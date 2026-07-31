Hamas acceptă dezarmarea completă. Donald Trump anunță planul: Un pas esențial către un nou guvern palestinian

Hamas a acceptat, potrivit unor oficiali americani și unor surse implicate în negocieri, o foaie de parcurs care prevede dezarmarea organizației și demilitarizarea Fâșiei Gaza. Anunțul a fost făcut în contextul negocierilor desfășurate în Egipt pentru implementarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului. Președintele american Donald Trump susține că documentul reprezintă un pas decisiv către o nouă formulă de administrare a teritoriului palestinian. Implementarea măsurilor urmează să fie negociată etapizat, iar procesul ar putea dura de la câteva luni până la aproape un an.

Hamas a acceptat o versiune finală a foii de parcurs negociate prin intermediul mediatorilor internaționali, document care include în mod explicit dezarmarea organizației și demilitarizarea Fâșiei Gaza, potrivit unor surse americane apropiate negocierilor desfășurate în cadrul Consiliului pentru Pace creat de administrația președintelui Donald Trump.

Sursele citate de BBC afirmă că reprezentanții Hamas și-au exprimat acordul asupra textului prezentat în cea mai recentă rundă de mediere. Documentul stabilește, pentru prima dată într-o formă oficială, angajamentul privind renunțarea la armamentul grupării, în timp ce detaliile referitoare la implementare urmează să fie negociate în perioada următoare.

Un înalt oficial american implicat în proces a declarat că se așteaptă la evoluții importante în următoarele una sau două luni. O altă sursă apropiată negocierilor estimează însă că întregul calendar de implementare ar putea avea o durată cuprinsă între 200 și 350 de zile, în funcție de etapele convenite de părți.

Negocierile au loc în Egipt și vizează aplicarea celei de-a doua faze a acordului de încetare a focului intrat în vigoare în octombrie anul trecut, obiectivul declarat fiind încheierea definitivă a conflictului dintre Israel și Hamas.

Al doilea material completează informațiile privind conținutul acordului, după ce președintele american Donald Trump a anunțat public că s-a ajuns la o înțelegere privind „dezarmarea completă” a Hamas și a celorlalte grupări armate din Gaza.

Potrivit declarațiilor făcute de liderul de la Casa Albă, Israelul ar urma să își retragă treptat forțele din Fâșia Gaza pe măsură ce procesul de dezarmare va fi finalizat. Trump a descris înțelegerea drept „un pas esențial către guvernarea Gazei de către un nou guvern palestinian”.

În același timp, un oficial de rang înalt al Hamas a confirmat pentru BBC că organizația a convenit asupra unui plan de dezarmare completă și că o declarație oficială urma să fie publicată. Până la momentul apariției informațiilor, autoritățile israeliene nu au transmis un punct de vedere.

Consiliul pentru Pace a precizat că acordul este rezultatul unor luni de „negocieri intense, duse cu bună credință pentru a promova viziunea președintelui Donald J. Trump privind stabilirea unei noi guvernări, reconstrucție și redresare economică în Gaza”.

Instituția a subliniat, de asemenea, că documentul „promite să ofere beneficii semnificative locuitorilor din Gaza”.

„Foaia de parcurs reprezintă un progres istoric. Pentru prima dată, Hamas s-a angajat oficial la un plan concret de renunțare la toate armele sale, care va fi urmat de retragerea israeliană din Gaza”.

Declarația Consiliului pentru Pace se încheie precizând că atenția este concentrată acum asupra implementării efective a prevederilor convenite.

Implementarea acordului este considerată etapa cea mai dificilă, iar negociatorii susțin că succesul acestuia depinde atât de dezarmarea efectivă, cât și de respectarea obligațiilor asumate de toate părțile implicate.

Un oficial Hamas a declarat că organizația își pune încrederea în mediatorii internaționali și în Consiliul pentru Pace pentru a garanta că Israelul va respecta prevederile convenite.

În același timp, membrul echipei de negociere a Hamas, Ghazi Hamad, a explicat poziția grupării în cadrul discuțiilor.

„Am făcut concesii de dragul poporului nostru din Fâșia Gaza, pentru a-l salva de la moarte și strămutare”, a declarat Ghazi Hamad.

Acesta a adăugat că problema armelor este strâns legată de retragerea armatei israeliene din teritoriul palestinian.

La rândul său, Nikolai Mladenov, înalt reprezentant pentru Gaza al Consiliului pentru Pace, a arătat că următoarea etapă va fi decisivă pentru credibilitatea întregului proces.

„Ceea ce urmează este și mai important. Implementarea și verificarea trebuie să fie reale. Retragerea trebuie să decurgă în paralel cu dezarmarea”, a afirmat Nikolai Mladenov.

Totodată, planul nu vizează exclusiv predarea armelor individuale. Documentul prevede și dezmembrarea infrastructurii militare a Hamas, inclusiv tunelurile, armele grele, facilitățile de producție și depozitele de armament.

Oficialii americani apreciază că grupările armate mai mici ar urma să fie dezarmate într-o primă etapă, în timp ce eliminarea completă a capacităților militare ale Hamas va reprezenta un proces mult mai complex și de durată.

Deși informațiile privind acordul au atras atenția la nivel internațional, reacția populației din Fâșia Gaza a fost una prudentă, pe fondul experiențelor anterioare cu armistiții și înțelegeri care nu au produs rezultate durabile.

Numeroși palestinieni și-au exprimat scepticismul în mediul online, afirmând că sunt interesați mai puțin de negocierile politice și mai ales de posibilitatea ca războiul să înceteze, familiile strămutate să se poată întoarce în locuințele lor, iar condițiile de trai să se îmbunătățească.

Neîncrederea rămâne ridicată atât față de Hamas, cât și față de autoritățile israeliene, după ce mai multe acorduri anterioare au fost încălcate înainte de a produce schimbări semnificative pe teren.

În paralel, confruntările nu au încetat complet. Deși acordul de încetare a focului este în vigoare din octombrie, schimburile de foc și loviturile aeriene au continuat aproape zilnic. Potrivit autorităților sanitare din Gaza, atacurile aeriene israeliene desfășurate joi s-au soldat cu cel puțin patru morți.