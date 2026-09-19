Turiștii străini lasă mai mulți bani în România. Din ce țări vin cei care plătesc cel mai mult

Turiștii străini au cheltuit mai mult în România în iulie și august 2026, potrivit unei analize Global Payments privind plățile cu carduri emise în străinătate. Valoarea tranzacțiilor procesate la terminalele companiei a crescut cu 63% față de aceeași perioadă din 2025. Marea Britanie conduce clasamentul după sumele achitate. Cardurile emise în Irlanda au înregistrat cea mai mare valoare medie a unei plăți.

Turiștii străini au efectuat mai multe plăți la terminalele Global Payments din România în această vară, iar suma medie achitată la o tranzacție a depășit nivelul din anul precedent. Analiza indică și o diversificare a piețelor de proveniență: alături de Marea Britanie, Germania, Italia și Franța, au crescut cheltuielile realizate cu carduri emise în Israel, Turcia și Statele Unite.

În perioada iulie–august 2026, valoarea tranzacțiilor cu carduri emise în străinătate, procesate prin terminalele companiei, s-a apropiat de 250 de milioane de lei. Creșterea față de aceleași două luni din 2025 a fost de 63%. Datele se referă la plățile înregistrate în rețeaua Global Payments, fără a reprezenta totalitatea cheltuielilor turiștilor străini în România.

Numărul tranzacțiilor a avansat cu 52%. Totodată, valoarea medie a unei plăți a ajuns la 159 de lei, cu aproximativ 7% peste cea din vara anului trecut.

Datele Institutului Național de Statistică prezentate în analiză arată și o creștere a numărului de turiști străini. În iulie 2026, România a înregistrat cu peste 53.000 mai mulți decât în aceeași lună din 2025, ceea ce reprezintă un avans de 20,4%. De la începutul anului, numărul acestora a crescut cu aproximativ 134.000, respectiv cu 9,8%.

Marea Britanie ocupă prima poziție în clasamentul Global Payments după valoarea tranzacțiilor, cu peste 45 de milioane de lei achitate prin carduri emise în această țară. Suma este cu 53,5% mai mare decât în vara precedentă.

Pe locul următor se află Germania, cu plăți de peste 28 de milioane de lei și o creștere de 60,7%. Italia a înregistrat tranzacții de 21,5 milioane de lei, în urcare cu 51,8%.

Dintre marile piețe vest-europene, Franța a avut cea mai ridicată creștere procentuală, de 67,3%. În același timp, Ucraina a avansat de pe poziția a zecea, ocupată în 2025, în primele cinci țări după valoarea plăților. Tranzacțiile cu carduri ucrainene au crescut valoric cu 150,9%.

Ionela Mitran, Country Manager Global Payments România, a explicat că piețele tradiționale își păstrează pozițiile, însă unele dintre cele mai mari creșteri provin din alte țări.

„Vedem, totodată, și o diversificare tot mai mare a țărilor din care provin acești turiști. Principalele piețe-sursă se mențin în top, însă unele dintre cele mai puternice creșteri din acest an vin din afara nucleului tradițional de vizitatori”, a declarat Ionela Mitran, Country Manager Global Payments România.

Cardurile emise în țări care aveau anterior o pondere mai redusă au înregistrat creșteri importante ale valorii plăților în România. În cazul Israelului, avansul a fost de 211% față de vara trecută, ceea ce înseamnă că suma totală achitată s-a mai mult decât triplat.

Valoarea tranzacțiilor cu carduri emise în Turcia a crescut cu 81%, iar cea aferentă cardurilor din Statele Unite a urcat cu 76%.

Clasamentul valorii medii a unei plăți diferă de cel al sumelor totale cheltuite. Pentru cardurile israeliene, media a fost de 234 de lei pe tranzacție, în timp ce pentru cele americane a ajuns la 252 de lei.

Cel mai ridicat nivel a fost înregistrat în cazul cardurilor emise în Irlanda, cu o medie de 331 de lei la fiecare plată.

Bucureștiul ocupă primul loc între destinațiile analizate de Global Payments în funcție de valoarea plăților cu carduri emise în străinătate. Potrivit companiei, sumele achitate în Capitală în iulie și august au crescut cu 45% față de perioada corespunzătoare din 2025.

Constanța, Timișoara și Brașov urmează după București în clasamentul valorii tranzacțiilor.

În Iași, valoarea plăților a avansat cu 38,5%, iar numărul tranzacțiilor a crescut cu peste 50%. Bacăul a înregistrat, la rândul său, o majorare de 46,3% a sumelor achitate.

Timișoara se remarcă prin valoarea medie a unei tranzacții, de aproximativ 233 de lei. Niveluri apropiate au fost înregistrate în Sibiu, cu 232 de lei, și în Craiova, cu 231 de lei.

Analiza Global Payments arată că majorarea cheltuielilor vizitatorilor poate aduce încasări suplimentare mai multor categorii de afaceri locale. Pe lângă hoteluri, de consumul turiștilor beneficiază restaurantele, magazinele, transportul și alte servicii.

Diversificarea țărilor de proveniență este prezentată în analiză ca un factor care poate reduce dependența industriei turistice de câteva piețe europene tradiționale și poate spori contribuția economică a sezonului turistic.