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Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile cotații

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 2 septembrie 2026, 13:16
Din cuprinsul articolului

Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 2 septembrie 2026. Cotațiile stabilite de banca centrală includ principalele valute internaționale, dar și prețul gramului de aur și valoarea DST.

Curs valutar miercuri, 2 septembrie. Ce valoare au euro, dolarul american și gramul de aur

Euro este cotat la 5,2555 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,5412 lei. Lira sterlină ajunge la 6,1267 lei, iar francul elvețian este cotat la 5,5726 lei.

Dolarul australian are un curs de 3,2356 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2581 lei. În cazul coroanei cehe, cursul este de 0,2171 lei, în timp ce coroana daneză are valoarea de 0,7031 lei.

Lira egipteană este cotată la 0,0887 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4232 lei, iar 100 de yeni japonezi sunt evaluați la 2,8407 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2619 lei, în timp ce coroana norvegiană este cotată la 0,4859 lei. Zlotul polonez ajunge la 1,2132 lei, iar rubla rusească are valoarea de 0,0523 lei.

Coroana suedeză este cotată la 0,4701 lei, iar lira turcească are un curs de 0,0940 lei. Randul sud-african este cotat la 0,2810 lei, iar realul brazilian la 0,8807 lei.

Renminbi-ul chinezesc are o valoare de 0,6756 lei. Rupia indiană este cotată la 0,0478 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni cursul este de 0,3325 lei.

Peso-ul mexican are valoarea de 0,2668 lei, iar dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6380 lei. Dinarul sârbesc ajunge la 0,0448 lei, în timp ce hryvna ucraineană este cotată la 0,1017 lei.

În cazul monedelor din Orientul Mijlociu și Asia, dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2365 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1363 lei, iar dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,5790 lei. Shekelul israelian ajunge la 1,4937 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul BNR este de 0,0256 lei, în timp ce peso-ul filipinez este cotat la 0,0725 lei. 100 de coroane islandeze au o valoare de 3,7379 lei, iar ringgitul malaysian este cotat la 1,1225 lei. Dolarul singaporez are un curs de 3,5651 lei.

Pe lângă valutele menționate, BNR a publicat și cotația pentru gramul de aur. Acesta este evaluat la 629,1034 lei. Dreptul Special de Tragere, unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, are pentru această zi valoarea de 6,2101 lei.

Monedă / instrument Simbol Curs BNR (lei)
Dolar australian AUD 3,2356
Dolar canadian CAD 3,2581
Franc elvețian CHF 5,5726
Coroană cehă CZK 0,2171
Coroană daneză DKK 0,7031
Liră egipteană EGP 0,0887
Euro EUR 5,2555
Liră sterlină GBP 6,1267
100 forinți maghiari HUF 1,4232
100 yeni japonezi JPY 2,8407
Leu moldovenesc MDL 0,2619
Coroană norvegiană NOK 0,4859
Zlot polonez PLN 1,2132
Rublă rusească RUB 0,0523
Coroană suedeză SEK 0,4701
Liră turcească TRY 0,0940
Dolar american USD 4,5412
Rand sud-african ZAR 0,2810
Real brazilian BRL 0,8807
Renminbi chinezesc CNY 0,6756
Rupie indiană INR 0,0478
100 woni sud-coreeni KRW 0,3325
Peso mexican MXN 0,2668
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6380
Dinar sârbesc RSD 0,0448
Hryvna ucraineană UAH 0,1017
Dirham al Emiratelor Arabe Unite AED 1,2365
Baht thailandez THB 0,1363
Dolar din Hong Kong HKD 0,5790
Shekel israelian ILS 1,4937
100 rupii indoneziene IDR 0,0256
Peso filipinez PHP 0,0725
100 coroane islandeze ISK 3,7379
Ringgit malaysian MYR 1,1225
Dolar singaporez SGD 3,5651
Gramul de aur XAU 629,1034
DST XDR 6,2101

BNR a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru miercuri, 2 septembrie 2026

Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru miercuri, 2 septembrie 2026, calculate la ora 11:00. Pentru ratele ROBID, nivelul pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N) este de 5,34%. Pentru o săptămână (1W), rata ajunge la 5,42%, în timp ce pentru o lună (1M) este de 5,45%.

La trei luni (3M), rata ROBID este de 5,54%, pentru șase luni (6M) este de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) ajunge la 5,64%.

În cazul ROBOR, rata pentru scadențele O/N și T/N este de 5,63%. Pentru perioada de o săptămână, ROBOR este de 5,71%, iar pentru o lună ajunge la 5,74%.

La scadența de trei luni, rata ROBOR este de 5,84%, pentru șase luni este de 5,92%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,98%.

Comparativ cu valorile publicate pentru 1 septembrie 2026, ratele ROBID au rămas neschimbate la toate scadențele. În cazul ROBOR, singura modificare a fost consemnată la scadența de o săptămână, unde rata a crescut de la 5,70% la 5,71%.

Astfel, pe 2 septembrie, cea mai mică rată ROBID este de 5,34%, pentru O/N și T/N, iar cea mai ridicată este de 5,64%, pentru 12 luni. În cazul ROBOR, nivelul minim este de 5,63%, pentru O/N și T/N, iar cel maxim ajunge la 5,98%, pentru scadența de 12 luni.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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