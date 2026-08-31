AFIR pregătește un nou sprijin financiar pentru fermieri. Statul va acoperi jumătate din valoarea primelor de asigurare eligibile

Fermierii activi vor putea beneficia de un nou sprijin financiar destinat achitării primelor de asigurare pentru activitatea agricolă. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent intervenției DR-31 – Contribuții financiare la plata primelor de asigurare.

Prin această intervenție, fermierii vor putea primi un sprijin nerambursabil reprezentând 50% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite efectiv de fermier.

Măsura urmărește să sprijine fermierii în gestionarea riscurilor care pot afecta activitatea agricolă, într-un context în care producțiile pot fi influențate de fenomene meteorologice extreme, boli sau organisme dăunătoare.

Intervenția DR-31 permite acoperirea unor polițe de asigurare pentru o gamă largă de riscuri care pot afecta activitatea agricolă.

Printre riscurile eligibile se află seceta și arșița, precum și fenomenele hidrologice sau meteorologice severe, respectiv inundațiile, grindina, înghețul, furtunile, vijeliile și ploile torențiale sau excesive.

Sprijinul poate acoperi, de asemenea, riscuri asociate organismelor dăunătoare plantelor și bolilor animalelor.

Lista completă a riscurilor eligibile este prezentată în Ghidul solicitantului și în anexele acestuia. Aceleași documente stabilesc și condițiile care trebuie îndeplinite pentru întocmirea și depunerea cererilor de finanțare.

Documentația aferentă intervenției DR-31 a fost publicată de AFIR în consultare publică. Perioada de consultare este de 10 zile. Fermierii și celelalte persoane sau entități interesate pot transmite propuneri și observații asupra documentelor până la data de 8 septembrie 2026.

Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail consultare@afir.ro.

Prin urmare, fermierii care intenționează să beneficieze de această formă de sprijin au posibilitatea de a analiza Ghidul solicitantului și anexele sale și de a transmite eventualele observații în perioada stabilită pentru consultarea publică.

Intervenția DR-31 este finanțată prin Planul Strategic PAC 2023-2027. Fondurile provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), la care se adaugă cofinanțarea de la bugetul de stat.

Gestionarea fondurilor este realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Prin urmare, schema de sprijin este construită pe finanțare europeană și națională și este destinată fermierilor activi care își asigură activitatea agricolă împotriva unor riscuri eligibile.