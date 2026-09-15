SUA amenință UE cu represalii din cauza politicii „Made in Europe”. Washingtonul cere acces mai larg pentru companiile americane

Statele Unite amenință Uniunea Europeană cu măsuri de răspuns dacă Bruxelles-ul nu renunță la prevederile care favorizează produsele fabricate în Europa în viitorul buget comunitar. Washingtonul avertizează că mecanismul ar putea afecta colaborarea transatlantică și propune în schimb formule precum „Made with Europe” sau, în domeniul apărării, „Made in NATO”.

Statele membre negociază în prezent bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Acesta include un fond de 402 miliarde de euro destinat competitivității, prin care ar urma să fie favorizată producția în interiorul UE a unor bunuri considerate importante, inclusiv în domeniul apărării.

O asemenea abordare ar putea limita accesul companiilor din afara Uniunii la finanțarea europeană, obiectivul fiind protejarea intereselor economice și de securitate strategică ale blocului comunitar.

Statele Unite consideră însă că extinderea preferinței europene poate afecta relația economică și industrială dintre cele două părți.

Într-un document transmis legislatorilor europeni, Washingtonul avertizează că va analiza posibile măsuri de răspuns dacă prevederile sunt extinse în domeniul apărării, transmite Euronews.

Una dintre măsurile luate în calcul este retragerea unor derogări și excepții de la politica americană „Buy American”.

„Odată cu extinderea în continuare a măsurilor de preferință europeană în fondurile UE pentru apărare, Statele Unite vor analiza toate măsurile potențiale de răspuns, inclusiv retragerea derogărilor și excepțiilor generale existente de la «Buy American» asociate acordurilor reciproce privind achizițiile în domeniul apărării cu 19 dintre cele 27 de state membre”, se arată în document.

Legislația „Buy American” obligă guvernul SUA, inclusiv Departamentul american al Apărării, să acorde prioritate produselor fabricate în Statele Unite pentru anumite achiziții publice. Există însă și excepții, inclusiv în sectorul apărării, pentru unele state europene.

Retragerea acestor facilități ar putea reprezenta răspunsul Washingtonului la limitarea accesului companiilor americane la finanțările europene.

Documentul american susține că preferința pentru produsele europene ar împiedica „parteneriatul” și „colaborarea” cu Statele Unite.

Washingtonul cere UE să adopte în schimb un sistem de tip „Made with Europe”, care ar permite o participare mai largă a partenerilor externi.

Pentru sectorul apărării, americanii propun conceptul „Made in NATO”. O asemenea formulă ar putea permite companiilor din statele Alianței Nord-Atlantice să participe la proiectele finanțate de UE, chiar dacă producția nu este realizată exclusiv în interiorul Uniunii.

Tensiunile au apărut și în jurul programului Security Action for Europe, creat în 2025. Preferința europeană pentru achizițiile comune de armament și echipamente militare a provocat deja dispute comerciale între Washington și Bruxelles.

Franța și Comisia Europeană au susținut în ultimul an principiul „Made in Europe” în mai multe inițiative menite să consolideze industria europeană. În același timp, statele din afara UE au făcut presiuni pentru a evita excluderea companiilor lor de pe piața europeană.

Noua dispută apare într-un context în care relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană au fost marcate de tensiuni de la începutul celui de-al doilea mandat al administrației Trump.

Washingtonul a amenințat în repetate rânduri cu introducerea unor tarife și a criticat reglementările europene din domeniul mediului și al economiei digitale, pe care Casa Albă le consideră bariere netarifare. Comisia Europeană sperase că acordul comercial încheiat în iulie 2025 va contribui la stabilizarea relației transatlantice.