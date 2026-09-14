Lemnele de foc s-au scumpit înainte de sezonul rece. Cât îi costă pe români proviziile pentru iarnă

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne de foc au început să cumpere provizii înaintea sezonului rece, deși în unele zone temperaturile sunt încă ridicate. Prețurile au crescut destul de mult față de anul trecut, potrivit analizei. La comercianții privați din sudul țării, un metru cub poate costa până la 700 de lei. Unii cumpărători se grăbesc să își asigure necesarul pentru iarnă de teama unor noi scumpiri sau a dificultăților de aprovizionare.

Lemnele de foc necesare încălzirii unei case de aproximativ 100 de metri pătrați pot însemna o cheltuială de până la 4.500 de lei, pentru un consum estimat la 10–12 metri cubi, potrivit datelor prezentate în reportaj. Suma diferă în funcție de prețul de achiziție și nu acoperă neapărat toate serviciile de care are nevoie cumpărătorul.

Transportul și, după caz, tăierea lemnelor se plătesc suplimentar. Aceste cheltuieli măresc bugetul necesar pentru iarnă și pun presiune în special pe gospodăriile cu venituri mici.

Aprovizionarea a început deja pentru o parte dintre cei care folosesc sobe sau centrale pe lemne, îngrijorați că în octombrie vor găsi mai greu cantitățile necesare. Posibilitatea unor prețuri mai mari îi determină, de asemenea, să cumpere înainte de venirea frigului.

Domnul Eftenie, intervievat de Observator News, spune că întreaga cantitate de care are nevoie, împreună cu serviciile suplimentare, îl costă aproximativ 8.000 de lei sau chiar mai mult.

„Te duce în jurul la 8.000 de lei, poate şi mai mult cu totul, cu spartul şi cu asta”, spune el.

Întrebat despre posibilitatea unei scumpiri în septembrie, acesta a estimat că prețul unui metru cub livrat la domiciliu ar putea ajunge la 500 de lei.

„S-ar putea. S-ar putea să se mai şi scumpească. Poate să ajungă şi la 500 de lei metrul cub. Adus acasă”, mai explică Eftenie.

Pentru persoanele cu venituri reduse, achiziția lemnelor necesare pe durata iernii presupune sume pe care nu le pot acoperi cu ușurință. O persoană intervievată în reportaj a declarat că a amânat cumpărarea din cauza diferenței dintre prețul cerut și pensia disponibilă.

„Nu, nu am cumpărat.fiindcă sunt foarte scumpe. Metrul cub ajunge la 450, pensiile sunt sub 2000”.

Dificultatea de a plăti întreaga provizie este accentuată de cheltuielile pentru aducerea și pregătirea lemnelor. Pe lângă cantitatea cumpărată, gospodăriile pot avea de achitat transportul și serviciile de tăiere.

Prețul unui metru cub de lemne de foc variază în funcție de zonă, de tipul lemnului și de furnizor. Dintre valorile prezentate în reportaj, cele mai ridicate sunt practicate de comercianții privați din sudul României, unde metrul cub poate ajunge la 700 de lei.

În Moldova, precum și în județele Harghita, Covasna și Brașov, sunt indicate prețuri de aproximativ 500 de lei pe metru cub. Pentru lemnul vândut de Romsilva în aceste județe sunt menționate valori de circa 350 de lei pe metru cub, cele mai mici din comparația prezentată.

Locul de achiziție influențează astfel costul întregii provizii. În cazul familiilor care cumpără cantități mari, o diferență de câteva sute de lei pentru fiecare metru cub modifică semnificativ suma necesară.

Bugetul final depinde de cantitatea folosită pentru încălzire, de prețurile din zonă și de serviciile suplimentare. Aceste costuri, care pot ridica factura la câteva mii de lei, îi determină pe unii cumpărători să înceapă pregătirile cu mult înaintea sezonului rece.

Familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot cere sprijin financiar pentru încălzire la primăria de domiciliu, în condițiile de eligibilitate prezentate de sursa citată.

Pentru familii, plafonul menționat este de 1.386 de lei venit net lunar pe membru. În cazul persoanelor singure, limita indicată este de 2.053 de lei pe lună. Cei care se încadrează în aceste plafoane se pot adresa primăriei pentru a solicita ajutorul destinat încălzirii locuinței.