, iar dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,5790 lei. Shekelul israelian ajunge la 1,4937 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul BNR este de 0,0256 lei, în timp ce peso-ul filipinez este cotat la 0,0725 lei. 100 de coroane islandeze au o valoare de 3,7379 lei, iar ringgitul malaysian este cotat la 1,1225 lei. Dolarul singaporez are un curs de 3,5651 lei.

Pe lângă valutele menționate, BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur. Acesta este evaluat la 629,1034 lei. Dreptul Special de Tragere, unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, are pentru această zi valoarea de 6,2101 lei.

Monedă / instrument Simbol Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,2356 Dolar canadian CAD 3,2581 Franc elvețian CHF 5,5726 Coroană cehă CZK 0,2171 Coroană daneză DKK 0,7031 Liră egipteană EGP 0,0887 Euro EUR 5,2555 Liră sterlină GBP 6,1267 100 forinți maghiari HUF 1,4232 100 yeni japonezi JPY 2,8407 Leu moldovenesc MDL 0,2619 Coroană norvegiană NOK 0,4859 Zlot polonez PLN 1,2132 Rublă rusească RUB 0,0523 Coroană suedeză SEK 0,4701 Liră turcească TRY 0,0940 Dolar american USD 4,5412 Rand sud-african ZAR 0,2810 Real brazilian BRL 0,8807 Renminbi chinezesc CNY 0,6756 Rupie indiană INR 0,0478 100 woni sud-coreeni KRW 0,3325 Peso mexican MXN 0,2668 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6380 Dinar sârbesc RSD 0,0448 Hryvna ucraineană UAH 0,1017 Dirham al Emiratelor Arabe Unite AED 1,2365 Baht thailandez THB 0,1363 Dolar din Hong Kong HKD 0,5790 Shekel israelian ILS 1,4937 100 rupii indoneziene IDR 0,0256 Peso filipinez PHP 0,0725 100 coroane islandeze ISK 3,7379 Ringgit malaysian MYR 1,1225 Dolar singaporez SGD 3,5651 Gramul de aur XAU 629,1034 DST XDR 6,2101

Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru miercuri, 2 septembrie 2026, calculate la ora 11:00. Pentru ratele ROBID, nivelul pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N) este de 5,34%. Pentru o săptămână (1W), rata ajunge la 5,42%, în timp ce pentru o lună (1M) este de 5,45%.

La trei luni (3M), rata ROBID este de 5,54%, pentru șase luni (6M) este de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) ajunge la 5,64%.

În cazul ROBOR, rata pentru scadențele O/N și T/N este de 5,63%. Pentru perioada de o săptămână, ROBOR este de 5,71%, iar pentru o lună ajunge la 5,74%.

La scadența de trei luni, rata ROBOR este de 5,84%, pentru șase luni este de 5,92%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,98%.

Comparativ cu valorile publicate pentru 1 septembrie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate la toate scadențele. În cazul ROBOR, singura modificare a fost consemnată la scadența de o săptămână, unde rata a crescut de la 5,70% la 5,71%.

Astfel, pe 2 septembrie, cea mai mică rată ROBID este de 5,34%, pentru O/N și T/N, iar cea mai ridicată este de 5,64%, pentru 12 luni. În cazul ROBOR, nivelul minim este de 5,63%, pentru O/N și T/N, iar cel maxim ajunge la 5,98%, pentru scadența de 12 luni.