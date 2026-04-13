Omul de afaceri Gigi Becali a făcut declarații publice referitoare la discursul lui Călin Georgescu, într-un interviu acordat România TV în perioada sărbătorilor pascale. Acesta a analizat modul în care sunt transmise anumite mesaje publice, în special cele cu tentă spirituală și ideologică.

În opinia sa, Călin Georgescu nu ar acționa cu intenții înșelătoare, însă unele dintre ideile promovate de acesta ar putea fi greșit înțelese sau insuficient fundamentate din punct de vedere teologic și conceptual.

Unul dintre punctele centrale ale intervenției lui Gigi Becali a fost interpretarea conceptului de „trezire în conștiință”, frecvent utilizat în discursurile publice ale lui Călin Georgescu.

Becali a susținut că această idee ar fi prezentată într-o formă care nu reflectă, în opinia sa, învățătura creștină autentică. El a afirmat că adevărata dimensiune a conștiinței spirituale este legată de doctrina creștină tradițională și de relația directă cu divinitatea, așa cum este ea înțeleasă în cadrul Bisericii.

” El vorbește din ce nu știe. Adică el nu e șarlatan, nu este escroc. Așa crede el. Adică omul așa crede. El spune ceea ce crede el. Ceea ce simte el, ce crede el. Dar el crede mincinos. Adică e de înșelat. Păi el spune, de exemplu, să ne trezim în conștiință, nu? Și toți împreună și toți cu Dumnezeu. În comuniune cu Dumnezeu nu există decât în Biserică și în Hristos. De fapt este adormire în întuneric. Ceea ce el vrea trezire în conștiință, trezirea în conștiință e în Hristos, în Iohanistie. În conștiință care este vocea Dumnezeu în om. Dar el o vrea în tictoace, adică în adormire de noapte, minciuna si mizerie”, spune Gigi Becali.

Gigi Becali a mai declarat că discursul lui Călin Georgescu ar putea fi influențat de un naționalism puternic, care uneori conduce la formulări sau interpretări considerate de el ca fiind exagerate sau insuficient ancorate în realitatea doctrinară.

În acest context, el a sugerat că anumite mesaje pot depăși zona de competență a vorbitorului, mai ales atunci când sunt abordate teme religioase sau filozofice complexe.

Potrivit lui Becali, popularitatea unor astfel de mesaje se explică prin carisma și capacitatea de exprimare a lui Călin Georgescu, care ar reuși să atragă atenția publicului larg, chiar și atunci când conținutul este controversat sau interpretabil.

Totodată, acesta a menționat că, în timp, discursul public al lui Georgescu ar fi devenit mai temperat, ceea ce ar putea indica o ajustare în urma reacțiilor primite din spațiul public.

Declarațiile lui Gigi Becali se înscriu într-o dezbatere mai largă despre influența discursurilor spirituale și ideologice în spațiul public românesc, precum și despre modul în care acestea sunt percepute de public.