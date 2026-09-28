Semnal pentru prețurile din România. Managerii anticipează scumpiri în mai multe sectoare

Managerii companiilor din România se așteaptă la o relativă stabilitate a activității economice în perioada septembrie-noiembrie 2026, însă perspectivele privind prețurile indică noi creșteri. Cele mai pronunțate tendințe de scumpire sunt anticipate în construcții și comerțul cu amănuntul, potrivit anchetei de conjunctură publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

În industria prelucrătoare, managerii estimează că volumul producției va rămâne relativ stabil în următoarele trei luni. Soldul conjunctural calculat de INS este de -1%.

În privința locurilor de muncă, estimările indică însă o scădere moderată a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de -6%.

În același timp, managerii anticipează o creștere a prețurilor produselor industriale, pentru care soldul conjunctural ajunge la +21%.

INS precizează că aceste valori reflectă percepțiile managerilor chestionați și nu trebuie interpretate drept procente efective de creștere sau scădere a producției, locurilor de muncă ori prețurilor. Soldul conjunctural reprezintă diferența dintre ponderea respondenților care anticipează o creștere și cea a respondenților care estimează o scădere.

Pentru sectorul construcțiilor, estimările indică o relativă stabilitate atât a volumului producției, cât și a numărului de angajați.

Soldul conjunctural este de -5% în cazul producției și de -1% în ceea ce privește numărul de salariați.

Perspectivele sunt diferite în cazul prețurilor. Managerii se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o tendință ascendentă, soldul conjunctural fiind de +33%.

În comerțul cu amănuntul, cifra de afaceri este estimată să rămână relativ stabilă în perioada septembrie-noiembrie, cu un sold conjunctural de -1%.

În schimb, companiile din acest sector anticipează o creștere moderată a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de +7%.

Și comercianții se așteaptă la scumpiri. Potrivit INS, 33% dintre managerii chestionați estimează majorări ale prețurilor, în timp ce numai 1% anticipează scăderi. Rezultă astfel un sold conjunctural de +32%, care indică o tendință de creștere a prețurilor.

În sectorul serviciilor, managerii estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -3%.

Și numărul angajaților ar urma să rămână relativ stabil, conform estimărilor respondenților, cu un sold de -4%.

Pentru prețurile de vânzare sau de facturare a serviciilor este anticipată însă o creștere moderată, indicată de un sold conjunctural de +14%.

În ansamblu, ancheta INS arată că managerii nu anticipează modificări majore ale activității economice în perioada septembrie-noiembrie 2026. În privința prețurilor, însă, estimările indică o tendință de creștere în toate sectoarele analizate, cea mai accentuată fiind semnalată în construcții și comerț.

Datele provin din anchetele de conjunctură realizate de INS în septembrie 2026 și reprezintă estimările managerilor companiilor cu privire la evoluția activității, a numărului de salariați și a prețurilor în următoarele trei luni.