Șase vulnerabilități pun presiune pe companiile din România. 6 din 10 firme au cel puțin două probleme financiare

Companiile din România au o situație financiară fragilă și neuniformă, iar șase din zece prezintă cel puțin două vulnerabilități care pot afecta lichiditatea, profitul și capacitatea de dezvoltare, potrivit unei analize TPC Concept. Printre principalele probleme identificate se numără capitalizarea redusă, gradul ridicat de îndatorare, presiunea asupra capitalului de lucru și profitabilitatea scăzută. Comerțul, construcțiile, transporturile și o parte a industriei prelucrătoare se numără printre domeniile unde aceste presiuni sunt mai vizibile.

Analiza TPC Concept identifică șase vulnerabilități principale în situația financiară a companiilor.

Prima este subcapitalizarea. Un nivel redus al capitalurilor proprii limitează atât posibilitatea unei firme de a face față unor șocuri, cât și resursele disponibile pentru dezvoltare.

O altă problemă este îndatorarea ridicată și dependența de finanțările pe termen scurt, inclusiv de creditul furnizor. Într-un asemenea context, problemele financiare se pot transmite rapid de la o companie la alta atunci când încasările încetinesc.

Presiunea asupra capitalului de lucru reprezintă o altă vulnerabilitate. Creanțele ridicate, stocurile care se rotesc lent și datoriile pe termen scurt pot bloca numerarul unei firme chiar și atunci când aceasta înregistrează profit.

Pe listă se află și utilizarea ineficientă a activelor, situație în care resursele financiare rămân blocate în active care nu generează suficientă cifră de afaceri și profit.

Politicile salariale și de dezvoltare care nu sunt suficient de competitive pot afecta, la rândul lor, atragerea și păstrarea angajaților valoroși și pot conduce în timp la pierderea unor competențe.

Cea de-a șasea vulnerabilitate este profitabilitatea redusă. Marjele mici lasă companiilor un spațiu limitat de reacție atunci când cresc costurile, cererea se reduce sau apar alte șocuri externe.

Cele mai multe firme vulnerabile se regăsesc, de regulă, în domeniile caracterizate de marje mici, necesar ridicat de capital de lucru și presiuni importante asupra costurilor.

TPC Concept indică în acest sens comerțul, construcțiile, transporturile și o parte din industria prelucrătoare.

În aceste domenii, combinația dintre marjele reduse, creanțele și stocurile importante, costurile fixe ridicate și sensibilitatea la scăderea cererii poate genera rapid dezechilibre atunci când încasările se diminuează sau finanțarea devine mai scumpă.

Specialiștii companiei atrag însă atenția că economia nu ar trebui împărțită simplist între sectoare „bune” și „rele”. Perspectivele favorabile ale unui domeniu nu garantează succesul fiecărei firme, după cum dificultățile unui sector nu înseamnă că toate companiile care activează în acesta sunt vulnerabile.

Profitul și creșterea cifrei de afaceri nu oferă singure o imagine completă asupra sănătății financiare a unei companii. Potrivit analizei, problemele pot apărea inclusiv în perioadele de dezvoltare, dacă firma are nevoie de tot mai mult capital pentru a susține creșterea.

„Cele mai greu de observat riscuri financiare nu sunt întotdeauna cele care apar într-o singură linie din bilanț, ci cele care se văd din combinația dintre indicatori și din evoluția lor în timp. O companie poate părea sănătoasă dacă ne uităm doar la cifra de afaceri sau la profit, dar acumulează dezechilibre care devin vizibile abia mai târziu. De asemenea, poate avea profit și vânzări în creștere, dar poate deveni mai fragilă dacă pentru această creștere consumă tot mai mult capital. De exemplu, dacă vânzările cresc cu 10%, dar creanțele cu 30%, stocurile cu 25%, iar datoriile pe termen scurt cu 20%, compania poate părea în creștere, însă presiunea financiară este mai mare. Întrebarea nu este doar «fac profit?», ci și «cât capital consum pentru acest profit și cât de repede se transformă în cash?»”, explică Sorin Spiridon, fondator TPC Concept. Cât de sănătoase financiar s…

În loc să urmărească exclusiv situația unui indicator la sfârșitul anului, antreprenorii ar trebui să analizeze evoluția acestuia pe o perioadă de doi-trei ani, potrivit TPC Concept.

Printre semnalele de avertizare se numără situația în care firma raportează profit, dar nu dispune de suficient numerar deoarece creanțele și stocurile cresc mai repede decât vânzările.

Alte indicii sunt creanțele care se majorează sau sunt încasate tot mai greu, stocurile cu rotație redusă, concentrarea datoriilor pe termen scurt și activele care cresc într-un ritm mai rapid decât afacerea. Nivelul redus al capitalurilor proprii completează lista indicatorilor care ar trebui urmăriți.

Compania de consultanță a dezvoltat TPC AI Analyzer, un instrument care sintetizează informațiile publice disponibile despre o firmă și urmărește dimensiunea și evoluția acesteia, profitabilitatea, situația financiară și eficiența utilizării resurselor.

Instrumentul este destinat în special echipelor de vânzări, pentru ca acestea să poată analiza mai bine afacerea unui client înaintea unei întâlniri și să poarte discuții care depășesc zona produselor, prețurilor sau discounturilor.

„Următorul nivel în vânzare este trecerea de la «îți cunosc produsul meu» la «îți înțeleg businessul tău». Agentul trebuie să ajungă la întâlnire înțelegând compania, industria și provocările clientului, nu doar produsul, prețul sau discountul. TPC AI Analyzer sprijină tocmai această trecere și dezvoltă abilitățile de business intelligence ale echipelor de vânzări. Instrumentul este util și pentru antreprenori și CEO: ei își cunosc compania din interior și au explicațiile din spatele cifrelor, dar stakeholderii o văd din exterior și, de multe ori, au la dispoziție doar datele publice. TPC AI Analyzer arată ce poveste spun aceste cifre despre companie”, spune Călin Spiridon, Managing Partner TPC Concept.

În paralel cu vulnerabilitățile identificate, analiza indică și mai multe domenii cu perspective de dezvoltare. Printre acestea se numără infrastructura, energia, logistica, producția industrială, tehnologia și digitalizarea, susținute de investiții și schimbări structurale.

Rezultatele companiilor care activează în același domeniu pot fi însă foarte diferite. Potrivit TPC Concept, performanța depinde de relația dintre trei componente: mediul în care funcționează compania, strategia aleasă și capabilitățile organizației de a transforma strategia în rezultate.