Curs valutar luni, 31 august. Cât valorează euro și dolarul la final de lună. BNR a publicat noile cotații
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar luni, 31 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 31 august 2026. Datele oficiale indică valorile de referință în lei pentru principalele monede tranzacționate și pentru alte valute incluse în lista BNR.
Curs valutar luni, 31 august. Cât valorează euro și dolarul la final de lună. BNR a publicat noile cotații
Euro este cotat la 5,2586 lei, în timp ce dolarul american are un curs de 4,5335 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1396 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,6071 lei.
Pentru dolarul australian, BNR a stabilit un curs de 3,2463 lei, în timp ce dolarul canadian este cotat la 3,2637 lei.
Coroana cehă are valoarea de 0,2180 lei, iar coroana daneză este cotată la 0,7035 lei. Lira egipteană ajunge la 0,0891 lei.
În cazul forintului maghiar, cursul afișat de BNR este de 1,4435 lei pentru 100 de forinți. Pentru 100 de yeni japonezi, valoarea este de 2,8381 lei.
Leul moldovenesc este cotat la 0,2609 lei, în timp ce coroana norvegiană are un curs de 0,4847 lei. Zlotul polonez este cotat la 1,2151 lei, iar rubla rusească are valoarea de 0,0524 lei.
Coroana suedeză este cotată la 0,4730 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0939 lei.
Pe lista BNR se mai regăsesc randul sud-african, cu un curs de 0,2809 lei, și realul brazilian, cotat la 0,8745 lei.
Renminbi-ul chinezesc are valoarea de 0,6746 lei, în timp ce rupia indiană este cotată la 0,0476 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3313 lei.
Peso-ul mexican este cotat la 0,2664 lei, iar dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6817 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei, în timp ce hryvna ucraineană ajunge la 0,1018 lei.
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are valoarea de 1,2344 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1367 lei.
Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5784 lei, iar shekelul israelian are un curs de 1,5157 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, valoarea stabilită de BNR este de 0,0256 lei.
Peso-ul filipinez este cotat la 0,0727 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze cursul este de 3,7242 lei.
Ringgitul malaysian are valoarea de 1,1261 lei, în timp ce dolarul singaporez este cotat la 3,5618 lei.
Pe lângă valutele prezentate, BNR a publicat și valoarea gramului de aur, care este de 647,6687 lei. Pentru DST, unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, cursul este de 6,2065 lei.
|Monedă
|Simbol
|Curs BNR
|Dolar australian
|AUD
|3,2463 lei
|Dolar canadian
|CAD
|3,2637 lei
|Franc elvețian
|CHF
|5,6071 lei
|Coroană cehă
|CZK
|0,2180 lei
|Coroană daneză
|DKK
|0,7035 lei
|Liră egipteană
|EGP
|0,0891 lei
|Euro
|EUR
|5,2586 lei
|Liră sterlină
|GBP
|6,1396 lei
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4435 lei
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8381 lei
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2609 lei
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4847 lei
|Zlot polonez
|PLN
|1,2151 lei
|Rublă rusească
|RUB
|0,0524 lei
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4730 lei
|Liră turcească
|TRY
|0,0939 lei
|Dolar american
|USD
|4,5335 lei
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2809 lei
|Real brazilian
|BRL
|0,8745 lei
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6746 lei
|Rupie indiană
|INR
|0,0476 lei
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3313 lei
|Peso mexican
|MXN
|0,2664 lei
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6817 lei
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0448 lei
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1018 lei
|Dirham EAU
|AED
|1,2344 lei
|Baht thailandez
|THB
|0,1367 lei
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5784 lei
|Shekel israelian
|ILS
|1,5157 lei
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0256 lei
|Peso filipinez
|PHP
|0,0727 lei
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,7242 lei
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1261 lei
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5618 lei
|Gram de aur
|XAU
|647,6687 lei
|DST
|XDR
|6,2065 lei
Banca Națională a României a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
Banca Națională a României a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru luni, 31 august 2026, calculate la ora 11:00. La ROBID, rata pentru overnight (O/N) este de 5,34%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), rata este de 5,42%, pentru o lună (1M) de 5,45%, pentru trei luni (3M) de 5,54%, pentru șase luni (6M) de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,63%.
În cazul ROBOR, rata overnight este de 5,63%, iar cea pentru tomorrow/next este tot de 5,63%. Pentru o săptămână, ROBOR este de 5,71%, pentru o lună de 5,74%, pentru trei luni de 5,84%, pentru șase luni de 5,92%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,98%.
Comparativ cu valorile raportate vineri, 28 august 2026, singura modificare este în cazul ROBID la o săptămână, care a coborât de la 5,64% la 5,63%. Toate celelalte rate ROBID și ROBOR au rămas la același nivel.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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