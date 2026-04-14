Cazul lui Călin Georgescu intră într-o etapă esențială, iar hotărârea instanței supreme poate redefini complet cursul procedurilor judiciare. În fața sediului instanței s-au adunat zeci de susținători, care au scandat mesaje de solidaritate, reflectând tensiunea și interesul ridicat în jurul acestui dosar.

„Judecați hoții, cu patrioții”, au scandat oamenii.

Situația juridică analizată vizează al doilea dosar penal în care acesta a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General. Acuzațiile formulate îl indică pe Călin Georgescu drept complice la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, o infracțiune cu implicații grave în plan juridic și instituțional.

Decizia pe care o vor pronunța judecătorii poate avea două direcții distincte: fie întoarcerea dosarului la Parchet pentru completarea urmăririi penale, fie validarea rechizitoriului și începerea judecății pe fond. Ambele scenarii au consecințe directe asupra duratei și rezultatului procesului.

În același dosar sunt investigate alte 20 de persoane, inclusiv Horațiu Potra, aflat în prezent în detenție la Penitenciarul Rahova. Acesta este acuzat, alături de membrii unei grupări paramilitare din Sibiu, că ar fi pus la punct un plan de destabilizare în contextul protestelor programate în decembrie 2024.

Ancheta procurorilor conturează un scenariu complex, în care membrii grupării ar fi organizat logistic deplasarea către București în vederea participării la protestele suveraniste. Horațiu Potra și ceilalți 20 de membri ai unei grupări paramilitare din Sibiu sunt acuzați că au încercat să semene haos la protestul suveraniștilor din data de 8 decembrie 2024, dată la care ar fi urmat turul doi al alegerilor prezidențiale, dacă judecătorii de la Curtea Constituțională nu anulau alegerile cu două zile înainte.

„În aceeași zi de 7 decembrie 2024, după organizarea modului de deplasare și asigurarea logisticii ce a presupus existența în parte din autoturisme a unei varietăți și număr însemnat de obiecte periculoase precum cuțite tip briceag, pumnale, cuțite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare și cozi de topoare, a două pistoale și a unui număr total de 65 de materiale pirotehnice din categoria F4 (cele mai periculoase dintre cele permise pentru uz profesional, având un conținut mare de substanță explozivă cu potențial de a produce explozii puternice, răni grave sau deces ori incendii sau pagube materiale semnificative), grupul a început deplasarea, în mod organizat, spre municipiul București”, notează procurorii.

Potrivit anchetatorilor, aceste materiale ar fi urmat să fie utilizate pentru a genera panică și reacții necontrolate atât în rândul protestatarilor, cât și al forțelor de ordine. Strategia descrisă în dosar ar fi avut drept scop degenerarea manifestației în acte de violență, cu potențial de destabilizare a ordinii publice.

În acest context, rolul atribuit fiecărei persoane implicate devine esențial pentru stabilirea responsabilităților penale. Procurorii susțin că acțiunile ar fi fost coordonate și premeditate, ceea ce întărește gravitatea acuzațiilor formulate.

Un element central al dosarului îl reprezintă decizia anterioară a judecătorilor de la Curtea de Apel București, pronunțată în faza de cameră preliminară. Instanța a stabilit că o parte dintre probele și declarațiile administrate de procurori au fost obținute în mod nelegal.

Această hotărâre, definitivă, afectează substanțial structura probatoriului pe care se bazează acuzațiile. Eliminarea unor probe poate slăbi poziția acuzării și poate impune refacerea unor etape ale anchetei, în cazul în care dosarul va fi retrimis la Parchet.

În același timp, dacă instanța supremă decide începerea judecății pe fond, procesul se va desfășura pe baza probelor rămase valide, ceea ce ar putea influența dinamica dezbaterilor și strategia ambelor părți.

Decizia așteptată de la Înalta Curte este, astfel, nu doar o etapă procedurală, ci un punct de inflexiune în întregul dosar, cu implicații directe asupra modului în care vor fi analizate faptele și responsabilitățile celor implicați.