Isar Aerospace anunță cinci noi lansări după succesul rachetei Spectrum. Misiunile sunt programate între 2028 și 2030

Compania aerospațială germană Isar Aerospace a anunțat, marți, semnarea la Paris a unui contract cu compania americană Seops pentru încă cinci lansări ale rachetei Spectrum. Misiunile sunt programate să aibă loc între 2028 și 2030, la câteva zile după prima lansare cu succes a rachetei Spectrum.

Acordul a fost anunțat în marja WSBW (World Space Business Week), evenimentul spațial internațional anual desfășurat la Paris. Cele cinci misiuni vor fi realizate de la baza de lansare a Isar Aerospace din Andoya, Norvegia, precum și de la viitorul Spaceport Nova Scotia din Canada.

Anunțul vine după succesul lansării rachetei Spectrum din 5 septembrie. Compania germană, fondată în 2018, se pregătește ca primul său zbor comercial să aibă loc cât mai curând posibil, potrivit informațiilor oferite de Stella Guillen, director comercial al Isar Aerospace.

Compania are deja un program complet pentru 2027 și 2028, cu clienți din întreaga lume. În paralel, Isar Aerospace a început pregătirile pentru producție, iar zborurile cu numerele 3, 4, 5, 6 și 7 sunt în curs de pregătire în fabrica companiei, conform AFP.

„Avem un program complet în 2027 şi 2028 cu clienţi din întreaga lume. Începerăm producţia şi ne pregătim pentru aceasta. Zborurile 3, 4, 5, 6 şi 7 sunt în curs de pregătire în uzina noastră”, a declarat Stella Guillen, director comercial al Isar Aerospace.

Racheta Spectrum a fost lansată pe 5 septembrie de la Andoya, în nordul Norvegiei, la nord de Cercul Polar Arctic. În cadrul acestei misiuni, racheta a atins pentru prima dată orbita și a plasat în spațiu cinci sateliți mici.

Succesul vine după primul test al rachetei, desfășurat în martie 2025. Atunci, misiunea s-a încheiat cu un accident după numai 30 de secunde de zbor.

Isar Aerospace se află într-o competiție cu mai mulți operatori europeni. Printre aceștia se numără compania franceză MaiaSpace, filială a ArianeGroup care dezvoltă lansatorul reutilizabil Maia, și compania germană Rocket Factory Augsburg. Cei doi concurenți nu au efectuat încă primele zboruri.

Isar Aerospace se pregătește să se mute într-o nouă fabrică din Parsdorf, în apropiere de Munchen. Unitatea are o suprafață de 40.000 de metri pătrați și este concepută pentru consolidarea echipelor companiei și pentru a permite producția a până la 40 de vehicule de lansare pe an.

Can Araz, șeful programului Spectrum la Isar, a explicat că noua fabrică va permite creșterea rapidă a producției, astfel încât compania să poată ajunge la aproximativ 40 de lansări pe an.

Potrivit acestuia, infrastructura de lansare reprezintă în prezent un blocaj pentru dezvoltarea companiei.

Deși Isar Aerospace se numără printre cei cinci operatori europeni selectați pentru a se instala la fosta bază de lansare Diamant din Kourou, Guyana Franceză, compania estimează că platforma de lansare din Canada ar putea deveni operațională mai devreme.

Isar Aerospace studiază și posibilitatea reutilizării rachetei Spectrum, însă nu a luat încă o decizie în acest sens. Alegerea depinde în special de ecuația economică și de rata de lansare pe care compania urmărește să o atingă.

Can Araz a precizat, de asemenea, că nu toate rachetele trebuie neapărat să fie reutilizabile, ceea ce indică faptul că Isar Aerospace analizează modelul de reutilizare în funcție de necesitățile operaționale și de eficiența economică.