Banii destinați principalelor forme de sprijin social au fost virați către beneficiari, acoperind o gamă largă de prestații esențiale pentru populație. Sumele cele mai consistente au fost alocate pentru alocațiile de stat pentru copii, unde peste 1,1 miliarde de lei au fost distribuite către 3.574.292 de beneficiari.

În același timp, indemnizațiile pentru creșterea copilului au însumat peste 573 de milioane de lei, fiind acordate unui număr de 148.585 de beneficiari. Pentru stimulentul de inserție, destinat reintegrării părinților în activitate, au fost plătite peste 55 de milioane de lei către 72.490 de persoane.

Un alt segment important de plăți a vizat persoanele cu dizabilități, unde suma totală a depășit 586 de milioane de lei, pentru un număr de 933.193 de beneficiari.

În paralel, sprijinul pentru persoanele afectate de boli grave a continuat, fiind virate peste 14 milioane de lei pentru 13.690 de beneficiari de alocații de hrană pentru HIV/SIDA și aproape 3 milioane de lei pentru 3.531 de beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru TBC.

De asemenea, statul a direcționat aproape 37 de milioane de lei pentru 28.114 beneficiari ai alocației de plasament. În cazul venitului minim de incluziune, suma totală a depășit 174 de milioane de lei, fiind acordată către 262.454 de beneficiari, potrivit datelor oficiale transmise.

Banii pentru sprijinirea consumului de energie și încălzire au fost distribuiți de ANPIS către sute de mii de familii și persoane singure aflate în dificultate, în contextul sezonului rece. Plățile au acoperit mai multe tipuri de combustibil și forme de consum, în funcție de situația fiecărui beneficiar.

Astfel, peste 6 milioane de lei au fost virați pentru 193.570 de familii vulnerabile și persoane singure care au beneficiat de ajutor și supliment pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. În cazul încălzirii pe bază de gaze naturale, s-au acordat peste 4,8 milioane de lei pentru 52.318 beneficiari.

Pentru cei care utilizează energia termică, sumele au depășit 1,5 milioane de lei, fiind direcționate către 9.993 de familii și persoane singure. În același timp, sprijinul pentru încălzirea cu lemne a fost unul dintre cele mai extinse, depășind 14 milioane de lei pentru 641.541 de persoane și gospodării vulnerabile.

Un alt mecanism important de sprijin l-a reprezentat acordarea tichetului de energie, introdus pentru combaterea sărăciei energetice. Aproape 36 de milioane de lei au fost virați pentru 718.066 de beneficiari, în baza reglementărilor stabilite prin OUG nr. 35/2025, care vizează susținerea consumatorilor casnici aflați în dificultate.

Distribuția acestor fonduri reflectă amploarea sistemului de asistență socială și volumul semnificativ de resurse mobilizate pentru susținerea categoriilor vulnerabile, în condițiile creșterii costurilor de trai și ale presiunilor economice resimțite la nivelul populației.