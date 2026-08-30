Anunț pentru proprietarii de câini. Sterilizare și microcipare gratuite în septembrie. Cine beneficiază

Proprietarii de câini din mai multe localități din Ilfov pot beneficia în septembrie de sterilizare și microcipare gratuite. Direcția de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov a anunțat noi campanii, prima fiind programată pe 1 septembrie. Nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei.

Direcția de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov organizează noi campanii gratuite pentru câinii cu deținător în trei localități din județ.

Prima acțiune este programată pe 1 septembrie, în Pantelimon. Calendarul anunțat pentru luna septembrie este:

1 septembrie – Pantelimon;

8 septembrie – Ștefănești;

15 septembrie – Dobroești;

22 septembrie – Pantelimon.

Proprietarii trebuie să se programeze în prealabil la numărul de telefon 0751.235.009.

Alte campanii au fost anunțate pentru Clinceni, pe 7 și 11 septembrie, și pentru Ciorogârla, în perioada 7-25 septembrie.

Reprezentanții Protecției Animalelor Ilfov atrag atenția că, în decursul câtorva ani, o femelă nesterilizată și un mascul necastrat pot duce la apariția a zeci de mii de pui.

Există și condiții privind vârsta animalelor care pot fi sterilizate.

În cazul femelelor, vârsta minimă este de șase luni, iar masculii trebuie să aibă cel puțin zece luni pentru efectuarea intervenției.

Înainte de sterilizare, animalele nu trebuie hrănite.

Microciparea are rolul de a permite identificarea câinelui și a proprietarului acestuia, inclusiv în situația în care animalul se pierde.

În România există obligații legale privind sterilizarea câinilor de rasă comună și a metișilor acestora, precum și privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân.

Nerespectarea prevederilor legale poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, în funcție de abaterea constatată.

Direcția de Protecție a Animalelor Ilfov efectuează periodic controale la gospodării pentru verificarea modului în care proprietarii își respectă obligațiile.

Proprietarii de câini de rasă comună din București au, la rândul lor, acces la campanii gratuite organizate de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Programările se fac la numărul de telefon 0743.204.942, de luni până vineri, în intervalul 09:00-16:00.

ASPA desfășoară și târguri de adopții pentru câinii aflați în căutarea unei familii. După acțiunea organizată pe 22 august, următorul târg este programat pentru 5 septembrie.