Prețurile carburanților, duminică, 30 august. Cât costă benzina și motorina în România

SURSA FOTO: Dreamstime - Pompă de benzină la o stație de alimentare cu carburanți

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate duminică, 30 august 2026. Benzina standard are o medie națională de 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina standard se menține peste pragul de 10 lei, la 10,23 lei pe litru. Față de finalul lunii iunie, șoferii plătesc însă cu până la 1,01 lei în plus pentru fiecare litru de carburant.

Datele PretCarburant.ro arată că prețurile medii ale principalilor carburanți nu s-au modificat față de ziua precedentă.

Benzina standard costă, în medie, 9,55 lei pe litru la nivel național. Prețurile identificate în cele 1.556 de stații monitorizate sunt cuprinse între 9,29 și 9,67 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,23 lei pe litru, prețurile din cele 1.497 de stații monitorizate variind între 10,09 și 10,77 lei pe litru.

GPL-ul are o medie națională de 4,63 lei pe litru, cu prețuri cuprinse între 4,28 și 4,99 lei în cele 383 de stații incluse în statistică.

Față de sâmbătă, 29 august, mediile naționale pentru benzină, motorină și GPL au rămas neschimbate.

Diferențele sunt însă importante dacă prețurile actuale sunt comparate cu cele înregistrate la finalul lunii iunie.

Benzina standard este cu 89 de bani pe litru mai scumpă, ceea ce înseamnă o creștere de 10,3% față de 30 iunie.

O majorare și mai mare este înregistrată în cazul motorinei. Prețul mediu a crescut cu 1,01 lei pe litru, respectiv cu 11% față de nivelul de la sfârșitul lunii iunie.

GPL-ul a avut o evoluție mult mai temperată, fiind cu 8 bani pe litru mai scump, echivalentul unei creșteri de 1,8%.

Pentru un plin de 50 de litri, diferența față de 30 iunie ajunge astfel la 44,50 de lei în cazul benzinei și la 50,50 de lei pentru motorină.

Cel mai mic preț pentru benzina standard identificat duminică este de 9,29 lei pe litru, la o stație Petrolium din Reghin, județul Mureș.

În cazul motorinei standard, cel mai redus preț este de 10,09 lei pe litru, la o stație DHR din Cluj-Napoca.

Pentru GPL, cel mai mic tarif raportat este de 4,28 lei pe litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferențele dintre marile orașe sunt reduse în ceea ce privește prețurile medii.

În București, benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru, iar motorina 10,22 lei. La Cluj-Napoca, media este de 9,55 lei pentru benzină și 10,23 lei pentru motorină.

În Timișoara, șoferii plătesc în medie 9,55 lei pentru un litru de benzină și 10,24 lei pentru motorină, iar în Iași valorile sunt de 9,55 lei, respectiv 10,22 lei.

La Constanța, media ajunge la 9,55 lei pentru benzină și 10,24 lei pentru motorină. În Brașov, prețurile medii sunt de 9,55 lei și 10,23 lei.

Craiova are o medie de 9,55 lei pentru benzină și 10,21 lei pentru motorină, în timp ce la Oradea valorile sunt de 9,55 lei, respectiv 10,24 lei pe litru.

La nivel județean, Gorj înregistrează cea mai mică medie atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Benzina are aici un preț mediu de 9,53 lei pe litru, iar motorina de 10,19 lei.

La polul opus se află Bistrița-Năsăud, unde benzina are cea mai ridicată medie, de 9,57 lei pe litru, iar motorina ajunge la o medie de 10,27 lei.

Cotația petrolului Brent este de 88,10 dolari pe baril, în scădere cu 0,13 dolari față de cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, când Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, nivelul actual este cu 19,6% mai ridicat.Dacă vrei, îți dau și 10 titluri click, axate pe motorina de peste 10 lei și scumpirea de 1 leu.