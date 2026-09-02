Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 2 septembrie 2026. Cotațiile stabilite de banca centrală includ principalele valute internaționale, dar și prețul gramului de aur și valoarea DST.
Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur
Euro este cotat la 5,2555 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5412 lei. Lira sterlină ajunge la 6,1267 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,5726 lei.
Dolarul australian are un curs de 3,2356 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2581 lei. În cazul coroanei cehe, cursul este de 0,2171 lei, în timp ce coroana daneză are valoarea de 0,7031 lei.
Lira egipteană este cotată la 0,0887 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4232 lei, iar 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 2,8407 lei.
Leul moldovenesc are un curs de 0,2619 lei, în timp ce coroana norvegiană este cotată la 0,4859 lei. Zlotul polonez ajunge la 1,2132 lei, iar rubla rusească are valoarea de 0,0523 lei.
Coroana suedeză este cotată la 0,4701 lei, iar lira turcească are un curs de 0,0940 lei. Randul sud-african este cotat la 0,2810 lei, iar realul brazilian la 0,8807 lei.
Renminbi-ul chinezesc are o valoare de 0,6756 lei. Rupia indiană este cotată la 0,0478 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni cursul este de 0,3325 lei.
Peso-ul mexican are valoarea de 0,2668 lei, iar dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6380 lei. Dinarul sârbesc ajunge la 0,0448 lei, în timp ce hryvna ucraineană este cotată la 0,1017 lei.
În cazul monedelor din Orientul Mijlociu și Asia, dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2365 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1363 lei, iar dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,5790 lei. Shekelul israelian ajunge la 1,4937 lei.
Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul BNR este de 0,0256 lei, în timp ce peso-ul filipinez este cotat la 0,0725 lei. 100 de coroane islandeze au o valoare de 3,7379 lei, iar ringgitul malaysian este cotat la 1,1225 lei. Dolarul singaporez are un curs de 3,5651 lei.
Pe lângă valutele menționate, BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur. Acesta este evaluat la 629,1034 lei. Dreptul Special de Tragere, unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, are pentru această zi valoarea de 6,2101 lei.
|Monedă / instrument
|Simbol
|Curs BNR (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,2356
|Dolar canadian
|CAD
|3,2581
|Franc elvețian
|CHF
|5,5726
|Coroană cehă
|CZK
|0,2171
|Coroană daneză
|DKK
|0,7031
|Liră egipteană
|EGP
|0,0887
|Euro
|EUR
|5,2555
|Liră sterlină
|GBP
|6,1267
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4232
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8407
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2619
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4859
|Zlot polonez
|PLN
|1,2132
|Rublă rusească
|RUB
|0,0523
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4701
|Liră turcească
|TRY
|0,0940
|Dolar american
|USD
|4,5412
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2810
|Real brazilian
|BRL
|0,8807
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6756
|Rupie indiană
|INR
|0,0478
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3325
|Peso mexican
|MXN
|0,2668
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6380
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0448
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1017
|Dirham al Emiratelor Arabe Unite
|AED
|1,2365
|Baht thailandez
|THB
|0,1363
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,5790
|Shekel israelian
|ILS
|1,4937
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0256
|Peso filipinez
|PHP
|0,0725
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,7379
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1225
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5651
|Gramul de aur
|XAU
|629,1034
|DST
|XDR
|6,2101
BNR a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru miercuri, 2 septembrie 2026
Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru miercuri, 2 septembrie 2026, calculate la ora 11:00. Pentru ratele ROBID, nivelul pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N) este de 5,34%. Pentru o săptămână (1W), rata ajunge la 5,42%, în timp ce pentru o lună (1M) este de 5,45%.
La trei luni (3M), rata ROBID este de 5,54%, pentru șase luni (6M) este de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) ajunge la 5,64%.
În cazul ROBOR, rata pentru scadențele O/N și T/N este de 5,63%. Pentru perioada de o săptămână, ROBOR este de 5,71%, iar pentru o lună ajunge la 5,74%.
La scadența de trei luni, rata ROBOR este de 5,84%, pentru șase luni este de 5,92%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,98%.
Comparativ cu valorile publicate pentru 1 septembrie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate la toate scadențele. În cazul ROBOR, singura modificare a fost consemnată la scadența de o săptămână, unde rata a crescut de la 5,70% la 5,71%.
Astfel, pe 2 septembrie, cea mai mică rată ROBID este de 5,34%, pentru O/N și T/N, iar cea mai ridicată este de 5,64%, pentru 12 luni. În cazul ROBOR, nivelul minim este de 5,63%, pentru O/N și T/N, iar cel maxim ajunge la 5,98%, pentru scadența de 12 luni.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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