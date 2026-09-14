Amazon suspendă operațiunile cu 21 Air, după accidentul aviatic din Miami

Un accident aviatic grav produs pe aeroportul din Miami determină Amazon să ia măsuri împotriva companiei care a operat aeronava cargo implicată. Cinci persoane au murit, iar ancheta NTSB scoate la iveală informații despre ultimele momente ale aterizării.

Amazon a anunțat suspendarea operațiunilor cu compania 21 Air, cu sediul în Miami, care a operat aeronava închiriată de Amazon Air implicată în incidentul de pe aeroportul din Miami, soldat cu moartea a cinci persoane.

Kelly Nantel, purtătoarea de cuvânt a Amazon, a declarat duminică, într-un comunicat de presă, că, după incidentul tragic de weekendul trecut, compania a acordat timp pentru sprijinirea anchetei și analizarea circumstanțelor. Ulterior, Amazon a decis să suspende operațiunile cu 21 Air, operatorul zborului 7598.

Amazon a precizat că va continua să sprijine ancheta și toate persoanele afectate de incident.

Zborul cargo operat de 21 Air pentru Amazon Air, rețeaua logistică de transport de mărfuri a Amazon, a depășit capătul pistei în timpul aterizării pe Aeroportul Internațional din Miami și a lovit mai multe vehicule aflate la sol, potrivit autorităților.

Aeronava implicată în incident era un Boeing 767-300 vechi de 32 de ani. Potrivit serviciului Flightradar24, avionul a fost folosit ca aeronavă de pasageri de mai multe companii aeriene între 1994 și 2015.

„După tragicul incident de weekendul trecut, am acordat timp sprijinirii anchetei şi analizării circumstanţelor incidentului, şi am decis să suspendăm operaţiunile cu 21 Air, operatorul zborului 7598”, a declarat Nantel.

Comisia Națională pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), instituția care investighează incidentul, a anunțat săptămâna trecută, pe baza datelor extrase din înregistratorul de zbor, că piloții au luat în calcul anularea aterizării după ce aeronava atinsese deja pista.

NTSB a precizat că, cu puțin peste un minut înainte de contactul cu pista, unul dintre piloți a avertizat că aeronava zbura cu o viteză prea mare.

Avionul efectua al treilea zbor din ziua respectivă și decolase de la San Juan, Puerto Rico. Anterior, aeronava efectuase curse de la Cincinnati la Miami și de la Miami la San Juan.