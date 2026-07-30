Anchetă de amploare privind obținerea frauduloasă a cetățeniei române. Procurorii investighează o schemă care implica acte falsificate în Ucraina pentru mii de euro

Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) au prins în flagrant, la 28 iulie 2026, o persoană într-un dosar privind obținerea frauduloasă a cetățeniei române. În urma probelor administrate, două inculpate au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Ancheta vizează infracțiuni de trafic de influență, complicitate la fals în înscrisuri oficiale, instigare la abuz în serviciu și complicitate la dare de mită. Potrivit procurorilor, în dosar au fost solicitate sume de bani pentru pregătirea și facilitarea soluționării unor dosare de redobândire a cetățeniei române, fiind investigate inclusiv falsificarea unor acte de stare civilă și presupuse intervenții asupra unor funcționari din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC).

Conform probatoriului, în Ucraina ar fi fost falsificate acte de stare civilă pentru a crea în mod fictiv ascendența necesară redobândirii cetățeniei române.

Parchetul General a precizat că una dintre inculpate a fost prinsă în flagrant în cursul zilei de 28 iulie 2026, în timp ce primea suma de 7.500 de euro.

Cea de-a doua inculpată este Maria Dimitriu, persoană cu dublă cetățenie, moldovenească și română, față de care procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru trafic de influență, complicitate la fals în înscrisuri oficiale și instigare la abuz în serviciu.

Potrivit anchetei, la 2 octombrie 2025, Maria Dimitriu ar fi pretins de la un martor suma de 5.000 de euro pentru pregătirea dosarului de depunere la Autoritatea Națională pentru Cetățenie în vederea redobândirii cetățeniei române, deși știa că acesta este cetățean tunisian și nu are ascendenți născuți pe teritoriile României Mari înainte de 1940.

Anchetatorii susțin că inculpata i-ar fi creat martorului convingerea că are influență asupra funcționarilor ANC și că depunerea dosarului nu va întâmpina probleme, deoarece acesta urma să fie însoțit de un avocat, iar cererea urma să fie primită de un funcționar cu care avea relații apropiate.

Suma de 5.000 de euro a fost remisă la 6 noiembrie 2025 inculpatei și unui cetățean ucrainean.

În perioada 7 noiembrie 2025 – 26 ianuarie 2026, la solicitarea Mariei Dimitriu și a cetățeanului ucrainean, persoane aflate pe teritoriul Ucrainei ar fi falsificat actele de stare civilă ale bunicilor materni ai martorului.

Documentele falsificate includeau extrase din Registrul de Stat al actelor de stare civilă al cetățenilor din Ucraina, certificate de deces emise de autoritățile ucrainene, acte de naștere, acte de căsătorie și alte documente menite să ateste în mod nereal că bunicii martorului s-au născut înainte de anul 1940 în regiunea Odesa.

Procurorii subliniază că regiunea Odesa nu a făcut parte din granițele României Mari în perioada interbelică.

Ancheta arată că cetățeanul ucrainean ar fi efectuat mai multe deplasări din România în Ucraina, unde, prin intermediul legăturilor sale, ar fi falsificat actele de stare civilă ale bunicilor martorului.

La 26 ianuarie 2026, documentele falsificate i-au fost remise martorului, iar la 25 februarie 2026 acesta ar fi fost sprijinit în vederea depunerii cererii de redobândire a cetățeniei române.

Procurorii mai susțin că, la 18 noiembrie 2025, Maria Dimitriu ar fi determinat un funcționar din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie să înregistreze în evidențele instituției cinci cereri de redobândire a cetățeniei române pentru cinci persoane, fără ca acestea să se prezinte personal la registratura autorității.

Cea de-a doua inculpată este cercetată pentru trafic de influență și complicitate la dare de mită. Conform anchetei, la 23 aprilie 2026 aceasta ar fi pretins de la un martor suma de 7.500 de euro pentru ea și pentru funcționari din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Procurorii susțin că inculpata ar fi lăsat martorul să creadă că are influență asupra membrilor comisiei pentru acordarea cetățeniei din cadrul ANC și că îi poate determina să urgenteze, până la sfârșitul anului 2026, soluționarea unei cereri de redobândire a cetățeniei române depusă la 25 februarie 2026.

La 28 iulie 2026, aceasta a fost prinsă în flagrant după ce primise suma de 7.500 de euro.

Procurorii Secției de urmărire penală a Parchetului General au reținut-o în flagrant pe Valerica Șapera pentru trafic de influență și complicitate la dare de mită.

Anchetatorii afirmă că fraudele privind obținerea cetățeniei române au ajuns la o amploare care poate fi calificată drept fenomen.

În dosarul Parchetului General sunt reținute două persoane, iar ambele urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Parchetul General a precizat că acest dosar reprezintă continuarea comunicatului de presă emis la 18 decembrie 2025. În acea etapă a investigației, procurorii au efectuat 37 de percheziții domiciliare într-o anchetă privind dobândirea frauduloasă a cetățeniei române.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a întregului mecanism prin care ar fi fost falsificate documente și influențată procedura de redobândire a cetățeniei române.