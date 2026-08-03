Mai multe județe intră sub restricții de trafic. Ce vehicule nu vor mai putea circula

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Satu Mare, Bihor și Arad.

Măsura a fost decisă ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, care a instituit Cod Roșu pentru val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, precum și pentru temperaturi extreme, informează cnadnr.ro.

Restricțiile vizează protejarea infrastructurii rutiere în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, atunci când traficul greu poate afecta semnificativ suprafața carosabilă. Autoritățile precizează că măsura se aplică pe sectoarele de drum aflate sub incidența avertizărilor meteorologice și are caracter temporar.

Scopul restricțiilor este conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă și prevenirea apariției unor deformații majore ireversibile ale carosabilului. Potrivit autorităților, temperaturile extreme, combinate cu traficul greu, pot conduce la pierderea stabilității straturilor rutiere și la deteriorarea acestora.

Decizia este fundamentată pe prevederile articolului 44 alin. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare. Actul normativ permite administratorului drumului să interzică temporar circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă.

Restricțiile nu se aplică transporturilor de persoane și nici transporturilor de animale vii sau de produse perisabile de origine animală și vegetală. De asemenea, sunt exceptate vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, transporturile poștale și cele destinate echipamentelor de prim ajutor.

Lista excepțiilor include și transporturile pentru distribuirea de carburanți, mărfurile transportate la temperatură controlată, vehiculele utilizate pentru tractarea autovehiculelor avariate, precum și transporturile destinate distribuirii de apă și hrană în zonele calamitate.

Nu vor fi supuse restricțiilor nici vehiculele specializate pentru salubrizare, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturile de produse provenite din exploatări agricole și cele militare implicate în exerciții multinaționale.

Pe lista excepțiilor se regăsesc și transporturile rutiere desfășurate pentru Sistemul Garanție Returnare (SGR), precum și transporturile de produse alimentare diverse.

Sunt incluse produse de panificație, produse proaspete de patiserie și cofetărie, pișcoturi și biscuiți, produse conservate de patiserie și cofetărie, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri, băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală.

Pe durata aplicării restricțiilor vor putea circula și utilajele proprii ale CNAIR SA, precum și utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale, inclusiv pe drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi.

Autoritățile au anunțat că vor transmite noi comunicate în funcție de avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și a autostrăzilor pot fi obținute prin Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360, precum și pe site-ul instituției și pe pagina oficială de Facebook.