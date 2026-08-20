Regulă pentru proprietarii de case. Se schimbă sistemele vechi de încălzire. Cine poate primi bani de la stat

Românii care își încălzesc locuințele cu sisteme vechi alimentate cu lemn, alte forme de biomasă forestieră sau combustibili fosili solizi ar putea beneficia de sprijin financiar pentru înlocuirea acestora. Noua legislație privind decarbonizarea încălzirii și răcirii creează cadrul pentru programe prin care instalațiile ineficiente să fie schimbate treptat cu pompe de căldură, soluții geotermale, colectoare solare și alte tehnologii. Măsura nu presupune însă interzicerea sobelor existente și nici obligarea proprietarilor să le schimbe. Intrarea în program se va face numai la cererea celor interesați. Obiectivul stabilit este înlocuirea a cel puțin 250.000 de unități până la sfârșitul anului 2040. Procesul face parte din politica mai amplă de reducere a utilizării biomasei forestiere și a combustibililor fosili solizi pentru încălzire.

Noile reguli schimbă abordarea în privința încălzirii locuințelor. În locul unei obligații generale impuse proprietarilor, autoritățile trebuie să dezvolte mecanisme prin care cei interesați să fie sprijiniți financiar dacă vor să renunțe la echipamentele vechi și ineficiente.

Programele vor fi dezvoltate prin colaborarea administrației locale cu instituțiile centrale și vor urmări diminuarea treptată a cantității de biomasă forestieră și combustibili fosili solizi folosiți pentru producerea căldurii.

Măsurile se înscriu în noul cadru privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, care urmărește, printre altele, creșterea eficienței energetice și folosirea într-o măsură mai mare a surselor regenerabile.

Nu orice sistem de încălzire va fi vizat în aceeași măsură. Prioritatea o reprezintă echipamentele considerate vechi sau cu performanțe energetice reduse.

În această categorie intră unitățile care utilizează biomasă forestieră și/sau combustibili fosili solizi și care au o vechime mai mare de zece ani și/sau un randament mai mic de 65%.

Schimbarea lor va fi făcută progresiv, pe măsură ce programele de finanțare vor deveni disponibile.

Biomasa forestieră nu se rezumă la lemnul de foc în sens restrâns. În această categorie pot intra diferite resurse de origine forestieră, precum lemnul, crengile, scoarța sau anumite deșeuri lemnoase.

Proprietarii care intră în programe nu vor fi limitați la un singur tip de echipament. Cadrul pregătit de autorități permite utilizarea mai multor soluții, în funcție de caracteristicile locuinței și de fezabilitatea investiției.

Printre opțiuni se regăsesc pompele de căldură, sursele geotermale și colectoarele solare. Vor putea fi luate în calcul și sisteme de cogenerare de înaltă eficiență bazate pe surse regenerabile, precum și soluții pentru valorificarea căldurii reziduale.

Sunt prevăzute și sisteme fotovoltaice însoțite de capacități de stocare atunci când acestea sunt destinate alimentării directe a pompelor de căldură, precum și instalații pentru stocarea energiei termice.

Lista lasă loc și altor tehnologii care pot demonstra că reduc în mod direct necesarul de biomasă forestieră sau de combustibili fosili solizi.

O prevedere importantă vizează cazurile în care trecerea la o tehnologie diferită nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu poate fi justificată economic.

În asemenea situații, echipamentul vechi ar putea fi schimbat cu unul care continuă să utilizeze biomasă forestieră, dar care oferă performanțe energetice superioare.

Sunt avute în vedere inclusiv echipamente de înaltă eficiență alimentate cu biomasă sustenabilă provenită din subproduse și reziduuri rezultate din activitățile forestiere, cu respectarea cerințelor aplicabile.

Prin urmare, obiectivul nu este eliminarea imediată a tuturor echipamentelor care folosesc lemn, ci reducerea consumului și creșterea eficienței sistemelor de încălzire.

Noua legislație nu introduce o obligație generală prin care o persoană să fie forțată să renunțe la sistemul pe care îl are în prezent.

Participarea la programele de sprijin va fi voluntară. Înlocuirea va putea fi realizată numai dacă deținătorul instalației solicită acest lucru.

În același timp, utilizarea actualelor echipamente pe biomasă forestieră nu este interzisă prin această măsură.

Această distincție este importantă: faptul că autoritățile își propun să reducă folosirea lemnului și a combustibililor fosili solizi nu înseamnă că toate gospodăriile care se încălzesc astfel vor fi obligate să își schimbe instalațiile.

Ținta stabilită pentru viitoarele programe este de cel puțin 250.000 de unități înlocuite până la 31 decembrie 2040.

Este vorba despre un proces de lungă durată, iar ritmul efectiv va depinde inclusiv de programele de finanțare care vor fi lansate și de numărul proprietarilor care vor solicita sprijin.

Finanțarea poate proveni din mai multe surse, nu exclusiv din bugetul național. Sunt avute în vedere fonduri europene, Fondul pentru modernizare, Fondul social pentru climă, Fondul pentru mediu și programe gestionate prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Pot fi folosite și alte instrumente naționale sau europene destinate eficienței energetice, surselor regenerabile și decarbonizării încălzirii.

Un element important al viitorului mecanism îl reprezintă protecția persoanelor pentru care costurile cu energia reprezintă o povară importantă.

Cadrul metodologic trebuie să stabilească atât criteriile pentru identificarea gospodăriilor afectate de sărăcie energetică, cât și măsurile aplicabile acestora.

În esență, situația de sărăcie energetică este legată de dificultatea unei gospodării de a-și asigura servicii energetice de bază la un nivel corespunzător de trai. Pot conta veniturile disponibile, costurile ridicate ale energiei, accesibilitatea prețurilor și eficiența energetică redusă a locuinței.

Modul concret în care această categorie va fi avantajată sau protejată în cadrul finanțărilor trebuie stabilit prin regulile de implementare.

Legea oferă cadrul general, însă pentru proprietari una dintre cele mai importante informații lipsește deocamdată: valoarea concretă a ajutorului care va putea fi obținut.

Cadrul metodologic trebuie să stabilească nivelul sprijinului, criteriile de eligibilitate, modul în care se verifică dacă investiția este fezabilă și mecanismul prin care banii vor ajunge la beneficiari.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Mediului sunt instituțiile implicate în stabilirea acestor reguli.

Abia după aprobarea cadrului și publicarea actelor necesare în Monitorul Oficial vor putea fi cunoscute condițiile finale pentru înscriere. Până atunci, proprietarii nu au o obligație de a solicita schimbarea sistemului și nici nu există o interdicție generală privind folosirea instalațiilor existente.