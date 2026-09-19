Ucraina cere încă 32,6 miliarde de euro de la UE pentru 2027. Comisia Europeană va analiza solicitarea

Ucraina solicită Uniunii Europene un sprijin financiar suplimentar de 32,6 miliarde de euro pentru anul viitor, peste programul de asistență de 90 de miliarde de euro aflat deja în derulare. Ministrul ucrainean de Finanțe, Sergii Marcenko, a prezentat din nou necesarul de finanțare în timpul reuniunii informale a miniștrilor de Finanțe din UE, organizată la Dublin. Comisia Europeană a transmis că solicitarea va fi analizată, relatează EFE.

Sergii Marcenko le-a transmis oficialilor europeni că Ucraina se confruntă cu „nevoi de finanţare neacoperite” estimate la aproximativ 32,6 miliarde de euro.

Informațiile privind discuțiile purtate la Dublin au fost prezentate de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, în cadrul conferinței de presă organizate după reuniunea miniștrilor de Finanțe din statele membre.

Bruxellesul și Kievul lucrează în prezent la stabilirea necesarului financiar al Ucrainei pentru anul viitor. Potrivit lui Dombrovskis, într-un „termen relativ scurt” ar urma să poată fi „cuantificat deficitul” de finanțare.

Comisarul european a explicat că necesarul financiar al Ucrainei este în creștere, în condițiile în care, potrivit acestuia, „invazia şi agresiunea rusă se intensifică”.

În același timp, Dombrovskis a invocat evaluările Fondului Monetar Internațional. Acestea indică posibilitatea ca sprijinul financiar extern promis deja Kievului să nu acopere integral necesarul și să fie nevoie de fonduri suplimentare.

Cele 32,6 miliarde de euro ar veni peste programul de 90 de miliarde de euro

Solicitarea prezentată de Ucraina nu face parte din actualul program european de sprijin financiar, ci ar reprezenta o sumă suplimentară.

UE are deja în derulare un program de asistență pentru Kiev în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Banii sunt acordați sub forma unui împrumut și urmează să ajungă în Ucraina în tranșe până la sfârșitul anului viitor.

Din suma totală, 60 de miliarde de euro sunt destinate achizițiilor militare, în timp ce alte 30 de miliarde de euro sunt prevăzute pentru finanțarea deficitului bugetar al Ucrainei.

Conform mecanismului stabilit, Kievul va trebui să ramburseze împrumutul dacă Rusia va plăti Ucrainei „reparaţii de război”. În caz contrar, plata va reveni statelor membre ale UE care au acceptat garantarea împrumutului.

Ungaria, Cehia și Slovacia sunt cele trei state care nu participă la acest mecanism de garantare.

În condițiile în care necesarul financiar al Ucrainei ar putea crește, Comisia Europeană analizează și variantele prin care ar putea fi obținute resurse suplimentare.

Valdis Dombrovskis a precizat că executivul european nu exclude reluarea discuțiilor privind utilizarea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană în urma sancțiunilor impuse Moscovei.

Varianta a revenit în atenție și după ce Spania, Polonia, Olanda și Suedia au cerut luna trecută, printr-o scrisoare, analizarea acestei posibilități. Cele patru state au avertizat că actualul împrumut de 90 de miliarde de euro ar putea să nu fie suficient pentru necesitățile Ucrainei.

Folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei nu este o propunere nouă. Subiectul a fost discutat de statele membre în decembrie 2025, însă nu s-a ajuns la consens.

Una dintre principalele obiecții a venit din partea Belgiei, țară în care se află cea mai mare parte a activelor vizate. Guvernul belgian și-a exprimat temerea privind posibile represalii din partea Moscovei.

În lipsa unui acord pentru această variantă, statele membre au ales o altă soluție pentru finanțarea programului de 90 de miliarde de euro.

Cele 90 de miliarde de euro destinate Ucrainei sunt finanțate prin emiterea de datorie comună la nivelul Uniunii Europene, cu garanțiile statelor membre participante.

Ungaria, Cehia și Slovacia au solicitat să nu participe la garantarea împrumutului și au obținut această derogare. Cele trei țări amenințaseră că, în lipsa scutirii, ar fi blocat mecanismul prin veto.

Noua solicitare de 32,6 miliarde de euro deschide astfel o nouă discuție privind necesarul financiar al Kievului pentru anul viitor și sursele din care ar putea fi acoperit. Comisia Europeană urmează să stabilească, împreună cu autoritățile ucrainene, dimensiunea deficitului de finanțare înaintea unor eventuale decizii privind acordarea unui sprijin suplimentar.