Bitcoin, Ethereum, XRP scad după votul eșuat din Senatul SUA privind Clarity Act

Principalele criptomonede au înregistrat scăderi puternice marți, după ce Senatul Statelor Unite nu a reușit să adopte Digital Asset Market Clarity Act, cunoscut drept CLARITY Act. Bitcoin a coborât cu peste 4%, în timp ce XRP a pierdut peste 10% din valoare.

Proiectul legislativ avea nevoie de 60 de voturi pentru a trece de Senat, însă rezultatul votului a fost de 49 la 50.

Eșecul reprezintă o lovitură pentru industria cripto, care susține în mare parte proiectul deoarece acesta ar introduce un cadru federal clar pentru reglementarea activelor digitale în Statele Unite.

CLARITY Act va trebui acum să fie reintrodus în Congres la o dată ulterioară. Șansele ca acest lucru să se întâmple suficient de repede pentru ca proiectul să devină lege până la sfârșitul anului sunt considerate reduse, în condițiile în care se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, transmite Forbes.

Reacția pieței a fost rapidă. Bitcoin a pierdut 4,1% marți după-amiază și a ajuns în jurul valorii de 75.000 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele cinci zile de tranzacționare.

Ethereum a scăzut cu peste 5%, până la 2.397 de dolari, atingând la rândul său minimul ultimelor cinci zile.

Pierderile au fost și mai mari în cazul XRP, care a coborât cu 10,3%. Dogecoin a pierdut 5,6%, iar Solana a scăzut cu peste 4%.

Nu toate activele digitale au fost afectate în aceeași măsură. Tether, Binance Coin și USD Coin au înregistrat scăderi de numai câteva fracțiuni de procent.

Proiectul urmărește să stabilească mai clar responsabilitățile autorităților federale în supravegherea diferitelor categorii de active digitale.

Mărfurile digitale precum Bitcoin ar intra sub autoritatea Commodity Futures Trading Commission (CFTC), în timp ce tokenurile emise de companii pentru atragerea de capital ar fi supravegheate de Securities and Exchange Commission (SEC).

Proiectul stabilește și un cadru pentru emitenții de stablecoins. Băncile tradiționale și companiile cripto ar putea emite astfel de active dacă îndeplinesc anumite condiții.

Platformele de tranzacționare ar trebui, de asemenea, să separe fondurile clienților de banii proprii și să introducă sisteme de supraveghere pentru prevenirea manipulării pieței și a tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate.

Deși CLARITY Act ar crește supravegherea guvernamentală asupra sectorului, numeroase companii cripto îl susțin. Acestea consideră că reguli federale clare ar conferi mai multă legitimitate industriei, ar putea atrage investiții instituționale și ar reduce practica reglementării prin acțiuni în instanță inițiate de SEC.

Proiectul întâmpină însă opoziție din partea unor democrați. Senatoarea Elizabeth Warren se numără printre criticii care susțin că prevederile sunt insuficient de stricte și conțin lacune care le-ar putea permite președintelui Donald Trump și altor oficiali să beneficieze de afaceri din sectorul cripto.

Trump și familia sa dețin participații la World Liberty Financial, companie care comercializează active digitale și stablecoin-ul USD1. Familia Trump deține, de asemenea, majoritatea ofertei criptomonedei meme $TRUMP.