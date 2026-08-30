Economia SUA îi împarte pe specialişti. Modelele K, C şi E arată trei scenarii diferite pentru americani

Economiştii, liderii marilor companii şi oficialii americani nu mai au aceeaşi interpretare asupra direcţiei în care se îndreaptă economia Statelor Unite. Modelul economiei în formă de „K”, folosit frecvent după pandemie pentru a descrie diferenţele tot mai mari dintre gospodăriile bogate şi cele cu venituri reduse, este acum concurat de alte două variante: „C” şi „E”, potrivit CNBC. În centrul dezbaterii se află evoluţia consumului şi diferenţele dintre categoriile de venit.

Modelul în formă de „K” descrie o economie în care diferitele categorii ale populaţiei merg în direcţii opuse. Gospodăriile cu venituri ridicate continuă să prospere şi să cheltuiască, în timp ce persoanele cu venituri mici se confruntă cu dificultăţi financiare tot mai mari.

Această imagine a fost considerată pentru o perioadă reprezentativă pentru economia americană de după pandemie, când diferenţele dintre categoriile de consumatori au devenit tot mai evidente.

În prezent, însă, oficiali ai administraţiei americane şi unii lideri din mediul de afaceri consideră că situaţia începe să se schimbe.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, consideră că perioada economiei în formă de K s-a încheiat şi că Statele Unite se îndreaptă către un model în formă de „C”.

În această interpretare, decalajele dintre diferitele categorii de venit încep să se reducă. Bessent invocă, printre argumente, creşterile salariale înregistrate de angajaţii cu venituri mici şi reducerile de taxe introduse în acest an.

O evoluţie asemănătoare este observată şi de Christopher Nassetta, şeful Hilton. Acesta spune că segmentele de consumatori cu venituri medii şi mediu-ridicate au trecut de la scăderi la creşteri de până la 6%.

Nu toţi specialiştii sunt însă convinşi că diferenţele dintre americanii bogaţi şi cei cu venituri reduse se diminuează suficient pentru a putea vorbi despre o schimbare fundamentală.

Anthony Chan, fost economist-şef al JPMorgan, consideră că războiul dintre SUA şi Iran şi majorarea preţurilor carburanţilor exercită o presiune disproporţionată asupra gospodăriilor cu venituri mici.

Costurile mai mari pot limita astfel progresele financiare realizate de această categorie a populaţiei.

Un alt semnal vine din evoluţia încrederii consumatorilor americani. Aceasta a scăzut cu 11% în august comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, declinul fiind mai accentuat în cazul persoanelor cu venituri mici şi medii.

Şi lideri ai unor companii importante continuă să observe comportamente specifice unei economii în formă de K. Directori ai Colgate-Palmolive, Lowe’s şi Constellation Brands susţin că diferenţele dintre categoriile de consumatori sunt încă vizibile.

Un alt indicator urmărit este nivelul datoriilor acumulate de americani pe cardurile de credit.

Cercetătorii Rezervei Federale din New York indică un nivel de aproape 1.260 de miliarde de dolari, ceea ce arată presiunea financiară cu care se confruntă numeroase gospodării.

Există însă şi semnale că diferenţele ar putea începe să se reducă. Bank of America Institute arată că decalajul dintre cheltuielile consumatorilor cu venituri ridicate şi cele ale celorlalte categorii a început să se micşoreze din luna mai.

În dezbatere a apărut şi o a treia variantă: economia în formă de „E”.

Această interpretare împarte gospodăriile americane în trei mari categorii — cu venituri ridicate, medii şi scăzute. Cele trei segmente pot evolua în paralel, dar continuă să se afle la niveluri financiare foarte diferite.

Heather Long, economist-şef la Navy Federal Credit Union, consideră că modelul E ar putea descrie mai bine situaţia actuală a Statelor Unite.

În această variantă, clasa de mijloc reuşeşte să reziste presiunilor economice, însă fără să recupereze neapărat decalajul faţă de gospodăriile cu venituri mari.

Dezbaterea privind modelele K, C şi E arată astfel cât de dificil este de surprins situaţia actuală a economiei americane într-un singur indicator. Datele nu oferă încă o imagine suficient de clară pentru a demonstra că diferenţele dintre gospodăriile bogate, clasa de mijloc şi americanii cu venituri reduse se diminuează decisiv.