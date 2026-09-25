H&M închide mai multe magazine decât deschide în 2026. Ce planuri are retailerul pentru România

H&M continuă în 2026 restructurarea rețelei globale de magazine, în paralel cu investițiile în spațiile fizice și în canalele digitale. Grupul suedez intenționează să deschidă aproximativ 90 de magazine și să închidă circa 170, însă România nu se află pe lista piețelor unde sunt programate deschideri sau închideri.

Retailerul are o marjă importantă de manevră în administrarea rețelei, deoarece poate renegocia sau rezilia aproximativ o treime dintre contractele de închiriere în fiecare an.

Pentru 2026 sunt planificate aproximativ 90 de deschideri și circa 170 de închideri. Noile magazine vor apărea în toate regiunile în care operează grupul, însă majoritatea investițiilor vor fi concentrate pe piețele aflate în creștere. În același timp, compania continuă extinderea digitală pe noi piețe și canale.

La 31 august 2026, grupul H&M avea 4.023 de magazine. Numărul este cu 95 mai mic decât în aceeași perioadă din anul precedent, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 2%.

În primele nouă luni ale actualului an financiar au fost deschise 59 de magazine și închise 137. Dintre toate unitățile grupului, 247 sunt operate de parteneri în sistem de franciză.

Strategia pentru România este diferită. H&M nu are în acest moment planuri pentru deschiderea unor noi magazine, dar nici pentru închiderea unor unități existente.

Retailerul operează 53 de magazine în 28 de orașe din România. Bucureștiul are cea mai mare rețea, cu 12 magazine, fiind urmat de Cluj-Napoca, unde funcționează trei locații.

Investițiile vor continua însă prin modernizarea spațiilor existente.

„În acest moment, nu avem planificate deschideri de noi magazine, însă continuăm să investim în modernizarea rețelei existente. Renovările fac parte din eforturile noastre constante de a îmbunătăți experiența de cumpărături și de a le oferi clienților spații cât mai actuale, relevante și inspiraționale. În această toamnă, două dintre magazinele noastre vor trece printr-un astfel de proces de renovare”, au declarat reprezentanții companiei pentru Economica.

În alte regiuni, H&M continuă expansiunea. În trimestrul al treilea au fost inaugurate primele două magazine din Paraguay, iar în 2027 compania urmează să intre în Argentina prin sistemul de franciză. Primul magazin este programat în centrul comercial Alto Palermo din Buenos Aires.

Malta și Azerbaidjan vor deveni noi piețe pentru H&M în trimestrul al patrulea din 2026. Tot în această perioadă, ARKET va deschide primul magazin din Lituania.

Investițiile în magazinele fizice și digitale rămân una dintre principalele direcții ale grupului în 2026. H&M continuă modernizarea unei părți importante a rețelei prin schimbări de amenajare, prezentare și tehnologie.

În primele nouă luni ale anului financiar, perioada 1 decembrie 2025 – 31 august 2026, H&M a raportat vânzări nete de 161,6 miliarde de coroane suedeze, față de 169 de miliarde de coroane în perioada similară a anului trecut.

Profitul brut a ajuns la 87 de miliarde de coroane suedeze, comparativ cu 88,7 miliarde anterior. Marja brută s-a îmbunătățit însă de la 52,5% la 53,9%.

Profitul operațional a crescut de la 12 miliarde la 13,4 miliarde de coroane suedeze, iar marja operațională a urcat de la 7,1% la 8,3%.

Daniel Ervér, CEO-ul H&M, a precizat că vânzările din trimestrul al treilea au crescut cu 1% în monede locale, iar colecțiile de vară au avut o evoluție bună, în special spre sfârșitul perioadei.

„În același timp, vânzările au fost afectate, printre altele, de perturbările continue din rețeaua logistică din Europa și din lanțul global de aprovizionare”, a explicat Daniel Ervér.

La finalul trimestrului, H&M opera cu aproximativ 2% mai puține magazine decât în aceeași perioadă a anului precedent.