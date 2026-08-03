România găzduiește cea mai mare reuniune anuală a rezerviștilor NATO. Peste 500 de militari din 29 de state participă la București

România este gazda celei mai mari reuniuni anuale dedicate rezerviștilor militari din statele NATO și partenere, eveniment care se desfășoară la București până pe 8 august. La manifestare participă peste 500 de militari în rezervă din 29 de țări. Congresul reunește principalele organizații internaționale ale rezerviștilor și include dezbateri, exerciții, competiții și ateliere de specialitate. Ceremonia oficială de deschidere este programată luni, sub înaltul patronaj al președintelui României.

Reuniunea anuală a Confederației Interaliate a Ofițerilor în Rezervă (CIOR), a Confederației Interaliate a Ofițerilor Medici Militari în Rezervă (CIOMR) și a Confederației Interaliate a Subofițerilor în Rezervă (CISOR) are loc în Capitală până la data de 8 august, reunind reprezentanți ai statelor membre NATO și ai țărilor partenere.

Ceremonia oficială de deschidere a congresului este programată luni, evenimentul desfășurându-se sub înaltul patronaj al președintelui României.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale, la manifestare participă peste 500 de militari în rezervă proveniți din 29 de state. Organizarea este asigurată de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale.

Pe lângă reuniunile și dezbaterile de specialitate, agenda congresului cuprinde mai multe activități destinate dezvoltării profesionale și cooperării între rezerviștii militari din statele participante.

Programul include ateliere de lucru dedicate tinerilor ofițeri în rezervă, atât pentru specialități generale, cât și pentru medicina militară. De asemenea, va avea loc exercițiul civil-militar CIMEX-26.

În cadrul evenimentului sunt programate și un simpozion privind securitatea regională și globală, cu tema „Winning the war of narratives”, precum și competiția sportivă aplicativ-militară MILCOMP 2026.

Ministerul Apărării Naționale arată că găzduirea acestui eveniment reprezintă o recunoaștere a rolului României în sistemul de apărare colectivă și a implicării organizațiilor naționale ale rezerviștilor în consolidarea cooperării internaționale.

„Organizarea acestui tip de reuniune în România reprezintă, în egală măsură, o recunoaştere a rolului ţării noastre în ansamblul general al apărării colective, precum şi a preocupării asociaţiilor organizatoare. În acelaşi timp, ansamblul de activităţi pune România într-o poziţie favorabilă pe harta preocupărilor europene privind consolidarea forţelor de rezervă, a rolului şi locului acestora într-un domeniu revenit cu acuitate în atenţia decidenţilor politici şi militari naţionali şi de pe ambele maluri ale Atlanticului, în condiţiile agresiunii Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi a deteriorării mediului de securitate global”, se arată în comunicatul MApN.

Cele trei organizații internaționale reunite la București reprezintă principalele structuri de cooperare ale rezerviștilor militari din statele NATO și partenere, având roluri distincte în domeniul apărării și al pregătirii profesionale.

CIOR – Confederația Interaliată a Ofițerilor în Rezervă – a fost înființată în 1948 de asociațiile ofițerilor în rezervă din Belgia, Franța și Țările de Jos. Organizația este cea mai mare structură a rezerviștilor militari din lume și reprezintă interesele a peste 1,3 milioane de rezerviști din 34 de state membre și partenere NATO. CIOR funcționează ca organizație-umbrelă afiliată NATO, cu statut non-politic și non-profit, oferind consultanță Comitetului Militar al Alianței pe teme privind forțele de rezervă și sprijinind dezvoltarea profesională a ofițerilor în rezervă.

CIOMR, înființată tot în 1948, reunește personalul medical din rezervele militare ale statelor membre NATO și colaborează cu Comitetul Șefilor Serviciilor Medicale NATO (COMEDS).

CISOR este organizația-parteneră dedicată subofițerilor în rezervă, funcționând pe baza unei președinții rotative, exercitate o dată la doi ani de statele membre.