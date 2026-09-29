PepsiCo se pregătește de noi scumpiri. Decizia îi îngrijorează pe analiștii de pe Wall Street

PepsiCo pregătește noi scumpiri pentru o parte dintre băuturile, chipsurile și sosurile sale, la numai câteva luni după ce compania redusese prețurile unor produse. Schimbarea de strategie a atras atenția analiștilor de pe Wall Street, care se tem că problemele companiei pe piața din SUA sunt mai greu de rezolvat decât se credea inițial.

Deutsche Bank a retrogradat luni recomandarea pentru acțiunile PepsiCo și și-a redus prețul țintă, iar analiștii TD Cowen și-au diminuat estimările privind profitul companiei pentru anul acesta și anul viitor.

PepsiCo deține, pe lângă băuturile Pepsi, un portofoliu important de produse alimentare, printre care se numără Cheetos, Doritos și Tostitos. Compania a confirmat că intenționează să majoreze prețurile unor produse, fără să ofere mai multe comentarii.

Un reprezentant PepsiCo a precizat că prețurile anumitor sortimente de chipsuri vor crește cu un procent de ordinul unei singure cifre, situat în zona inferioară până la medie. Compania consideră că ajustarea este în linie cu inflația.

Chiar și după aceste majorări, prețurile ar urma să rămână sub nivelurile practicate înainte de reducerile aplicate la începutul acestui an.

Scumpirile ar urma să afecteze inclusiv pungile de chipsuri de dimensiunile comercializate în mod obișnuit în magazine, precum cele Doritos și Ruffles, precizează MarketWatch.

Schimbarea de direcție vine după ce PepsiCo a încercat anterior strategia opusă. Compania redusese cu până la 15% prețurile unor gustări precum Doritos și Cheetos, după ce consumatorii s-au plâns că produsele deveniseră prea scumpe.

Reducerile nu au reușit însă să producă îmbunătățirea dorită a vânzărilor, iar revenirea la scumpiri a ridicat semne de întrebare în rândul analiștilor.

Robert Moskow, analist TD Cowen, consideră că schimbarea mesajului conducerii privind accesibilitatea produselor și pierderile de cotă de piață din SUA sporesc riscurile pentru companie.

„Schimbarea discursului conducerii privind accesibilitatea și pierderile continue de cotă de piață din SUA cresc, în opinia noastră, profilul de risc pentru 2027”, a explicat acesta.

Deutsche Bank a retrogradat luni acțiunile PepsiCo la recomandarea „hold” și a redus prețul țintă de la 155 la 138 de dolari. Steve Powers, analist Deutsche Bank, a arătat că unele dintre scumpiri pot fi explicate prin costurile mai mari pentru combustibil, ingrediente, ambalaje și transport.

Problema este însă succesiunea de măsuri luate de companie, în condițiile în care reducerile de preț anterioare nu au reușit să îmbunătățească vânzările.

„Intervențiile și ajustările succesive sugerează că problemele de fond sunt mai dificil de rezolvat decât au înțeles inițial conducerea sau noi”, a spus Powers.

TD Cowen și-a redus la rândul său prețul țintă pentru acțiunile PepsiCo, de la 145 la 133 de dolari.

Acțiunile companiei pierdeau aproximativ 0,4% luni și se tranzacționau în jurul valorii de 128 de dolari. De la începutul anului, titlurile PepsiCo au scăzut cu aproximativ 11%.

PepsiCo se confruntă cu o concurență tot mai puternică atât din partea mărcilor mai mici, cât și din partea produselor vândute sub mărcile proprii ale marilor retaileri. Acestea din urmă sunt adesea mai ieftine, ceea ce le face mai atractive într-o perioadă în care cumpărătorii sunt tot mai atenți la prețuri.

Rezultatele trimestriale publicate în iulie au arătat că volumele vândute pentru gustări în America de Nord au stagnat.

Directorul general Ramon Laguarta a explicat atunci că performanțele diviziilor de gustări și băuturi au fost afectate de faptul că bugetele consumatorilor s-au redus pe fondul presiunilor inflaționiste.

Steve Powers consideră că problemele actuale au legătură și cu majorările agresive de preț aplicate de PepsiCo gustărilor din America de Nord în timpul și după pandemie.

În aceeași perioadă, compania a investit în personal și infrastructură, plecând de la așteptări mai ridicate privind creșterea.

„Astăzi, prin urmare, Pepsi pare prinsă între o structură de costuri construită pentru o creștere mai mare și un mediu de consum care rămâne structural mai slab decât se anticipa”, a explicat analistul Deutsche Bank.

PepsiCo se confruntă și cu schimbări mai ample ale comportamentului de consum. Utilizarea medicamentelor GLP-1 a modificat alimentația unor consumatori și apetitul acestora pentru gustări.

Compania încearcă să răspundă inclusiv prin lansarea unor produse noi, precum Doritos cu proteine și Pepsi cu fibre.

Robert Moskow a avertizat că, pe lângă efectele utilizării medicamentelor GLP-1, eventualele restricții asupra subvențiilor din cadrul Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ar putea exercita presiuni suplimentare asupra vânzărilor de gustări sărate.

Analistul consideră că PepsiCo va trebui să explice la următoarea prezentare a rezultatelor de ce strategia Frito-Lay nu a funcționat conform așteptărilor și cum intenționează să își schimbe abordarea în 2027, dincolo de simpla majorare a prețurilor.

În același timp, investitorii urmăresc și poziția Elliott Investment Management, investitor activist care deține 2% din acțiunile PepsiCo. Moskow a precizat că nu știe dacă Elliott va adopta o poziție mai agresivă față de companie, dar a remarcat că firma de investiții a procedat astfel în alte situații în care a încercat să determine schimbări.