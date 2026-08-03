Cheltuielile personale trecute pe firmă pot avea consecințe. ANAF le poate considera venit

Dacă o societate achită bunuri sau servicii care sunt folosite în interesul personal al unui asociat sau acționar, ANAF poate considera valoarea acestora drept venit impozabil. Măsura este inclusă în sinteza modificărilor fiscale aplicabile din 2026, iar cota de impozit a fost majorată de la 10% la 16% pentru veniturile obținute începând cu 1 ianuarie 2026. Regulile vizează atât cumpărăturile personale suportate de firmă, cât și sumele plătite peste prețul pieței în tranzacțiile dintre societate și asociații săi.

ANAF precizează că simplul fapt că o factură este emisă pe numele unei societăți nu transformă automat cheltuiala într-una aferentă activității economice. Inspectorii fiscali analizează beneficiarul real al bunului sau serviciului, precum și documentele care justifică operațiunea.

Potrivit sintezei privind modificările fiscale aplicabile în 2026, sunt vizate două situații distincte. Prima privește bunurile și serviciile plătite de societate pentru uzul personal al asociatului sau acționarului. A doua se referă la sumele achitate de firmă peste prețul pieței atunci când cumpără bunuri sau servicii de la propriul asociat.

În ambele cazuri, avantajul obținut de persoana fizică este încadrat la categoria „venituri din alte surse”, categorie care este prevăzută expres de Codul fiscal în lista veniturilor supuse impozitării.

Prima categorie de situații are în vedere bunurile și serviciile pe care societatea le achită, dar care sunt utilizate exclusiv în interes personal.

În funcție de circumstanțele concrete, pot intra în această categorie vacanțe, mobilier destinat locuinței personale, cumpărături pentru membrii familiei, lucrări de reparații la proprietăți private sau alte cheltuieli fără legătură cu activitatea economică a firmei.

Nu este suficient ca factura să fie emisă pe numele societății pentru ca respectiva cheltuială să fie considerată deductibilă sau justificată. Esențiale sunt destinația efectivă a bunului ori serviciului și documentele prin care compania poate demonstra că achiziția servește activității economice.

Un exemplu prezentat în contextul acestor reguli arată că, dacă societatea achită bunuri în valoare de 10.000 de lei, iar acestea sunt folosite în interes personal de asociat, suma poate fi tratată drept venit brut al persoanei fizice.

Calculul impozitului este următorul:

10.000 lei × 16% = 1.600 lei.

Impozitul este final, fiind calculat, reținut la sursă și virat la bugetul de stat de către societate. Plata trebuie efectuată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care impozitul a fost reținut.

Regulile fiscale se aplică și în cazul în care asociatul vinde bunuri sau prestează servicii propriei societăți la un preț mai mare decât valoarea de piață.

În această situație, nu întreaga valoare a tranzacției este tratată drept venit din alte surse, ci doar diferența dintre prețul plătit de societate și valoarea de piață a bunului sau serviciului.

De exemplu, dacă un asociat vinde firmei un bun pentru 60.000 de lei, iar valoarea de piață este de 40.000 de lei, avantajul fiscal este reprezentat de diferența de 20.000 de lei.

Calculul impozitului este:

20.000 lei × 16% = 3.200 lei.

Din acest motiv, tranzacțiile dintre firmă și asociați trebuie susținute prin documente care justifică prețul practicat, precum evaluări, oferte comparabile, contracte sau alte înscrisuri relevante.

Folosul personal nu este prezumat automat pentru orice bun cumpărat de societate și utilizat de asociat. Un laptop, un telefon mobil, un autoturism sau cazarea într-o deplasare pot avea o justificare economică reală, dacă sunt utilizate în desfășurarea activității firmei.

Problemele apar atunci când cheltuiala nu poate fi legată de activitatea economică sau când documentele și situația de fapt demonstrează că beneficiarul real este persoana fizică.

În cadrul controalelor fiscale, inspectorii pot verifica facturile, extrasele bancare, plățile efectuate cu cardul societății, contractele, foile de parcurs, evidența bunurilor și explicațiile privind scopul achizițiilor.

Dacă asociatul restituie integral firmei suma plătită în numele său, iar operațiunea este înregistrată și justificată corespunzător în contabilitate, avantajul suportat de societate poate să nu mai existe. Tratamentul fiscal concret depinde însă de documentele existente și de modul în care operațiunea a fost evidențiată contabil.

Pe lângă impozitul de 16% datorat pentru avantajul acordat asociatului, societatea poate suporta și alte consecințe fiscale.

În cazul plătitorilor de impozit pe profit, cheltuielile efectuate în beneficiul asociaților sau acționarilor, altele decât cele aferente unor livrări ori servicii realizate la prețul pieței, sunt, în general, considerate nedeductibile.

Totodată, TVA aferentă unor achiziții fără legătură cu activitatea economică poate deveni nedeductibilă. În practică, aceeași operațiune poate produce mai multe efecte fiscale:

asociatul datorează impozitul de 16% pentru venitul primit;

societatea poate pierde dreptul de deducere a cheltuielii;

TVA dedusă poate fi ajustată sau respinsă;

pentru obligațiile fiscale stabilite ulterior pot fi calculate dobânzi și penalități.

În cazul microîntreprinderilor, caracterul nedeductibil al cheltuielii nu influențează în același mod impozitul pe veniturile firmei. Totuși, impozitul de 16% aferent avantajului acordat asociatului rămâne datorat.

Încadrarea acestor sume la categoria veniturilor din alte surse poate avea efecte și asupra contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția la sănătate nu se aplică automat cu o cotă de 10% pentru fiecare cumpărătură personală suportată de firmă. Se analizează totalul veniturilor realizate de persoana fizică din categoriile relevante, precum dividendele, investițiile, chiriile și alte venituri extrasalariale, raportat la plafoanele anuale prevăzute de Codul fiscal.

În aceste condiții, un asociat care beneficiază de astfel de avantaje și încasează, în același timp, dividende sau alte venituri extrasalariale poate ajunge să datoreze, separat de impozitul de 16% reținut de societate, și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Sinteza ANAF privind modificările fiscale aplicabile în 2026 arată că majorarea cotei de impozitare de la 10% la 16% se aplică veniturilor obținute începând cu 1 ianuarie 2026 și vizează atât bunurile și serviciile acordate în folos personal, cât și sumele achitate asociatului peste prețul pieței.