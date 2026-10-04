Șoferii trebuie să fie atenți duminică și luni. Transporturi de zeci de metri ies pe șosele. Pe unde vor circula

Șoferii care circulă duminică seara și luni pe mai multe drumuri importante din România pot întâlni transporturi agabaritice care se deplasează cu escortă. Nouă astfel de transporturi sunt programate să pornească la drum, iar cele mai grele vehicule ajung la 130 de tone, potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române.

Două transporturi agabaritice sunt programate pentru duminică, 4 octombrie, cu plecare din județele Sibiu și Dâmbovița.

Primul va porni la ora 22:00 din Șelimbăr. Este vorba despre un camion cu o masă de 130 de tone, care va circula pe ruta Șelimbăr – DN 1 – A1 – DN 68A – A1 – A11 – DN 7 – DN 7G – A1 – PTF Nădlac II.

Un al doilea transport este programat să plece la ora 23:50 din Târgoviște. Acesta este alcătuit din două camioane cu lungimea de 45,5 metri și mase cuprinse între 90 și 92 de tone.

Vehiculele vor urma traseul Târgoviște – DN 72 – DN 61 – A1 – DEX 12 – DN 65 – DN 64 – DN 67 – DN 7 – DN 7CC – DN 7 – A1 – DN 66 – Petroșani.

Traficul va fi influențat de asemenea vehicule și luni, 5 octombrie. Alte șapte transporturi agabaritice sunt programate să înceapă deplasarea de la ora 08:00.

Unele dintre vehiculele care vor circula luni ating 48 de metri lungime, iar masa acestora este cuprinsă între 116 și 119 tone.

„Intersecție A1 Sibiu/DJ 106 – A1 – DN 7 (loc depozitare grinzi); transporturi agabaritice formate din trei camioane fiecare cu lungimea de 48 de metri și masa între 116 – 119 tone”, informează Centrul INFOTRAFIC.

Deplasarea vehiculelor agabaritice se va face sub supravegherea Poliției Rutiere, echipajele urmând să le însoțească de-a lungul traseelor stabilite.

Șoferii care întâlnesc aceste transporturi sunt sfătuiți să circule cu atenție, să adapteze viteza la situația din trafic și la condițiile de drum și să urmeze indicațiile polițiștilor aflați în teren.