Curs valutar luni, 31 august. Cât valorează euro și dolarul la final de lună. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar luni, 31 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 31 august 2026. Datele oficiale indică valorile de referință în lei pentru principalele monede tranzacționate și pentru alte valute incluse în lista BNR.

Euro este cotat la 5,2586 lei, în timp ce dolarul american are un curs de 4,5335 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1396 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,6071 lei.

Pentru dolarul australian, BNR a stabilit un curs de 3,2463 lei, în timp ce dolarul canadian este cotat la 3,2637 lei.

Coroana cehă are valoarea de 0,2180 lei, iar coroana daneză este cotată la 0,7035 lei. Lira egipteană ajunge la 0,0891 lei.

În cazul forintului maghiar, cursul afișat de BNR este de 1,4435 lei pentru 100 de forinți. Pentru 100 de yeni japonezi, valoarea este de 2,8381 lei.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2609 lei, în timp ce coroana norvegiană are un curs de 0,4847 lei. Zlotul polonez este cotat la 1,2151 lei, iar rubla rusească are valoarea de 0,0524 lei.

Coroana suedeză este cotată la 0,4730 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0939 lei.

Pe lista BNR se mai regăsesc randul sud-african, cu un curs de 0,2809 lei, și realul brazilian, cotat la 0,8745 lei.

Renminbi-ul chinezesc are valoarea de 0,6746 lei, în timp ce rupia indiană este cotată la 0,0476 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3313 lei.

Peso-ul mexican este cotat la 0,2664 lei, iar dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6817 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei, în timp ce hryvna ucraineană ajunge la 0,1018 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are valoarea de 1,2344 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1367 lei.

Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5784 lei, iar shekelul israelian are un curs de 1,5157 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, valoarea stabilită de BNR este de 0,0256 lei.

Peso-ul filipinez este cotat la 0,0727 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze cursul este de 3,7242 lei.

Ringgitul malaysian are valoarea de 1,1261 lei, în timp ce dolarul singaporez este cotat la 3,5618 lei.

Pe lângă valutele prezentate, BNR a publicat și valoarea gramului de aur, care este de 647,6687 lei. Pentru DST, unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, cursul este de 6,2065 lei.

Monedă Simbol Curs BNR Dolar australian AUD 3,2463 lei Dolar canadian CAD 3,2637 lei Franc elvețian CHF 5,6071 lei Coroană cehă CZK 0,2180 lei Coroană daneză DKK 0,7035 lei Liră egipteană EGP 0,0891 lei Euro EUR 5,2586 lei Liră sterlină GBP 6,1396 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4435 lei 100 yeni japonezi JPY 2,8381 lei Leu moldovenesc MDL 0,2609 lei Coroană norvegiană NOK 0,4847 lei Zlot polonez PLN 1,2151 lei Rublă rusească RUB 0,0524 lei Coroană suedeză SEK 0,4730 lei Liră turcească TRY 0,0939 lei Dolar american USD 4,5335 lei Rand sud-african ZAR 0,2809 lei Real brazilian BRL 0,8745 lei Renminbi chinezesc CNY 0,6746 lei Rupie indiană INR 0,0476 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3313 lei Peso mexican MXN 0,2664 lei Dolar neo-zeelandez NZD 2,6817 lei Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1018 lei Dirham EAU AED 1,2344 lei Baht thailandez THB 0,1367 lei Dolar Hong Kong HKD 0,5784 lei Shekel israelian ILS 1,5157 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0256 lei Peso filipinez PHP 0,0727 lei 100 coroane islandeze ISK 3,7242 lei Ringgit malaysian MYR 1,1261 lei Dolar singaporez SGD 3,5618 lei Gram de aur XAU 647,6687 lei DST XDR 6,2065 lei

Banca Națională a României a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru luni, 31 august 2026, calculate la ora 11:00. La ROBID, rata pentru overnight (O/N) este de 5,34%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), rata este de 5,42%, pentru o lună (1M) de 5,45%, pentru trei luni (3M) de 5,54%, pentru șase luni (6M) de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,63%.

În cazul ROBOR, rata overnight este de 5,63%, iar cea pentru tomorrow/next este tot de 5,63%. Pentru o săptămână, ROBOR este de 5,71%, pentru o lună de 5,74%, pentru trei luni de 5,84%, pentru șase luni de 5,92%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,98%.

Comparativ cu valorile raportate vineri, 28 august 2026, singura modificare este în cazul ROBID la o săptămână, care a coborât de la 5,64% la 5,63%. Toate celelalte rate ROBID și ROBOR au rămas la același nivel.