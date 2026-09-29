Ce se întâmplă cu Shein? Profitul companiei s-a prăbușit, iar vânzările din Europa au scăzut

Platforma de modă rapidă Shein a raportat luni o diminuare semnificativă a profitului și o scădere a vânzărilor în Europa, potrivit primelor rezultate financiare publicate după listarea companiei. Evoluția readuce în atenția investitorilor presiunea exercitată asupra marjelor și ritmul mai lent de creștere.

Profitul net ajustat al companiei a ajuns la 228 de milioane de dolari în al doilea trimestru, cu 67% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent. Marja de profit s-a redus la 2,1%, de la 6,2% anul trecut.

Rezultatele au fost influențate de majorarea costurilor cu combustibilul pentru avioane și a cheltuielilor de transport de marfă, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Shein își bazează modelul de distribuție pe transportul aerian al hainelor către cumpărători din diferite piețe internaționale.

În Europa, vânzările au înregistrat o scădere puternică în trimestrul încheiat la sfârșitul lunii iunie. Compania a majorat prețurile și a redus cheltuielile pentru publicitatea online înainte de introducerea, de la 1 iulie, a taxei europene de 3 euro pentru coletele de comerț electronic cu valoare mică, potrivit celor relatate de Reuters.

Shein a raportat venituri totale de 11,08 miliarde de dolari pentru al doilea trimestru. Veniturile din Europa s-au redus cu 13,9%, până la 3,77 miliarde de dolari, în timp ce veniturile din Statele Unite au scăzut cu 6%, la 2,5 miliarde de dolari.

La nivel global, vânzările au crescut cu 0,9% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Avansul înregistrat în America Latină a compensat scăderile raportate pe principalele piețe ale companiei.

De la debutul tranzacționării la Bursa din Hong Kong, pe 1 septembrie, acțiunile Shein au pierdut 27,3% față de prețul de ofertă de 48,56 dolari Hong Kong pe acțiune. Evoluția acțiunilor a avut loc în condițiile în care rezultatele trimestriale au indicat o diminuare semnificativă a profitului.

„Estimăm că profiturile au scăzut cu peste 10% sub limita inferioară a intervalului sugerat de prospect”, au scris analiștii de la Jefferies.

Costurile de procesare a comenzilor au crescut cu 18,1%, o variație considerabil peste estimările Jefferies. Analiștii au evidențiat această evoluție în contextul în care majorarea cheltuielilor a avut loc înainte ca noile taxe europene să intre în vigoare.

Directorul general și președintele Shein, Yangtian Xu, a declarat că una dintre prioritățile companiei este creșterea stocurilor disponibile pe piața europeană. Compania și-a extins investițiile în spații de depozitare din Polonia. În decembrie anul trecut, Shein a deschis la Wroclaw un centru logistic cu o suprafață de 740.000 de metri pătrați.

Firma de imobiliare industriale CTP a anunțat că, în acest an, a închiriat către Shein încă 66.000 de metri pătrați de spații de depozitare în Polonia. Extinderea infrastructurii logistice vine în contextul în care compania își ajustează operațiunile de pe piața europeană.

Shein urmărește, totodată, o schimbare a structurii produselor comercializate, prin extinderea către articole și mărci cu prețuri mai ridicate. Potrivit lui Xu, această orientare ar urma să contribuie la creșterea profitabilității și este legată de planurile companiei de a-și extinde portofoliul de mărci, inclusiv prin achiziții.

„Pe măsură ce mixul de produse se schimbă către mărci cu prețuri mai mari, prețul mediu de vânzare al platformei va crește în mod corespunzător”, a declarat el într-un comunicat. „Viziunea noastră este să devenim o colecție de mărci bogat diversificată, care să satisfacă nevoile variate ale consumatorilor în mai multe categorii de preț și ocazii.”

Shein este cunoscută pentru comercializarea unor produse vestimentare la prețuri reduse, printre care rochii de 5 dolari și blugi de 10 dolari, precum și pentru campaniile de reduceri. Compania a fost nevoită să majoreze prețurile în Statele Unite anul trecut, după ce administrația Trump a eliminat politica de minimis, care permitea intrarea fără taxe vamale a coletelor cu valoare redusă.

În Europa, compania se confruntă în acest an cu o situație similară. Shein a precizat că taxele europene ar putea avea un efect mai mare asupra activității sale decât eliminarea măsurilor de minimis din Statele Unite.

Taxa europeană de 3 euro se aplică pentru fiecare categorie de produs dintr-un colet. Astfel, suma poate ajunge la 15 euro atunci când un cumpărător comandă cinci tipuri diferite de articole în aceeași comandă.

Uniunea Europeană pregătește și o taxă suplimentară de manipulare în valoare de 2 euro pentru coletele de comerț electronic cu valoare redusă. Măsura urmează să fie introdusă de la 1 noiembrie și adaugă o nouă componentă de cost pentru modelul de afaceri al Shein.