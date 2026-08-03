Andy Burnham anunță o schimbare majoră la Londra. Marea Britanie ar putea avea pentru prima dată o constituție scrisă

Premierul britanic Andy Burnham susține adoptarea unei constituții scrise pentru Regatul Unit, o reformă majoră pentru un stat care nu are în prezent un document constituțional unic. Declarația a fost făcută la scurt timp după preluarea mandatului, în contextul planurilor sale privind descentralizarea puterii către administrațiile locale. Burnham consideră că o nouă arhitectură constituțională ar putea consolida rolul regiunilor și ar oferi autorităților locale mai multe instrumente de decizie.

Andy Burnham a readus în prim-plan dezbaterea privind adoptarea unei constituții scrise în Regatul Unit, argumentând că reforma ar trebui să însoțească procesul de descentralizare a atribuțiilor guvernamentale către regiuni. Premierul britanic, fost primar al regiunii Greater Manchester, a făcut din transferul de competențe către autoritățile locale una dintre direcțiile principale ale noului său guvern, informează Euractiv.

La doar două săptămâni după preluarea funcției, Burnham a anunțat că extinderea autonomiei regionale trebuie susținută printr-un cadru constituțional mai clar. Potrivit acestuia, schimbarea ar putea reprezenta începutul unei noi relații între guvernul central și administrațiile locale.

„În cele din urmă, cred că asta deschide calea unui nou acord constituțional”, a declarat premierul în acest weekend, referitor la planurile sale legate de transferul unor atribuții către administrațiile locale.

Premierul britanic a explicat că Regatul Unit are nevoie de reguli fundamentale mai bine definite privind modul în care este exercitată puterea politică. El a susținut că actualul sistem lasă anumite domenii fără suficiente garanții și limite clare între instituțiile centrale și cele regionale.

„Un nou ansamblu de principii clare privind modul în care această țară ar trebui condusă”, a spus Andy Burnham, care a promovat ideea unei constituții scrise și înainte de a ajunge la conducerea guvernului de la Downing Street.

Propunerea lui Andy Burnham vine într-un moment în care guvernul britanic analizează extinderea competențelor administrațiilor regionale. Premierul consideră că lipsa unei constituții scrise limitează capacitatea autorităților locale de a acționa și creează incertitudini privind distribuirea responsabilităților.

„Este anormal ca oamenii să fie reduși la a apăra lucruri care sunt pur și simplu fundamentale (…) și absența constituției privează teritoriile de mijloace de acțiune”, a estimat premierul britanic.

În prezent, Regatul Unit nu funcționează pe baza unei constituții unice, reunind în schimb un sistem format din legi adoptate de Parlament, decizii ale instanțelor bazate pe dreptul comun și tratate internaționale. Modelul britanic este diferit de cel al majorității statelor, care au un document constituțional scris ce stabilește principiile fundamentale ale organizării statului.

Ideea unei constituții scrise a fost susținută de mai mulți politicieni britanici în ultimele decenii, însă nu a reușit să obțină sprijin politic suficient pentru a fi pusă în aplicare. Printre susținătorii acestei reforme s-a numărat și fostul premier laburist Gordon Brown, care a condus guvernul între 2007 și 2010 și în al cărui cabinet Andy Burnham a ocupat funcția de ministru.

O comisie parlamentară britanică a analizat timp de cinci ani variante privind codificarea constituției, însă în 2015 a concluzionat că nu exista un consens politic și public pentru o astfel de schimbare.

Adoptarea unei constituții scrise în Regatul Unit ar presupune un proces complex, cu dezbateri publice, consultări naționale și negocieri politice între instituțiile centrale și cele regionale.

Inițiativa lui Andy Burnham ar trebui să depășească numeroase obstacole, având în vedere tradiția constituțională britanică și lipsa unui acord între principalele forțe politice privind forma unei eventuale reforme.

Pe lângă reforma constituțională, premierul britanic a anunțat noi măsuri privind descentralizarea financiară. Vineri, acesta a prezentat un plan prin care primarii regionali din Anglia ar putea păstra o parte din impozitele colectate în propriile regiuni.

Măsura face parte din strategia guvernului de a transfera mai multe responsabilități de la Londra către administrațiile locale și de a permite regiunilor să gestioneze mai direct resursele obținute prin taxe.