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Curs valutar luni, 31 august. Cât valorează euro și dolarul la final de lună. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar luni, 31 august. Cât valorează euro și dolarul la final de lună. BNR a publicat noile cotații

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

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Publicat de Leonard Bădilă la 31 august 2026, 13:15
Din cuprinsul articolului

Curs valutar luni, 31 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru ziua de luni, 31 august 2026. Datele oficiale indică valorile de referință în lei pentru principalele monede tranzacționate și pentru alte valute incluse în lista BNR.

Curs valutar luni, 31 august. Cât valorează euro și dolarul la final de lună. BNR a publicat noile cotații

Euro este cotat la 5,2586 lei, în timp ce dolarul american are un curs de 4,5335 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1396 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,6071 lei.

Pentru dolarul australian, BNR a stabilit un curs de 3,2463 lei, în timp ce dolarul canadian este cotat la 3,2637 lei.

Coroana cehă are valoarea de 0,2180 lei, iar coroana daneză este cotată la 0,7035 lei. Lira egipteană ajunge la 0,0891 lei.

În cazul forintului maghiar, cursul afișat de BNR este de 1,4435 lei pentru 100 de forinți. Pentru 100 de yeni japonezi, valoarea este de 2,8381 lei.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2609 lei, în timp ce coroana norvegiană are un curs de 0,4847 lei. Zlotul polonez este cotat la 1,2151 lei, iar rubla rusească are valoarea de 0,0524 lei.

Coroana suedeză este cotată la 0,4730 lei, iar lira turcească ajunge la 0,0939 lei.

Pe lista BNR se mai regăsesc randul sud-african, cu un curs de 0,2809 lei, și realul brazilian, cotat la 0,8745 lei.

Renminbi-ul chinezesc are valoarea de 0,6746 lei, în timp ce rupia indiană este cotată la 0,0476 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul este de 0,3313 lei.

Peso-ul mexican este cotat la 0,2664 lei, iar dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6817 lei. Dinarul sârbesc este cotat la 0,0448 lei, în timp ce hryvna ucraineană ajunge la 0,1018 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are valoarea de 1,2344 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1367 lei.

Dolarul din Hong Kong este cotat la 0,5784 lei, iar shekelul israelian are un curs de 1,5157 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, valoarea stabilită de BNR este de 0,0256 lei.

Peso-ul filipinez este cotat la 0,0727 lei, iar pentru 100 de coroane islandeze cursul este de 3,7242 lei.

Ringgitul malaysian are valoarea de 1,1261 lei, în timp ce dolarul singaporez este cotat la 3,5618 lei.

Pe lângă valutele prezentate, BNR a publicat și valoarea gramului de aur, care este de 647,6687 lei. Pentru DST, unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, cursul este de 6,2065 lei.

Monedă Simbol Curs BNR
Dolar australian AUD 3,2463 lei
Dolar canadian CAD 3,2637 lei
Franc elvețian CHF 5,6071 lei
Coroană cehă CZK 0,2180 lei
Coroană daneză DKK 0,7035 lei
Liră egipteană EGP 0,0891 lei
Euro EUR 5,2586 lei
Liră sterlină GBP 6,1396 lei
100 forinți maghiari HUF 1,4435 lei
100 yeni japonezi JPY 2,8381 lei
Leu moldovenesc MDL 0,2609 lei
Coroană norvegiană NOK 0,4847 lei
Zlot polonez PLN 1,2151 lei
Rublă rusească RUB 0,0524 lei
Coroană suedeză SEK 0,4730 lei
Liră turcească TRY 0,0939 lei
Dolar american USD 4,5335 lei
Rand sud-african ZAR 0,2809 lei
Real brazilian BRL 0,8745 lei
Renminbi chinezesc CNY 0,6746 lei
Rupie indiană INR 0,0476 lei
100 woni sud-coreeni KRW 0,3313 lei
Peso mexican MXN 0,2664 lei
Dolar neo-zeelandez NZD 2,6817 lei
Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei
Hryvna ucraineană UAH 0,1018 lei
Dirham EAU AED 1,2344 lei
Baht thailandez THB 0,1367 lei
Dolar Hong Kong HKD 0,5784 lei
Shekel israelian ILS 1,5157 lei
100 rupii indoneziene IDR 0,0256 lei
Peso filipinez PHP 0,0727 lei
100 coroane islandeze ISK 3,7242 lei
Ringgit malaysian MYR 1,1261 lei
Dolar singaporez SGD 3,5618 lei
Gram de aur XAU 647,6687 lei
DST XDR 6,2065 lei

Banca Națională a României a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR

Banca Națională a României a publicat și ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru luni, 31 august 2026, calculate la ora 11:00. La ROBID, rata pentru overnight (O/N) este de 5,34%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru tomorrow/next (T/N). Pentru o săptămână (1W), rata este de 5,42%, pentru o lună (1M) de 5,45%, pentru trei luni (3M) de 5,54%, pentru șase luni (6M) de 5,59%, iar pentru 12 luni (12M) de 5,63%.

În cazul ROBOR, rata overnight este de 5,63%, iar cea pentru tomorrow/next este tot de 5,63%. Pentru o săptămână, ROBOR este de 5,71%, pentru o lună de 5,74%, pentru trei luni de 5,84%, pentru șase luni de 5,92%, iar pentru 12 luni ajunge la 5,98%.

Comparativ cu valorile raportate vineri, 28 august 2026, singura modificare este în cazul ROBID la o săptămână, care a coborât de la 5,64% la 5,63%. Toate celelalte rate ROBID și ROBOR au rămas la același nivel.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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